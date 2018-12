「怕冷」的英文怎麼講？台灣人常誤用的四組英文

文:Yvonne

美國朋友Stone前陣子和台灣正妹結婚了!在喜宴中,新郎被拱上台致詞,由於女方家長不懂英語,就算Stone只學了一年中文,也得卯足全力用中文演講。

「謝謝,我還沒認識我太太之前,我很沉默…」

「不會啊,你話很多耶~」新郎的同事當場打臉,席間傳來一陣笑聲。

Stone 覺得好像有誤,趕緊用走音的中文改說:

「我的意思是,還沒認識我太太之前,我很…幽默。」

「你本來就很幽默啊!」親友們還是一團笑呵呵的。

這時Stone頭上冒出白人問號,納悶著觀眾反應怎麼跟內容兜不起來?

想了一下他又繼續解釋:

「我是說,還沒認識我太太之前,我很…冷默。」

這下子全場安靜下來,賓客們面面相覷,搞不懂這個老外到底要講什麼古?

Stone跟新娘私語幾句後,再次更正他的致詞,大聲的說:

「我還沒認識我太太之前,我很寂寞。」

「哦哦~」每個人都恍然大悟的模樣,紛紛爆以熱烈的掌聲和笑聲。

在學習外語的過程中,我們難免誤用字,但是錯誤是很寶貴的教材,它能讓你記憶更加深刻,像Stone就絕不會忘記lonely的中文怎麼說了,當然,不是所有的生字都要這麼搞笑才會記得住啦,我們來看看台灣人常誤用的英文有哪些:

1.

一個台商對紐約飯店大門的保全說:Hello! Can you call me taxi?

保全回答:Sure. Mr. Taxi, how are you?

美國保全還真以為taxi是他的名字咧。

這麼說就不會造成誤解了:

Please call me a taxi.

Please hail me a taxi. (有沒有a差很多吧!)

2.

I am not comfortable.

I am not feeling good.

這麼說你是哪裡不爽了?誰又讓你不酥湖了?

如果你真的身體欠安,最好是這麼表達:

I am not feeling well. 「我覺得身體不舒服。」

(Well在此句是形容詞,意思是健康安好的。)

3.

Do you know the Taiwanese badminton player Tai-Tzu-Ying?

「你知道台灣羽球名將戴資穎嗎?」

這樣問好像誰跟小戴是認識的朋友似的,除非你真的跟她有私交,否則改問這一句比較恰當:

Have you heard of the Taiwanese badminton player Tai-Tzu-Ying?

「你聽過台灣羽球名將戴資穎嗎?」

4.

I don’t afraid cold. 我不怕冷。

I am not afraid of cold.

The cold doesn’t bother me. 我不怕冷。

afraid通常用在讓你害怕恐懼和焦慮的東西,比如:

I am afraid of snakes. 我怕蛇。

其實不怕冷的英文表達是:「寒冷不會困擾我——我不怕冷。」

還記得2014迪士尼的賣座動畫片Frozen(冰雪奇緣)嗎?

Elsa公主的主題曲Let it go唱遍大街小巷,歌詞內就有一句:

The cold never bothered me anyway.

本文經EF English Live線上英文授權刊登

