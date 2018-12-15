紐約布魯克林「公園坡好鄰居」，一個沒有圍牆的老人中心

編譯：陳莞欣

想在自己住了一輩子的社區終老，有時候竟比想像中還難？

64歲的威靈格（Judy Willig）是紐約布魯克林的居民，和94歲的母親同住。她發現，自己所習以為常的街區，對老人而言並不友善。例如，人行道崎嶇不平、沒有無障礙坡道等。「如果不是媽媽，我不會意識到和紐約市政府溝通有多麼困難。」

76歲的潔德（Joyce Jed）曾是園藝治療師，也同樣是布魯克林的居民。退休之後，她開始思考自己未來的生活方式，也在此時認識了維吉尼亞洲有一種名叫「養老村（villages）」現象：特定地理範圍內，一群長者彼此扶持、提供生活上的協助。如同英文諺語所言：「養一個小孩需要一整個村落的力量。」讓一個人老去又何嘗不是如此？

好鄰居互助，就像無圍牆老人中心

Photo Credit: Mikeruggy @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 布魯克林公園坡一景

在潔德所居住的布魯克林公園坡（Park Slope）社區，10％以上是65歲的人口，在當地住了30年左右。2014年，潔德和40幾位鄰居發起了數次聚會。她們在社區超市發送傳單，蒐集有興趣的參與者名單。靠著口耳相傳，第一次聚會時僅有40位成員，但第二次聚會起就增加到70位，且人數還在不斷增加。

2015年，非營利組織「公園坡好鄰居」（Good Neighbors of Park Slope）正式成立。組織目標如其名所示，要透過社區的力量，讓每個老人都能在家安全、獨立的生活到最後一刻。參加者須年滿50歲以上，每年會費為30美金；若以家庭為單位參加則是50美金，以取得參加活動、取用服務的資格。

公園坡好鄰居成立之初募集了600多位會員。一位參加者如此形容和鄰居共事的心得：「我們的成立派對就像是開同學會。有些人從孩子小學畢業後就沒再見過彼此，還有昔日的同事完全不知道雙方的住處僅有幾步之遙。」

「我想我們是一個沒有圍牆的老人中心！」潔德說。沒有正式員工和辦公室，一切事務都靠志工發起、營運。他們多半已經退休，有充分的時間投入社區活動。組織的發展逐漸茁壯，而後還和同一社區內另一個熟齡者權利促進團體Heights and Hills合併，讓更多人加入互助行列。

多元活動，創造年長者的支持系統

公園坡好鄰居的目標分為兩個階段。

第一階段，希望能以平實的價格，提供住戶們不同類型的社交活動。以2018年10月的行程表為例，短短一個月內，就有電影欣賞、冥想、法文會話、橋牌、晨間慢走、編織、斷捨離教學、輕度有氧運動等各式各樣的活動。根據統計，社交活動參與者年齡主要落在60-80歲。因為多數活動的發起者和參與者皆為社區住戶，能規劃出更貼近熟齡者真實需求的活動內容。

觀察其網站公告的各種活動，可發現住戶組成和需求相當多元。有些活動討論嚴肅、重要的議題，例如如何面對老後的身心變化、身為照顧者該怎麼紓解壓力等。

社區也曾和布魯克林當地的醫院合作，邀請住戶們主動分享自己在家、在社區街坊跌倒的經驗，做為公部門改善的參考依據。住戶同時也可以參加醫護人員的舉辦的衛教工作坊，學習防止跌倒的技巧。

也有些活動的宗旨只是想聚集大家共同享用早、午、晚三餐，或是在某個街區來個快閃下午茶。甚至還有人發起「吹泡泡工作坊」，教各位爺奶如何吹出超大的泡泡，逗孫子開心！

這些活動的目的不只是讓大家同樂，也讓年長者有機會建立屬於自己的非正式支持系統。主管會員事務的志工安蒂（Andi）分享，喪偶那段期間，一群朋友為了鼓勵她，出其不意替她辦了場百樂餐派對。「組織的目標是提升會員的生活品質。我們透過社會互動、建立友誼、讓成員尋求支持來達到這點。」

資源共享、能力互惠，爭取熟齡友善資源

第一階段的目標達成後， 2018年開始規劃第二階段的目標：由志工發起，主動提供熟齡者生活需要的服務，像是幫忙跑腿、拿處方用藥、包裹、照顧寵物、盆栽、定期訪視獨居者等等。

此外，也在網站列出各種社區資源，例如免費的食物取用處、如何申請臨終關懷、心理諮商等。組織也鼓勵住戶進行資源交換。你可以煮一頓飯換來鄰居幫你洗窗戶或修理東西，網站也不時公告有人釋出一套彈簧床、有人需要找公寓等訊息，你不需要的資源或許正好是他人迫切的需求。

公園坡好鄰居的終極目標不只是讓住戶獲得老後生活所需的資源，還包括知識培力以及社會倡議。以居住權為例，目前為止，這個組織舉辦過數場工作坊教住戶們認識反抵押貸款和紐約的房租規範，確保收入減少的熟齡者可以留住他們的房子。

另外，成員也致力為社區爭取更多的安老資源。例如要求地方政府在公車站多設置幾張長椅，讓住戶們等公車時不須久站。或者設立評比機制，督促社區內的商店增加更多熟齡友善設施，包括提供熟齡優惠、免費送貨服務、出入口安裝斜坡、考量熟齡者衰退的視力調整燈光等。

獨立的老後，仰賴他人的善意成全

成立近3年來，公園坡好鄰居已成為一個緊密、充滿活力的在地社群。網站甚至設有訃聞版面，紀念那些離世的成員。

72歲的珍妮絲（Janis）是居住在公園坡35年的老住戶。她說，自己在公園坡好鄰居獲得了前所未有的人際支持：「退休後，我發現自己在社區的朋友不多……這個組織讓我遇見很多有趣的人，最棒的是，有人懂你。他們知道變老會碰到哪些狀況和限制。」

潔德指出，公園坡好鄰居的存在，就像未雨綢繆先建立起一道安全網。「很幸運的，我們現在都還能照顧自己。但未來我們很可能會需要有人幫忙。鄰居先認識彼此，將來才可能互相關懷。」在她看來，獨立的老後，一定程度的仰賴他人的善意協助。「公園坡是這麼可愛的社區，希望大家都可以在這裡生活的人生的最後一刻！」

資料來源：Next Avenue、Brooklynink.org、goodneighborsofparkslope.org 、Park Slope Patch 、dnainfo

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航