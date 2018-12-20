一個小動作，避免成為醫療冤大頭

無謂的等待時間：生病的成本比你想像的還高

在台灣說到生病看醫生，總會讚嘆有健保真好。品質一流且費用是民眾皆可負擔的，看病掛個號才多少錢？200元？300元？400元？曾在國外有過就診經歷的民眾更是感同身受。然而生病的成本，真的這麼低嗎？

每個人都有掛號看病的經驗，對於看病流程自是熟悉。預約掛號是第一道艱困的關卡，接著可能做些檢驗、等候醫師問診；再做些檢驗，再等候醫師問診。運氣好一點的，或許醫師可以當場決定治療或處置方式；若需要深度檢驗，可能得隔一週後看檢驗報告，才能決定下一步治療。如此，病人們也只好再等待一週的忐忑。看似無奈，但也只能接受？

令人感到悲催的統計數據顯示，是這項檢驗你很可能已經在其他醫療院所做過，根本無須再重做一次。根據健保署大數據分析，以電腦斷層掃描（CT）為例，一年開單受檢者在30日內未回診看報告者，多達12.7萬件；在檢查後30日內沒回原檢查醫院看報告，而到不同醫院再就診、做相同檢驗也有4.2萬件。

在這「掛號、排隊、看診、治療、檢查、回診」的就醫循環中，最大的成本是耗神的等待，看診的冗長等候時間，您難以想像，當然，最高昂的成本，可能是錯過黃金的治療期。

無謂的重複檢驗-其實你可能白挨好幾針？

你可能會覺得一直重複照Ｘ光沒關係，或是做斷層掃描也不會有什麼副作用。電腦斷層是利用X光以多重角度對人體透視後，把這些資料藉電腦以數學方法分析，再重新組合成影像。一般而言，此項檢查不會造成身體不適或不良影響。除少許對顯影劑有過敏性體質之病人（例如對碘過敏者，可能會造成噁心、嘔吐、皮膚出疹、發癢等反應，嚴重者更可能發生休克、心肺停止甚至死亡狀況）。然而，太過頻繁的篩檢，可能會有暴露輻射劑量過多的危險。

你覺得，一年內連續做20次電腦斷層，對身體會沒有影響？

依健保署2017年的統計，檢驗頻率最高的前五名分別是「電腦斷層、超音波、磁振造影、抽血驗心臟酵素與血脂肪、病理切片檢查」，以第三名的磁振造影（MRI）為例，約23％為完全未回診看報告與重複檢驗的不必要行為。換言之，你可能白白挨了好幾管無謂的抽血針？

健保若無法永續，最終受害還是你我

健保支出每年都在成長，如果依照每年5％的成長率估算，西元2021年可能造成健保財務隱憂。即便如此，龐大的支出仍是沈重的負擔。從健保大數據分析發現，避免不必要的檢驗檢查及用藥是重要關鍵。

行為心理學領域，有所謂「烏比岡湖效應(Lake Wobegon effect)」，指一般人往往有一種錯覺，總覺得自己什麼都高出平均水平的心理傾向。根據國內調查，有八成的人覺得自己沒浪費醫療資源，但卻有七成的人認為，別人有浪費醫療資源。這確實反應一種群眾心理。這和駕車差不多，有近七成的人認為自己的駕車技術在全國前三成以內。自我認知跟社會現實產生距離，並錯誤的判斷自己的真實情況。

全民健康保險是長期維持高滿意度的政策，更是我國引以為傲的典範。「節省健保」被視為理所當然的共識準則，但要真正落實，仍必須仰賴你我有意識的行為實踐。目前健保總預算一年約七千億元，而在新醫療科技成長、服務品質提升的趨勢下，若我們不能自主節約，健保無法續存，最終受害還是你我。

使用雲端查詢 不僅月省逾3,000萬元 更可避免成為醫療冤大頭

富蘭克林曾說，「珍惜一切時間，用於有益之事」。珍惜時間，您所需要的只是善意的小小提醒。

目前，健保署已設置健保醫療資訊雲端查詢系統，全面提供醫療院所醫師登錄，讓你的就醫資訊儲存於雲端的健保署資料庫中。只要您提醒醫師使用雲端查詢系統，醫師就能瞭解過往的就診資料與６個月內的檢查檢驗紀錄，避免無謂的重複性檢查。

雲端查詢系統對病人最大的保障，就是避免重複用藥，保護病人安全，因為醫師能透過系統，瞭解過往其他醫師對病人的診斷，對病情自然有更全面的瞭解，提供精確的治療，避免誤判。

除了不必要的檢驗與用藥安全好處外，最重要的是，只要透過雲端查詢系統調閱CT、MRI醫療影像紀錄，可節省健保醫療點數3,500萬點(一點近一元)的檢查費用以及病患139萬元複製影像的費用，兩者每月即可為健保省下3,000萬元。

現在你知道，該如何避免成為醫療冤大頭了嗎？