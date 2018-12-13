2018年諾貝爾經濟學獎（二）：Paul Romer的知識與成長理論

文：阿波 Po the Panda

為什麼18世紀以後，世界各地陸續出現「長期經濟成長」？這是經濟學最古老、最耐人尋味的問題。兩百多年來，各類成長理論不勝枚舉，最終多指向「技術進步」是經濟成長的關鍵。然而人類歷史數千年，從石器的使用、農業的出現、到航海技術的發明，技術始終都在進步，經濟的繁榮卻總是短暫，「人均所得（或生產）長期成長」是現代獨有的現象，這種「持續」的技術進步從何而來？

1990年，Paul Romer發表其代表作 《Endogenous Technological Change》（筆者譯：內生的技術進步），開啟了「新成長理論」的大門。他運用完整的數學模型，將新技術的出現，理解為人類經濟行為的選擇結果（「內生」），而非憑空出現的巧合（「外生」）。其理論的關鍵在於知識的「非敵對性（Non-rivalry）」，以及市場制度的重要。這正是諾貝爾獎所表揚Romer對經濟學最重要的貢獻。

Romer於1982年取得芝加哥大學經濟博士學位，1982－1988年於羅徹斯特大學經濟系任教期間，發表內生成長理論。其後曾任教於芝加哥大學、加州大學柏克萊分校、史丹佛大學，目前則任教於紐約大學商學院，並曾於2016年10月至2018年1月間出任世界銀行首席經濟學家。

知識「沒有敵對性」？

知識的獨到之處在於「我使用這項知識，不會減少他人使用的成效」，這就是所謂的非敵對性。Romer喜歡用廚房的例子比喻成長理論，假如有三位廚師，要怎麼讓他們做出更好、更多的佳餚呢？我們可以提供他們設備，例如菜刀。假設我把菜刀給了其中一位廚師，那其他兩位廚師就無法同時使用它。因此，要提升「每位廚師」的切菜速度和品質，我必須給他們三把菜刀，假如有十位廚師，我則必須提供十把菜刀。也就是說「平均每位」廚師的產出，取決於「平均每位」廚師的設備。

另一種，是教他們更有效率的烹飪技巧，或提供更美味的食譜。同樣一套烹飪技巧，任何一位廚師都能同時使用，並不會導致其他人使用上的困難。一份新的食譜能讓三位廚師使用，也能讓十位廚師使用。也就是說，「平均每位」廚師的產出提升多少，取決於烹飪技巧或食譜的「總量」，而非平均量。菜刀就好比資本等一般的生產要素，而烹飪技巧與食譜則是知識。Romer提出：

人均資源 ｘ知識總量 → 人均產出

這套理論有個非常重要的啟示，我們可以透過榨取地球資源來推動經濟成長，例如開採礦產、挖掘石油、砍伐森林等，但隨著人口不斷增加，每人分得的資源便會下降，需要榨取的資源也必須越來越多，但資源有限，也會越來越難取得。相反地，若透過知識的累積帶動成長，人口的增加並不會減少知識的總量，反而有「集思廣益」的效果，進而帶動知識的累積，經濟成長便能持續。

一般讀者容易將「敵對性」與「排他性（Excludability）」搞混，而排他性是指「我能否阻止他人使用」。值得注意的是，知識本質上沒有敵對性，但卻不一定沒有排他性。排他性是可以創造的，例如：透過專利制度阻止他人使用我生產的知識，這正是Romer另一項重要的貢獻。

孕育知識的「市場制度」

知識的創造的過程非常複雜，但畢竟是人類行為，仍會隨著經濟誘因變化。哪些經濟因素會影響新知識的生產呢？Romer指出「市場制度」最為關鍵。

創造新知識需事先投入成本，例如研究的人力、時間、經費等，然而新的知識或技術一旦出現，卻沒有敵對性，人人都「可能」利用這項新知識而受益。回到三位廚師的例子，假如研發一份新的食譜，能增加整間廚房的3,000 元的收入，但研發新菜單的那位廚師，只拿到其中1,000，其他兩位沒有投注時間心力，卻也分別得到1,000 元，那麼誰願意當那位研發的廚師呢？又如果研發的成本是1,500 元，研發新菜單應當能帶給整間廚房1,500 元的收益，卻沒有人願意投入研發，這時候怎麼辦？

Romer認為，應當善用市場制度，賦予知識排他性，也就是清楚界定知識的財產權。例如，透過專利，讓研發者「獨佔」自己生產的知識，如果他人想使用這項知識，必須透過市場交易，向擁有者購買這項知識的使用權。如此一來，研發者便能透過專利的買賣，以及其在專利市場的壟斷力，獲取事後的利潤，以彌補事前付出的研發成本。這樣的市場制度下，知識的研究與創新便成為常態性的生產活動，持續帶動經濟成長。這便是現代經濟成長與早期的技術革命不同之處。

值得注意的是，Romer強調利用「市場制度」來促進知識累積，而僅非補貼研究經費。許多政策制定者一味花大錢補貼研發，卻未見成長有所起色，正是因為忽略了市場制度的重要性。

結語：成長與環境

一旦人們獲取資源，並將資源以更有價值的方式重新配置，經濟成長便會出現。「廚房」是個很好的比喻，想像經濟體的生產活動就像一間廚房，我們依照「食譜」把相對廉價的素材結合在一起，創造更有價值的最終產品。我們能做出什麼樣的菜餚受到食材供給的限制，而且許多烹煮過程會產生不良的副作用，如果只是不斷以相同的方式更大量地烹煮，想藉此達到廚房生產的成長，我們最終會將食材用盡，並製造一堆難以容忍的污染及困擾。歷史教導我們，經濟成長是源自於更好的食譜，而不是更大量的烹飪。新的食譜減少烹煮過程的副作用，並為相同的食材創造更多經濟價值。 （翻譯自：Paul Romer “Economic Growth,” The Concise Encyclopedia of Economics, 2nd Edition）

本次Romer與環境經濟學大師Nordhaus共同獲得諾貝爾獎，Romer也在個人網頁上對環境議題的表示「有前提的樂觀」，他認為環境與經濟並不必然相互衝突，而解開此衝突的樞紐，正是「知識」。

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本文經白經濟TalkEcon授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航