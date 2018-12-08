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法官提出愛家公投五大爭點，伴侶盟和中選會各自如何回應？
我們想讓你知道的是
2018年12月06日，台北高等行政法院針對伴侶盟所提出的撤銷本次公投提案第10及第12案（也就是婚姻定義案及同性結合另訂專法案）的訴訟進行準備程序。兩案雖是不同的字號，但因爭點雷同，故本文統一進行說明。
時間：2018年12月06日上午
地點：台北高等行政法院
承審法官：羅月君
2018年12月06日上午，台北高等行政法院針對伴侶盟所提出的撤銷本次公投提案第10及第12案（也就是婚姻定義案及同性結合另訂專法案）的訴訟進行準備程序。兩案雖是不同的字號，但因爭點雷同，故本文統一進行說明。
本案法官整理五大問題
本次程序雖為準備程序，但受命法官已先行準備了五個爭點，並要求雙方就爭點予以說明，其問題如下：
- 原告應受保護的主觀公權利為何？
- 原告是否有權利受到侵害？
- 公投結束過後是否仍有權利保護的必要性？
- 公投提案的性質是哪種性質？[1]
- 本件伴侶盟要求撤銷的第一階段審議決定、及成案的公告兩者的性質分別為何？
雙方怎麼回應的？
針對法官提出的五個疑問，伴侶盟如此回應：
- 針對問題一及二：本件原告受侵害的權利，除了原告原本可以依據釋字以民法結婚的權利以外；部分原告在已經承認同性婚姻的國家所登記的合法婚姻，也因此受到影響，而這個維持在國內的「合法婚姻」的權利，也是受侵害的主觀公權利。
- 針對問題三：本次兩件公投案雖然已經公投結束，但是依據《公投法》第30條的規定，尚有一段時間供政府研擬法案；同時，即便公投結束，公投結果的規制力仍然存在，因此在這個時候仍有權利保護必要性、及權利救濟的可能性。
- 針對問題四：
民法婚姻定義案部分，伴侶盟認為公投提案是在重申大法官在釋字第748號解釋中認為已經違憲的民法的現有狀態，與提案人及中選會主張是《公投法》第2條第2項第2款的「立法原則之創制[2]」有所出入。
同性結合另訂專法案部分，伴侶盟則認為立法模式的選擇並不是「立法原則」，自然也就不屬於公告中認為屬於「立法原則之創制」的見解。
- 針對問題五：本次請求撤銷的兩個行政行為皆為行政處分。
中選會兩案分別請了兩位律師，但主要回應大致相同：
- 針對問題一：原告不是公投提案人自然沒有請求的主觀公權利存在。
- 針對問題二：公投屬於全民意見的表達，二案並不會造成原告依據《公投法》投票表示意見的權利受到侵害。同時，依照司法院新聞稿，公投的效力並不高於大法官解釋，公投結果自然也不會侵害被告因為解釋所得的權利。
- 針對問題三：公投已經結束，自然已經沒有撤銷的必要。
- 針對問題四：均認為提案均為創制案，但具體理由兩位律師都後以書狀補陳。
- 針對問題五：
- 專法案的律師認為：第一階段可否進行連署的審議結論不是處分；但第二階段連署通過可以進行公投的公告是處分，只是具體理由會以書狀補陳。
- 婚姻定義案的律師認為：第一階段可否進行連署的審議結論不是處分；但第二階段連署通過可以進行公投的公告也不是處分，只是具體理由會以書狀補陳。
針對問題五中選會兩位律師見解的矛盾，法官指責中選會人格分裂，並要求律師與中選會溝通並統一見解後再行補陳。
同時針對伴侶盟提出的《公投法》第30條的問題，中選會律師認為《公投法》上的期間只是督促政府應該在時限內完成草案擬定的規定，並不是公投結束後的後續效力。
對此伴侶盟則認為：如果中選會認為《公投法》第30條只是訓示規定，那就代表公投僅具有諮詢性質，但這與中選會認為公投結論具有強制力的見解不符。如果要認為公投結論具有強制力，就必須要承認《公投法》第30條對行政、立法機關具有拘束力，也就等於承認公投結束以後仍有權利保護必要性。
本件的兩位提案人聲請參加訴訟但沒有到庭
本次庭期有一個亮點是，兩件公投案的提案人均要求要參加兩案的訴訟程序，法官也通知他們要到庭說明，但均未見任何人到庭，未來他們是否會出席將是可以關注的焦點。
事後詢問代理人後得知，本次公投提案人均提出參加訴訟的請求，但並未言明參加訴訟的型態為何，也沒有依照法官發出的通知到庭進行說明。此外，中選會則對於提案人參與訴訟一事表達反對的立場，因此未來是否真的會參加訴訟仍十分值得觀察
註解
- 針對婚姻定義公投的提案類型的問題，可參考《【愛家公投停止執行案】維持婚姻定義是公投事項中的哪一種？》一文。
- 所謂的「創制」，通常指的是「從無到有」的意思。
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責任編輯：游家權
核稿編輯：潘柏翰