「不就是不」，西班牙「狼群案」法官二審堅持「強拉強拖」不算強暴

2016年，西班牙「奔牛節」發生5名男子輪暴1名女性的案件，由於西班牙法律規定，強暴的定義是要有「致傷性的暴力」，而法官認為被害人沒有被暴力以待，因此今年4月只以「性虐待罪」判處5人9年有期徒刑，引爆西班牙群眾怒火。本月6日，二審結果仍然維持原判，預料也將掀起一波劇烈抗議。

奔牛節輪暴案，嫌犯炫耀：「我們5人正在上一個女孩」

《轉角國際》報導，2016年7月7日、西班牙東北大城潘普洛納（Pamplona）的傳統慶典「聖費爾明節」（San Fermín，又稱「奔牛節」）期間。一名18歲的馬德里少女「C」，因為與友人走散，清晨2點50分左右，坐在潘市中心的城堡廣場休息，遭遇一名男子安赫爾．波薩（Ángel Boza）搭訕。

起訴書敘述，波薩與另外幾名被告，以夜黑風高為由，親切而主動地要「護送」受害者C去取車。但在路上，波薩卻突然強吻被害者，並以此為暗號，號召眾人把C拖入一棟住商大樓，輪暴得逞。

《地球圖輯隊》報導，接著，一對情侶在大街上發現了C，當時她蜷曲在地上發瘋似地哭泣。在她報案後的第2天，警方找到了這5名男子並且逮捕了他們，冗長的審判過程於此展開。

由於5名男子都加入一個被稱為「狼群」的WhatsApp群組，這起案件被稱為「狼群案」（La manada, wolf pack），他們群組中上傳了性侵C的影片，長達96分鐘，其中，一名嫌犯還在群組裡炫耀寫道「我們5人正在上一個女孩」。《蘋果日報》報導，警方筆錄中形容被害女子在影片中始終維持「被動且中性」態度，全程都閉著雙眼。

一審宣判：被害人沒有被「暴力威脅」，不算性虐待

《轉角國際》報導，當時負責偵辦的納瓦拉檢方，以「強暴罪」對5人各別求處25年有期徒刑。然而《自由時報》報導，2018年4月26日，納瓦拉法院一審宣判，5名被告並沒有使用「致傷性的暴力」，也沒有以人身安全威脅C，因此，全案不符合刑法中對「強暴」的定義，只能以罪刑較輕的「性虐待罪」，判處5人有期徒刑9年，並賠償被害者5萬歐元（折台幣約181萬元）。

法官認為犯案的5人將C「強拉強拖」進住商大樓不算暴力，就連群組內「預謀強暴」的對話記錄，都被法院認為「無法證明與受害者的直接關係」，而從證據清單中去除。

這項判決引燃西班牙社會的憤怒，不只潘普洛納市中心，4月一審判決出爐後，成千上萬人走上街頭，包括馬德里、巴塞隆納、等西班牙大城市都出現抗議人潮。網路上「#NoEsNO」（#不就是不）、「#JusticiaPatriarcal」（#父權正義）等也成為熱門標籤。

5名被告交保，超過3萬人抗街抗議

《地球圖輯隊》報導，2018年6月22日，法院決定暫時釋放5名被告，讓他們可以先交6000歐元（折台幣約21萬3900元）的保釋金候傳。西班牙各城市也再度出現抗議人潮，事件發生的潘普洛納，更有高達3萬5000名民眾上街抗議，網路上也出現了要求審案法官辭職的連署活動。

此外，西班牙國家警察、西班牙政府發言人維果（Íñigo Méndez de Vigo）、西班牙副首相桑塔馬利亞（Soraya Sáenz de Santamaría）、多位西班牙工人社會黨黨員都表示，與受害者站在同一陣線，認為現行刑法中「強暴罪」的門檻太高，要求修法。

《公視》報導，當局在一審判決後，迫於民意成立了專家委員會，並在7月宣布將修改性暴力相關法律。 當地時間12月5日，二審結果出爐，檢察官仍以「強暴罪」對5名被告以求處22年有其徒刑，這次，5位男性法官中，有2位認為被告的確犯下「強暴罪」，應判處14年3個月，其他3位法官還是認為，缺乏明顯的暴力證明，或是對受害者的威脅，最後以3比2，維持一審判決。

二審判決3：2，法官還是認為只是「性虐待」

英國《衛報》報導，二審判決出爐後，人權組織「世界女性連線」（Women's Link Worldwide）將狼群案列為年度最糟司法判決。「世界女性連線」律師茵珊・馬凱斯（Aintzane Márquez）說：「這就是為什麼男性法官和女性法官都必須接受性平培訓。」「人們必須記住，早期，法律是由男性制定的。這表示，法律通常不會考慮女性常面臨的暴力經驗。」

《CNN》報導，西班牙副總理卡門（Carmen Calvo）在推特上說，週三的判決造成了「女性的不安全感」。 極右翼的「 我們能黨」（ Podemos）則表示：「婦女被告知，如果她們不踢、不尖叫、不用盡全力抵抗，他們就『無法』被強姦。我們將修法來改善這點。」

Compartimos la preocupación que supone para la ciudadanía la división de criterios en la judicatura respecto a la sentencia de #LaManada. Se trata de unos hechos muy graves, que generan inseguridad entre las mujeres. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 2018年12月5日

《路透社》記者拍攝的照片顯示，在西班牙馬德里、北部大城畢爾包（Bilbao）5日晚間就出現了抗議人潮，抗議群眾高舉「這不是性虐待，這是強暴」的布條。 當地時間7日晚間，包括西班牙馬德里、南部城鎮塞維利亞（Seville）等城市都，預計將會再出現一波抗議遊行。

奔牛節性侵事件屢見不鮮

這起「奔牛節狼群案」可以視作西半牙重要的性別平權指標之一。《轉角國際》報導，在過去，像是奔牛節這類的傳統節慶，時常發生以酗酒與狂歡為名侵犯女性的事件，但追查往往不了了之，輿論也大多選擇保守、指責受害者「自己愛玩」；但在2016年，影片如此罪證確鑿的情況下，司法的輕判，數萬名潘普洛納人卻因此走上街頭聲援受害者C，甚至公開串聯、發動對奔牛節失控「狂歡文化」的抵制。

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核稿編輯：羊正鈺