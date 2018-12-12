別被自尊綁手綁腳：當傻瓜，是發揮潛能與創造力的重要基礎

文：三浦將

當傻瓜的勇氣

當傻瓜的價值

發揮潛能、發揮創造力的重要基礎之一，就是「無論在各種狀況下均能輕鬆以對」。

一如之前的圖表所示，身心必須皆處於放鬆狀態下才能大大發揮潛能。也就是，打造「放鬆體質」是件非常重要的事。

完成偉大事業的人以及成為某方面的專家，在他們那認真的神情中，總帶著一種放鬆、從容的氣質，而且很多人相當幽默，十分擅長切換模式。也就是說，他們已經打造出放鬆體質，即便在嚴峻、緊張的工作狀態下，依然懂得放鬆之道。

這種放鬆體質就是從阻礙潛能發揮的內心框架中解脫出來的狀態。愈能放鬆，愈不會受縛於「不○○不行」、「非○○不可」等各類框架裡，心靈得以自由。

訪問過全世界3000名以上VIP的《福布斯日本》（Forbes JAPAN）副總編輯谷本有香表示，前星巴克CEO霍華．舒茲（Howard D. Schultz）、全球投資家吉姆．羅傑斯（James Beeland Rogers Jr.）等真正獲致大成功的領導者，都具有驚人的「放鬆體質」。因為處在無多餘內心框架的自然放鬆狀態，這些人能夠將多數潛能化為具爆發力的能力，並實際發揮出來。

打造放鬆體質有一個要點，就是「當傻瓜」。

當然，不是真的要你頭殼壞掉。「當傻瓜」是指放下各種執著與偏見，回到最純真的自己。不逞強，以最自然的狀態自在地表現自己。若能隨時如此自得，就具備能應付各種狀況的放鬆感了。

我有個朋友從年輕時就擔任經營者至今。當有新人進公司時，他會先讓他們企畫並執行一些表演活動，觀察他們的企畫過程、練習過程、當天的「投入模樣」，目的之一是看出他們是否具有領導力與團隊合作能力。

這位朋友說，這種時候「能當傻瓜到什麼程度」非常重要：「做傻事能傻到什麼程度很重要。這種時候能盡情傻到底的人，一定能進步。」

他從長年的經驗中確信，能夠當傻瓜的人，都是純真、創造力高、喜歡挑戰的人。

我擔任心理教練，一路幫助很多人發揮潛能，其中有人表現十分突出。

例如以推銷員來說，通常業績能提升20~50％，但有人居然提升了10倍，成果太驚人了。這些人有個共同特徵。

那就是擁有「彷彿傻瓜般的純真」。

（＊再進一步說，締造驚人成果的人都有個特質，他們的思考和行為不是為自己，而是為別人。）

這種人比較能發揮潛能和創造力，也就是比較容易啟動才能，這是我從經驗中獲得的事實。而頑固、凡事計較道理、拘泥各種形式的人，反而不太能發揮潛能。必須從這裡開始解放，讓自己處於放鬆狀態才行。你是不是彷彿聽到李小龍說「Don’t think, feel!」（別想，去感受！）了呢？

任何人都是小時候才比較有這種「純真且放鬆」的傾向吧？

那你呢？

長大後，隨著累積各種經驗，堆疊起各種邏輯後，就變得「頑固」了。這是無可厚非的事。我並非否定邏輯，曾經有段時間我也徹底學習「邏輯思考」。我認為用邏輯來組織工作的確很重要。

不過，從助人發揮潛能的許多經驗來看，我發現當在發想時、創造時，過於拘泥邏輯的人比較難徹底解放，也就是比較難發揮潛能。事事拘泥邏輯，便難以通達內心深處的感受。

運用邏輯能確保結果有一定的穩定性，因此運用邏輯的人往往不知不覺地依賴邏輯；而碰到感性方面的事會失去這種穩定感，也就自然停留在「思考」領域了。這種停留在思考領域的力量會阻礙你進入潛意識。

不管邏輯不邏輯，能一下子進入「純真且放鬆」狀態的人，表示他已經建立起通向潛意識的回路了。

我在為經營高層人士進行心理指導時，發現很多人起初都極度偏向邏輯思考。這也難怪，因為他們都是受過嚴格邏輯訓練的人。但上過幾堂課後，「純真且放鬆」的感覺就出來了，也比較容易覺察與發想；氣氛也是從鏗鏘尖銳，轉為圓融彷彿海納百川般的靈氣氛圍，每個人都提升自己的總經理風範了。

像這樣，若能回到「純真且放鬆」的狀態來激發潛能與創造力，「當傻瓜」不就很有價值嗎？

當傻瓜還有另一個好處。

由於放鬆的狀態愈來愈久，感到過度壓力的時刻便愈來愈短。這樣也比較能客觀地看待自己，這不也是好處之一？

在人稱「壓力社會」的現代社會中，這是上班族必備的重要素質，也是培養「折不斷的彈性」之訣竅。即便材質再堅硬，只要不具彈性，碰到強大外力便會輕易折斷；反之，材質具彈性的話，即便受到難以承受的強力也不致輕易折斷。傻乎乎且開闊的心胸，可以幫助我們擁有這樣的彈性。

