歧視同性戀就是犯罪：瑞士修法通過，「恐同」行為最高將吃3年牢飯

同志在社會上受到的排斥不少，不過在瑞士，歧視同志將被列入「犯罪行為」，最嚴重恐怕吃上3年的牢飯。更有國會議員認為，不只同志，應該一併將跨性別者和雙性人納入新法保障，不至成為仇恨言論的受害者。

《法新社》報導，和法國、奧地利、荷蘭與丹麥一樣，瑞士也將動用《刑法》來制裁歧視同性戀的行為。 瑞士下議院在今年9月25日，以118票贊成、60票反對、5票棄權，通過修法，送交聯邦院（Council of States）審議，聯邦院也 在12月3日通過該修正法案，未來將擴大《刑法》第261條的反歧視範圍，將等同 種族歧視的行為，一同制裁針對「性傾向」的歧視。

報導指出，未來如果有人 公開宣稱：「所有同性戀者都應該被拉到集中營關起來」，將可以被追究法律責任，因為恐同產生的暴力行為，也可依法進行登記。而這些因為「性傾向」產生的歧視和仇恨言論，將比照因種族、 族裔、宗教信仰產生歧視的行為，一併 被視為刑事犯罪，最高可判處3年的監禁或罰款。

不只針對同性戀與雙性戀者，《瑞士地方報》報導，瑞士上議院委員會曾在11月建議，不只針對「性傾向」，也將因「性別認同」產生的歧視納入犯罪行為，也就是說要一併將跨性別者與雙性人納入法律保障。

瑞士LGBT組織「粉紅十字」（Pink Cross）當時歡迎這項新建議，認為這「標誌著一個時代，瑞士將不再允許男同志、女同志和跨性別者被詆毀或攻擊」，「這不僅僅是在法律上向前邁出的重要一步，它也將對我們的社會產生極大的影響，強調了男女同志、跨性別與雙性人的接受度。」

不過《法新社》報導，瑞士國會目前不打算將「性別認同」（也就是跨性別或雙性人）納入反歧視法中，主要的原因在於，性別認同的概念太過模糊。瑞士跨性別組織（TGNS）的律師芮撤（Alecs Recher）表示，很遺憾「雙性和變性人被排拒在外，且被邊緣化，（該法）只有納入針對性別認同的歧視，才是完成修法」。

一手催生這項法案的議員 何諾（Mathias Reynard）坦承，「現在的國會很難再做更多」，但他補充說，「部分律師指出，該法同樣適用於跨性別者」，而法院可以擴大解讀法條規定。何諾也肯定這項修法，因為「半瓶水」總比整個空水瓶好。

Lundi, les chambres fédérales ont finalisé la loi qui condamnera l’homophobie. A l’origine du projet, le socialiste valaisan @MathiasReynard raconte six ans de combat > https://t.co/RsC95ELDyp pic.twitter.com/nHVpQXlUdz — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) 2018年12月4日

何諾在今年10月受訪時指出，他的朋友曾遭遇言語和肢體上的 恐同暴力行為，他在與朋友交談之後，決定提出法案。他發現瑞士的判例法既不會懲罰對於LGBT族群的仇恨言論，也不會懲罰仇恨的煽動者。

「對我來說，這是一個關於人權和如何一同好好生活的議題。」他表示， 「在過去的幾個月裡，我們在瑞士的報紙頭版上看到很多恐同的暴力案件，現在是改變的時候了。」

何諾指出，有1/5的同性戀者試圖自殺，其中有一半是20歲以下的年輕人。「 瑞士議會的決定是一個好消息，因為它發出了強烈的訊息，就是恐同不是一種觀點，和種族歧視一樣，都違反了法律。」 他表示現在將專注於爭取同性婚姻合法化。

瑞士在 歐洲LGBTI倡議組織（ILGA-Europe） 的排名並不算名列前茅，2018年在49個國家中排名第22名。雖然瑞士在2005年透過公投允許同性伴侶登記註冊為伴侶關係，但同性婚姻在瑞士仍然是不合法的，同性伴侶也不能領養孩童、做代理孕母、或共用同一個姓氏。 瑞士議會法律事務委員會目前正在研究同性婚姻問題，並將於2019年年中製定一項法案草案。

不過也有些人質疑這樣的修法，認為是否有必要擴大這樣的「歧視犯罪清單」。瑞士 自民黨（FDP）參議員卡羅尼（Andrea Caroni）質疑這樣增列會「沒完沒了」，他也反問，法律中是否也應包括對身心障礙者、不同的語言地區、民族或 政治見解的歧視。

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