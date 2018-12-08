法官提出愛家公投五大爭點，伴侶盟和中選會各自如何回應？

時間：2018年12月06日上午 地點：台北高等行政法院 承審法官：羅月君

2018年12月06日上午，台北高等行政法院針對伴侶盟所提出的撤銷本次公投提案第10及第12案（也就是婚姻定義案及同性結合另訂專法案）的訴訟進行準備程序。兩案雖是不同的字號，但因爭點雷同，故本文統一進行說明。

本案法官整理五大問題

本次程序雖為準備程序，但受命法官已先行準備了五個爭點，並要求雙方就爭點予以說明，其問題如下：

原告應受保護的主觀公權利為何？ 原告是否有權利受到侵害？ 公投結束過後是否仍有權利保護的必要性？ 公投提案的性質是哪種性質？[1] 本件伴侶盟要求撤銷的第一階段審議決定、及成案的公告兩者的性質分別為何？

雙方怎麼回應的？

針對法官提出的五個疑問，伴侶盟如此回應：

中選會兩案分別請了兩位律師，但主要回應大致相同：

專法案的律師認為：第一階段可否進行連署的審議結論不是處分；但第二階段連署通過可以進行公投的公告是處分，只是具體理由會以書狀補陳。

婚姻定義案的律師認為：第一階段可否進行連署的審議結論不是處分；但第二階段連署通過可以進行公投的公告也不是處分，只是具體理由會以書狀補陳。

針對問題五中選會兩位律師見解的矛盾，法官指責中選會人格分裂，並要求律師與中選會溝通並統一見解後再行補陳。

同時針對伴侶盟提出的《公投法》第30條的問題，中選會律師認為《公投法》上的期間只是督促政府應該在時限內完成草案擬定的規定，並不是公投結束後的後續效力。

對此伴侶盟則認為：如果中選會認為《公投法》第30條只是訓示規定，那就代表公投僅具有諮詢性質，但這與中選會認為公投結論具有強制力的見解不符。如果要認為公投結論具有強制力，就必須要承認《公投法》第30條對行政、立法機關具有拘束力，也就等於承認公投結束以後仍有權利保護必要性。

本件的兩位提案人聲請參加訴訟但沒有到庭

本次庭期有一個亮點是，兩件公投案的提案人均要求要參加兩案的訴訟程序，法官也通知他們要到庭說明，但均未見任何人到庭，未來他們是否會出席將是可以關注的焦點。

事後詢問代理人後得知，本次公投提案人均提出參加訴訟的請求，但並未言明參加訴訟的型態為何，也沒有依照法官發出的通知到庭進行說明。此外，中選會則對於提案人參與訴訟一事表達反對的立場，因此未來是否真的會參加訴訟仍十分值得觀察

註解

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：潘柏翰