這種「當傻瓜」狀態，最近多用「恢復力」（resilience）一詞來表現，是現代上班族非常重要的能力。打造啟動才能及培養創造力的基礎，就能培養出具有「折不斷的彈性」的心，強化恢復力。

放下自尊與常識

那麼，要怎麼當傻瓜呢？

我們進入正題。

就從「什麼東西會妨礙當傻瓜？」談起吧。

首先是自尊。

「都老大不小了，連這種扮家家酒般的事情都做不好。」

「做這種事看起來好蠢。」

要是聽見內心發出這種聲音，就會對當傻瓜猶豫不決，因為被自尊綁手綁腳了。隨著年齡增長、在公司與社會的地位提升，所謂的自尊便益發壯大。對於人類根本性問題所產生的自尊十分重要，但是，與社會制度連結的自尊，例如：「都當上經理了，就不能提出這種蠢意見」，就會妨礙你當傻瓜。

其次是常識。

「說出這種蠢話，會被別人懷疑我沒有常識。」

「這是個沒常識的想法。」

你是否聽過這樣的心聲？

然而，常識是什麼？

倫理上的常識另當別論，想法上的常識、做法及順序上的常識等，都會隨時代及地區不同而改變。束縛在這類常識中，實非明智之舉。然而人們往往以所謂的常識為準則，有時甚至盲目到不可置信的地步，因為這樣比較安全，而且萬一出事也有個藉口。

話說，「年輕人、外地者、傻瓜、出格者將改變世界。」其實這些人正是所謂的創新者。未薰染業界常識及成見的年輕人、不知當地常識的外地者、無視常識的傻瓜，以及大膽違逆常識、行為的出格者，他們成為創新者的機率比較高。

維珍集團（Virgin Group）的理查．布蘭森（Richard Branson），以及開發火箭，從事太空運輸服務的SpaceX公司創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）等，這些開闢未來、具有創新思維的人，都有不迎合體制的龐克味道。

理查．布蘭森原本與航空業界毫無淵源，他以「將最棒的娛樂送到飛機上」的概念殺入重量級的航空界，創立這家轟動一時的維珍航空公司。我認為原因正是他具有年輕人、外地者、傻瓜、出格者的性格。同樣地，認真殺入太空產業的伊隆．馬斯克，也是渾身散發出無視於常識的「異端小子」的龐克味。

自尊與常識共通的心理狀態是源自於「不安與恐懼」。「說這種話有可能傷害自尊」、「提出這種想法會被認為不懂業界常識」，這些想法的根源就是不安與恐懼作祟，因此無法當個傻瓜。

另一方面，因為這個關係，有些無法當傻瓜的人會羨慕能當傻瓜的人，甚至開始否定當不了傻瓜的自己。不過，這是出於潛意識的恐懼，顯意識上依然踩著煞車，因此還是沒輒。

解決這種狀況的方法，也就是當傻瓜的方法，就是用潛意識不會感到不安與恐懼的方式來做傻事。

說句奇怪的話，我們是無法一下子就變成傻瓜的。如果聽了這些話就能一秒變傻瓜，恐怕他在讀這本書之前，就已經是個傻瓜了（笑）。

方法是，讓自己慢慢地習慣做傻事。

努力養成當傻瓜的習慣。多數人無法一下子改變自己，因此必須慢慢讓自己習慣。只要採取這種方式，放掉自尊和常識其實無須太多勇氣。重點在於每天實踐。

當傻瓜該養成的習慣

養成當傻瓜習慣的第一步是「嘗試去做稍微不同的事」。

也就是養成可為日常生活帶來稍許變化的習慣。

例如，改變每天走到車站的路。

你每天都是走同一條路嗎？

不妨經常改變路徑。選擇稍微不同的路，時間充裕的話，不妨特地繞點遠路。開車上班也一樣。請走不同於平常的路。早上或許沒時間，但下班回家時可來個小冒險。

我過去在別家公司上班時，距離公司最近的車站是地下鐵的代代木公園站。基本路線是從代代木公園站下車走到公司，但我有時會在JR代代木站下車，到明治神宮參拜，花將近一小時走到公司，或是在JR原宿站下車，穿過代代木公園，反正就是經常變化通勤路線。這麼做不但可以轉換好心情，步行中也經常會出現各種工作上的創意。

此外，你也可以試著變更中餐內容，選擇不太常穿的顏色的衣服。讓每天生活有點變化，就能讓潛意識習慣接受變化，久而久之，就能打造出「當傻瓜的體質」的基礎了。

下一個步驟是「改變觀點」。

我們經常聽到「要站在顧客的立場」、「要用宏觀的角度去看」等，但「知易行難」，要真正站在顧客的立場或是擁有宏觀視野，並不是那麼簡單。

我的建議是，請改變物理上的視線。

在公司，你坐在辦公桌前，再怎麼改變視線也不會湧現新的印象。因此，要改變物理上的視線，你不妨實際登高看看。這麼做，視線自然改變了。

爬到高樓上俯瞰，地上的人群宛如螞蟻般。透過視覺產生的這種變化，只要烙印在腦海中，就能影響潛意識。有時會突然發現苦惱中的事情其實很傻，甚至還會浮現解決事情的好主意。

