【圖輯】難民在柏林的新生活：這裏沒有我想追尋的「自由」

歐洲政壇最近非常不平靜，三大歐盟國家都面對政治動盪。除了英國脫歐不確定性增加、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）深陷黃背心抗議風暴之外，還有德國總理梅克爾（Angela Merkel）決定交出坐了18年的黨魁大位，黨代表在12月7日選出了她的繼任者。

梅克爾之所以會交出黨魁，主要是從去（2017）年國會大選至今的一連串失利，執政聯盟不斷受到極右翼另類選擇黨（AfD）的挑戰，關鍵點在難民政策上的不得人心；自從2015年梅克爾的開放難民政策實施後，已有超過100萬的難民來到德國。

而這些在德國引起波瀾的外來移民，在柏林過著什麼樣的生活呢？

阿富汗難民瑞賽｜Photo Credit:Reuters/達志影像

瑞賽（Ali Mohammad Rezaie）是一名來自阿富汗的難民，他從來沒有慶祝過生日，因為他的父母打從他出生就沒去登記這些資訊，他唯一可以肯定的日期，就是抵達柏林尋求庇護的日子：2015年10月15日。

這一天，改變了他的人生。

「那是個普通的一天。當時我非常累，距離我踏上旅途已經兩個月之久。」瑞賽是從巴爾幹地區進入歐洲大陸。

從此之後，他在唱詩班唱歌，還在養老院、麵包店、酒店和餐廳進行實習或打工。這一切都與他26年前出生的村莊相去甚遠。

瑞賽非常努力想融入德國，讓這裡成為他的家，但此過程相當不容易，需要的不只是找工作與學習德文。

Photo Credit:Reuters/達志影像

協助瑞賽的是一名女性瓦賀耶茲（Chris Wachholz），他們在合唱團認識，後來還邀請瑞賽到她家一起做飯、跟她丈夫練習德語。「遇到這個家庭真的是給我很大的機會，他們就如我的父母一樣。」

但瑞賽的移民身分，讓他一直無法取得進一步的幫助。他的庇護申請被拒絕，只能繼續做一個「容忍者」，代表他不會被驅逐出境，但不會有保障的身分地位。

「我在這裡有一間公寓，也認識好多人，如果政府把我趕出境，我會失去一切。」由於他的家鄉被阿富汗武裝份子襲擊，這都讓他對失去德國一切的恐懼更深。但對移民而言，搬到德國意味著嶄新的自由。

正在跳舞的達威許｜Photo Credit:Reuters/達志影像

達威許（Haidar Darwish）去年在柏林歷史最悠久的同性戀俱樂部跳舞表演，因為他受到當地變裝皇后Judy La Divana的邀請，在節目中登台演出。達威許從來沒在自己的祖國敘利亞上台跳過舞，但La Divana鼓勵他這麼做。

「現在有很多人都會問我的表演時間和地點，想來觀看演出。」達威許如是說。

為了增加收入，達威許在一間情趣用品店上班，主要是以男同性戀為客群的商品。「我發現店經理來看我表演很多次，甚至還一起跳舞。」

性自由並不是達威許2016年離開敘利亞的主因，畢竟這個國度長年處在戰爭狀態。

在情趣用品店上班的達威許｜Photo Credit:Reuters/達志影像

薩利巴（Joseph Saliba）9歲時被父親安排去大馬士革的朋友家，學習製作木雕和馬賽克圖案，他也逐漸喜歡上這些工藝品，便成為木材修復師，以致2010年敘利亞戰爭爆發後，他時常有接不完的訂單。

替教堂進行修復工程的薩利巴｜Photo Credit:Reuters/達志影像

但由於怕被徵調加入敘利亞軍隊，薩利巴在3年前決定逃到歐洲。

他的德語學習班到柏林的大教堂實地考察，薩利巴立刻有了靈感，提議用自己的工具前往教堂從事修復工作，一年之後教會也給他一份有薪水的工作。

教堂變成他的家，但德國始終不是。政府當局拒絕薩利巴的難民庇護申請，並安排他去敘利亞駐德大使館。薩利巴說，他不想到敘利亞大使館，並正在透過訴訟程序，來保障自己的身分。

「我為了追尋自由，逃離那片沒有自由的土地來到這裡。但如今，我在這裡卻沒有找到我所要的自由。」

薩利巴隨身攜帶的木雕工具｜Photo Credit:Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

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