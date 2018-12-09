「怕冷」的英文怎麼講？台灣人常誤用的四組英文

文：Yvonne

美國朋友Stone前陣子和台灣正妹結婚了！在喜宴中，新郎被拱上台致詞，由於女方家長不懂英語，就算Stone只學了一年中文，也得卯足全力用中文演講。

「謝謝，我還沒認識我太太之前，我很沉默…」

「不會啊，你話很多耶~」新郎的同事當場打臉，席間傳來一陣笑聲。

Stone 覺得好像有誤，趕緊用走音的中文改說：

「我的意思是，還沒認識我太太之前，我很…幽默。」

「你本來就很幽默啊！」親友們還是一團笑呵呵的。

這時Stone頭上冒出白人問號，納悶著觀眾反應怎麼跟內容兜不起來？

想了一下他又繼續解釋：

「我是說，還沒認識我太太之前，我很…冷默。」

這下子全場安靜下來，賓客們面面相覷，搞不懂這個老外到底要講什麼古？

Stone跟新娘私語幾句後，再次更正他的致詞，大聲的說：

「我還沒認識我太太之前，我很寂寞。」

「哦哦～」每個人都恍然大悟的模樣，紛紛爆以熱烈的掌聲和笑聲。

在學習外語的過程中，我們難免誤用字，但是錯誤是很寶貴的教材，它能讓你記憶更加深刻，像Stone就絕不會忘記lonely的中文怎麼說了，當然，不是所有的生字都要這麼搞笑才會記得住啦，我們來看看台灣人常誤用的英文有哪些：

1.

一個台商對紐約飯店大門的保全說：Hello! Can you call me taxi?

保全回答：Sure. Mr. Taxi, how are you?

美國保全還真以為taxi是他的名字咧。

這麼說就不會造成誤解了：

Please call me a taxi.

Please hail me a taxi. （有沒有a差很多吧！）

2.

I am not comfortable.

I am not feeling good.

這麼說你是哪裡不爽了？誰又讓你不酥湖了？

如果你真的身體欠安，最好是這麼表達：

I am not feeling well. 「我覺得身體不舒服。」

（Well在此句是形容詞，意思是健康安好的。）

3.

Do you know the Taiwanese badminton player Tai-Tzu-Ying?

「你知道台灣羽球名將戴資穎嗎？」

這樣問好像誰跟小戴是認識的朋友似的，除非你真的跟她有私交，否則改問這一句比較恰當：

Have you heard of the Taiwanese badminton player Tai-Tzu-Ying?

「你聽過台灣羽球名將戴資穎嗎？」

4.

I don’t afraid cold. 我不怕冷。

I am not afraid of cold.

The cold doesn’t bother me. 我不怕冷。

afraid通常用在讓你害怕恐懼和焦慮的東西，比如：

I am afraid of snakes. 我怕蛇。

其實不怕冷的英文表達是：「寒冷不會困擾我——我不怕冷。」

還記得2014迪士尼的賣座動畫片Frozen（冰雪奇緣）嗎？

Elsa公主的主題曲Let it go唱遍大街小巷，歌詞內就有一句：

The cold never bothered me anyway.

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航