雖說如此，除了住在高樓大廈高樓層的人以外，我想大多數人還是無法頻繁爬上高樓才對。

有一個在家可以輕鬆做到的方法，你只要站在椅子上，就能改變物理上的視線了。

Photo Credit: 時報出版提供

請你站在椅子上往下看，想像那裡有個被自尊及常識所縛，無法當傻瓜的自己。站在椅子上俯瞰你自己，這種做法或許聽來愚蠢，但確實光這樣做就能大幅改變觀點。

在那裡，自己腦袋正轉個不停。但老是湧不出新的想法和創意。

一個被自尊及常識束縛，無法說真話的自己。

一個含糊不清、模稜兩可的自己。

一個繼續偽裝的自己。

一個持續追求「避免改變帶來的不安與恐懼」的小利益，而逃避「發揮潛能與創造力」的大利益的自己。

那個嵌入框架中，無法做自己的自己，就在俯瞰的前方。

那麼，看到這樣的自己，你有何心情呢？

想對這樣的自己說什麼話呢？

這樣的自己，究竟想成為什麼樣子呢？

選擇被自尊及常識束縛，你不會覺得很蠢嗎？

用這種感覺，反覆俯瞰身處撞牆期的自己，你的心情就會不一樣了。

試著想像「人生結束時」

接著，請想像這樣的自己依然持續為自尊及常識束縛，今後的人生依然持續獲得小利益。

這樣的自己，會步上怎樣的人生，如何迎接人生的最後一刻呢？請具體想像死亡的那一刻。

你的人生最終一幕，也就是死亡那一刻，你想以何種形式來迎接呢？

想完以後，請大大伸展一下身體，轉換心情，改成想像慢慢放掉自尊及常識，變成傻瓜的自己；另想像一個變成傻瓜後可坦率說出意見、出主意的自己就站在那個傻瓜自己的旁邊。然後，

「變成傻瓜的自己會踏上怎樣的人生道路？」

「變成傻瓜的自己會迎接怎樣的死亡時刻？」

請想像一下。

這次，你覺得如何？

像這樣，將改變觀點當成習慣持續下去，你的潛意識就會慢慢接受改變，也就能容許自己當傻瓜了。

話說「傻瓜和煙霧喜歡往高處爬」，這不是因為犯傻而喜歡高處，而是養成往高處爬的習慣才能當傻瓜。

讀到這裡，或許有人會問：「養成做傻事的習慣，就真的就會變傻瓜嗎？」要怎麼看、怎麼做，是個人的自由。先前已提到，我的客戶中有人獲得驚人的成果，他們以驚人的純真，如同傻瓜般持續進行這類小事，提升傻瓜的等級，終於變成最高級的傻瓜，並且持續締造最厲害的成果。

順帶一提，和小朋友玩遊戲時，我會「比小朋友更像小朋友」，這是我為了要當傻瓜所養成的習慣。遊戲過程中，我會不斷叫喊「哇∼」、「耶∼」，因為實在太白痴了，反而是小朋友露出驚呆的表情，那一瞬間，我就覺得「我贏了！」你說，我夠不夠犯傻？

做這種事，別的不說，首先是真的很快樂，可以盡情解放自己，甚至感覺到有種能量不斷湧現出來呢。

Photo Credit: 時報出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《無法創新，是因為你不會發揮潛力：觀察力+質問力+混搭力，用對三大能力，創造工作的最大值》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：三浦將

譯者：林美琪

你常認為自己是「普通人」嗎？如果你這麼想就大錯特錯！

我們目前發揮的潛能只有3~5%而已。

只要能喚醒潛力，工作就能更上一層樓，

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好奇心 × 深度思考 × 跨界結合 = 追求創新、創造工作最大值的三大能力！

觀察力→創意的第一步來自於觀察

觀察日常生活中的每一個細節，找出事物的優缺點，讚美它們與眾不同之處。

質問力→不斷自我質問來喚醒自己的潛能，豐富想像力

透過大量提問找出事件的真正核心，並藉由破壞性的質問得到不同觀點，激發創意。

混搭力→大部分的創新，是組合不同性質的事物後誕生

多跟不同領域的人交流，透過跨領域的結合，蹦出不一樣的火花。

除了以上這三大能力外，作者三浦將也提出想要喚醒潛力，必須先要擁有：

當傻瓜的勇氣→放下各種執著與偏見，讓身心回到純真放鬆狀態。

放空的勇氣→腦中充滿多餘的思考，將阻礙創造力的產生。

失敗的勇氣→愈早經歷愈多失敗，獲得成功的機率愈高。

有了這三種勇氣，就能擺脫內心障礙，意想不到的點子也會一一浮現。另外，三浦將也運用阿德勒心理學，為想要打造創新團隊的領導者提供培養成員的共識與追隨力的建議，協助成員發掘自我實力！

只要你會發揮潛力，就能讓工作更加大放異彩，現在就來試試馬上見效的方法，絕對能帶給你驚人的成長！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航