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歧視同性戀就是犯罪：瑞士修法通過，「恐同」行為最高將吃3年牢飯
我們想讓你知道的是
根據修正法案，未來因為「性傾向」產生的歧視和仇恨言論，將被視為刑事犯罪，最高可判處3年的監禁或罰款。
同志在社會上受到的排斥不少，不過在瑞士，歧視同志將被列入「犯罪行為」，最嚴重恐怕吃上3年的牢飯。更有國會議員認為，不只同志，應該一併將跨性別者和雙性人納入新法保障，不至成為仇恨言論的受害者。
《法新社》報導，和法國、奧地利、荷蘭與丹麥一樣，瑞士也將動用《刑法》來制裁歧視同性戀的行為。瑞士下議院在今年9月25日，以118票贊成、60票反對、5票棄權，通過修法，送交聯邦院（Council of States）審議，聯邦院也在12月3日通過該修正法案，未來將擴大《刑法》第261條的反歧視範圍，將等同種族歧視的行為，一同制裁針對「性傾向」的歧視。
報導指出，未來如果有人公開宣稱：「所有同性戀者都應該被拉到集中營關起來」，將可以被追究法律責任，因為恐同產生的暴力行為，也可依法進行登記。而這些因為「性傾向」產生的歧視和仇恨言論，將比照因種族、族裔、宗教信仰產生歧視的行為，一併被視為刑事犯罪，最高可判處3年的監禁或罰款。
不只針對同性戀與雙性戀者，《瑞士地方報》報導，瑞士上議院委員會曾在11月建議，不只針對「性傾向」，也將因「性別認同」產生的歧視納入犯罪行為，也就是說要一併將跨性別者與雙性人納入法律保障。
瑞士LGBT組織「粉紅十字」（Pink Cross）當時歡迎這項新建議，認為這「標誌著一個時代，瑞士將不再允許男同志、女同志和跨性別者被詆毀或攻擊」，「這不僅僅是在法律上向前邁出的重要一步，它也將對我們的社會產生極大的影響，強調了男女同志、跨性別與雙性人的接受度。」
不過《法新社》報導，瑞士國會目前不打算將「性別認同」（也就是跨性別或雙性人）納入反歧視法中，主要的原因在於，性別認同的概念太過模糊。瑞士跨性別組織（TGNS）的律師芮撤（Alecs Recher）表示，很遺憾「雙性和變性人被排拒在外，且被邊緣化，（該法）只有納入針對性別認同的歧視，才是完成修法」。
一手催生這項法案的議員何諾（Mathias Reynard）坦承，「現在的國會很難再做更多」，但他補充說，「部分律師指出，該法同樣適用於跨性別者」，而法院可以擴大解讀法條規定。何諾也肯定這項修法，因為「半瓶水」總比整個空水瓶好。
何諾在今年10月受訪時指出，他的朋友曾遭遇言語和肢體上的恐同暴力行為，他在與朋友交談之後，決定提出法案。他發現瑞士的判例法既不會懲罰對於LGBT族群的仇恨言論，也不會懲罰仇恨的煽動者。
「對我來說，這是一個關於人權和如何一同好好生活的議題。」他表示，「在過去的幾個月裡，我們在瑞士的報紙頭版上看到很多恐同的暴力案件，現在是改變的時候了。」
根據《風傳媒》報導，何諾在2013年提出法案，把針對種族、族裔、信仰或性傾向的歧視和仇恨言論，全部視為犯罪，在2015年3月獲得國民院通過，送至聯邦院審議，同年4月聯邦院司法委員會通過此法案。何諾更在去年提案修改，進一步把針對性別認同的歧視和仇恨言論也列為犯罪行為。
何諾指出，有1/5的同性戀者試圖自殺，其中有一半是20歲以下的年輕人。「瑞士議會的決定是一個好消息，因為它發出了強烈的訊息，就是恐同不是一種觀點，和種族歧視一樣，都違反了法律。」他表示現在將專注於爭取同性婚姻合法化。
瑞士在歐洲LGBTI倡議組織（ILGA-Europe）的排名並不算名列前茅，2018年在49個國家中排名第22名。雖然瑞士在2005年透過公投允許同性伴侶登記註冊為伴侶關係，但同性婚姻在瑞士仍然是不合法的，同性伴侶也不能領養孩童、做代理孕母、或共用同一個姓氏。瑞士議會法律事務委員會目前正在研究同性婚姻問題，並將於2019年年中製定一項法案草案。
不過也有些人質疑這樣的修法，認為是否有必要擴大這樣的「歧視犯罪清單」。瑞士自民黨（FDP）參議員卡羅尼（Andrea Caroni）質疑這樣增列會「沒完沒了」，他也反問，法律中是否也應包括對身心障礙者、不同的語言地區、民族或政治見解的歧視。
新聞來源：
- 在瑞士歧視同性戀將受到法律制裁（法新社）
- Switzerland labels homophobia a criminal offence（法新社）
- 歧視同志，就是犯罪！瑞士國會通過新法，恐同言論最重要吃3年牢飯（風傳媒）
- Switzerland just took this massive step forward to protect LGBTQ people（Short List）
- Switzerland to make discrimination against LGBTI people a crime（瑞士地方報）
核稿編輯：羊正鈺