台灣熟年劇《8號公園》：人過半百不要走太快，以免靈魂跟不上來

文：菜菜子

50後，真的是不惑之年了嗎？為何覺得對於自己的人生，還有好多困惑？其他人的50後，都是怎麼過的？

也許，可以透過台灣少見的熟年劇《8號公園》，獲得一點點共鳴。旁觀他人的生活，找回自己的定位。

以探討50後的人生新方向為題材，公視新戲《8號公園》找來葉鴻偉導演、杜欣怡編劇，並邀集王琄、林秀君、尹昭德、赫容、江映瑤等男女演員本身就在這個年紀內，期望以生活化的戲劇風格，來呈現年過半百之後，所面臨的許多人生課題。

劇中呈現了5位主角的生命故事，呈現了許多四、五年級世代的共通性。你是哪一種？

一、工作是一切的強人媽媽

短短12集的《8號公園》，其實囊括了很多現實生活中，你我都似曾相識的故事。

就像仍然活躍職場、從事房仲員的游笑眉（王琄飾），看似很能跟時代接軌，還是朋友眼中可以傾訴談心、提供教戰手則的心靈導師，但其實自己有個不顧家的先生、需要長照的婆婆，和總是冷言相對的兒子，加上小時候過了苦日子，對工作賺錢這檔事特別帶勁，到後來工作反而成了她在肩負滿滿生活重擔下，追求自我成就感的來源。

「游笑眉」這角色，其實正是一個非常傳統的女人性格，飾演游笑眉的王琄，是這麼看待這個角色的：

很多小時候過過苦日子的人，都會有一種信念：長大要賺很多錢，不要讓這樣的辛苦延續下去。所以會為賺錢這件事全力以赴，尤其上有長輩，下有孩子，就算心裡有很多的苦也會裝得很堅強，甚至習慣性地用自己認為對的方式去付出，這是很普遍的現象。

現實生活裡的王琄，想對《8號公園》的游笑眉說：「其實，扛不了的負擔，就放下吧！到了這個年紀應學會平衡，明白一切都是虛幻，認真活好每一個當下。」

二、以丈夫為天的賢妻良母

台灣傳統「男主外、女主內」的家庭樣貌，過往就讓不少女性被灌輸婚後必當「溫、良、恭、儉、讓」的賢妻良母，就像個「背後靈」般，生活永遠在張羅老公、孩子的需求間打轉。她的付出永遠被視為理所當然，在家中地位卻總是受到漠視。

常年飽受丈夫頤指氣使的家庭主婦秀女（林秀君飾），就是這類族群的經典代表，林秀君說：

在我周遭就有很多像這樣的女人，沒有特別想追求什麼，就這樣平凡、庸碌地就過完一生。其實生命真的禁不起我們這樣糟蹋，希望可以喚醒一些家庭婦女們好好思考，剩下的時間，是不是該去做點能讓自己快樂的事？

三、先生中年外遇的天真貴婦

劇中戈悌涵總是過著人人稱羨的貴婦生活，成天過著逛街、吃美食的享樂人生，原以為可以一輩子幸福到老，卻意外發現她認為這世界唯一不會欺騙她的丈夫竟然外遇，小三還是自己最好的閨蜜。

飾演戈悌涵的兩性作家江映瑤直言：「現實生活中，我是專門戳破愛情謊言和迷思的兩性作家，就算能原諒外遇老公，也不可能還留在他的身邊。以前不能理解，演了這部戲後，才懂得去看事情的另一面，很多時候，婚姻就是一連串妥協的學問。」

她也提到，「戈悌涵」和「江映瑤」之間是完全不同的性格。但當她進入了這個角色，用戈悌涵的性格去看待婚姻關係，「很多像這樣的女人總是自顧自地幸福著，卻沒想過是否也帶給伴侶同樣的幸福感？小三介入婚姻的確令人惱怒，也很少人能像戈悌涵那樣，選擇單純善良地不去傷害小三，而是檢視自己的婚姻，努力嘗試理解老公的需求，挽回這段岌岌可危的關係。其實，當你學會『諒解』，放下自己內心的糾結，放過那些原先過不去的人事物，才會真正懂得珍惜和重視留在身邊的人。」

四、尋求心靈慰藉的空巢族

倪淑芬（赫容飾）是一個工作俐落、生活俐落，從不管別人閒事，也不麻煩別人的大學行政職員。在警察丈夫意外過世後，生活空虛寂寞，開始沉迷網路交友想尋求心靈慰藉，卻差點被詐騙。

赫容說：「很多熟齡男女因處在『空巢期』，心靈太過空虛，即使知道那些關心很可能是騙人的，但人在寂寞孤獨時，除了這些關心，生活還剩下什麼呢？所以才會衍生出一些社會問題。」赫容認為台灣社會人口結構趨向老化，對於這些獨身長著的精神建設和心靈安慰更為重要。

五、職場凡事隱忍的中年男子

長期被職場霸凌的大學教授談風生（尹昭德飾），個性一板一眼，生活一成不變，習慣事事隱忍，直到得知自己罹患胃癌後，便立下遺願要順心而活，其中一件事，就是要對一路霸凌他的職場同事展開反擊，雖然最後他還是選擇放下，不讓自己僅剩的生命，浪費在無謂的報復情結裡。

同樣也和病魔對決過的尹昭德，還是很心疼地說：「其實談風生活得很辛苦，活得很委屈，有時候勇敢一點把自己真正的心意表達出來，或許對自己的人生會有很大的不同，就不用這樣孤獨委屈的活著。」

人過半百不要走太快，以免靈魂跟不上來

5個的生命故事，由5位50歲後的演員來詮釋。除了傳神，也有各自對角色的感觸和心得，王琄很有感觸地說：「這部戲就像是社會的縮影，尤其在這個年紀所面臨到的家庭價值、自我認同與社會問題。很多道理其實大家都知道，但用角色來活出真正的樣貌，相信更容易引起共鳴。」

導演葉鴻偉，也是50歲後的族群，分享了一個年輕時聽過意味深長的小故事：「有個科學家去中南美洲考古，找了當地原住民當嚮導，這嚮導卻很奇怪，每次走沒多久就說要休息，科學家忍不住質問他為何這麼懶？原住民卻說，我不是懶，只是覺得走太快，靈魂會跟不上，所以偶爾要休息一下，讓靈魂可以跟上來。」

葉導演說：「年輕時，聽這故事很有感觸，卻沒怎麼放在心上；50歲後，這故事就一直在心裡盤旋著，也開始學著走慢點，讓靈魂跟上來。其實人過了半百，只要思考3件事——審視自己這一生到底做了什麼？還沒做什麼？還能做什麼？盡量放開心境去過自己想過的日子，選擇接下來最重要和最真實的事，然後快樂地去做就對了！」

【播放資訊】《8號公園》11月19日起，周一至周四晚間9點公視頻道播出，公視+全網上架

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航