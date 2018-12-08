當了18年黨魁梅克爾的接班人「AKK」出爐：說是「小梅克爾」太小看我了

德國基督教民主黨昨（7）日進行黨魁改選，經兩輪投票，由現任黨魁、同時也是德國總理梅克爾的心腹克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）勝出，結束了梅克爾長達18年的黨魁職務。

（中央社）德國基民黨新任黨魁克朗普凱倫鮑爾，在媒體向來有「小梅克爾」之稱，不過深入研究她的記者表示，克朗普凱倫鮑爾的立場與個性和梅克爾截然不同，這樣稱呼顯然是太小看她。

現年56歲的克朗普凱倫鮑爾，長年擔任西部鄰近法國的薩蘭邦（Saarland）總理。今年2月，她在梅克爾的推薦下當選黨秘書長，如今又出任最大黨黨魁，未來問鼎總理寶座的機會大增。

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堅決反對同性婚姻，新任黨魁「AKK」比梅克爾更保守

在《萊因郵報》（Rheinische Post）任職的敦茲（Kristina Dunz），公認是德國最了解克朗普凱倫鮑爾的記者，她所著的克朗普凱倫鮑爾傳記，10月一出版，立刻成為暢銷書。敦茲表示，身為3個孩子的媽，克朗普凱倫鮑爾是一位有清楚想法和判斷的政治人物，例如她重視傳統家庭的觀念，堅決反對同性婚姻，從這個角度來看，她的價值觀比梅克爾更貼近基督教民主黨（CDU）核心的保守價值。

克朗普凱倫鮑爾的名字很長，德國媒體一般就取她名字的縮寫，直接稱她AKK。

敦茲指出，AKK演講時情緒不時外露，戰鬥力十足，而且長年在地方執政的她不怕作決定，個性與梅克爾的猶豫不決截然不同，一些媒體封她「小梅克爾」或「梅克爾2.0」，顯然是太小看了她。

不過，AKK與梅克爾還是有許多相近的地方，例如兩人行事作風都很簡樸，絲毫沒有虛榮心，而且對議題的研究都很深入，準備充分才開會。

AKK在德國政壇以親和力聞名，擅長與不同立場的人保持良好關係。敦茲表示，開會前AKK習慣先問每個人的立場，試圖找出共識，而且她擅長主持會議，開會很有效率，她的談判長才將有助於統合黨內不同的聲音。

《中央社》報導也指出，這次黨魁選舉最後成了兩強相爭的局面，AKK到第二輪投票才以52%比48%的些微差距勝出，擊敗得到黨內大老和商界力挺的麥茲（Friedrich Merz）。

這次角逐黨魁的3位候選人，左為最年輕的候選人、現年38歲的衛生部長史巴恩（Jens Spahn），中為獲選的AKK，右為得到黨內大老和商界力挺的勁敵麥茲。｜Photo Credit: AP／達志影像

《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）評論說，選舉結果顯示，基民黨在梅克爾領導18年後，選擇了務實和可靠的AKK，寧願小心翼翼地重新開始，而非善於挑釁和可能為全黨帶來革命的麥茲（麥茲在政治光譜上明顯更向右靠，被認為是「富有、白種、異性戀、西德人」的代表，在商界也頗具人氣）。

政治立場方面，雖然AKK支持梅克爾的移民政策（ 但主張應禁止接受有犯罪紀錄的移民） ，並對婦女權利和最低工資採取自由立場，但作為一名天主教徒，她對婚姻平權的議題持有傳統觀點，並對給予同性伴侶完權的領養權表示擔憂。

不過，針對外界批評為「小梅克爾」或「梅克爾2.0」，AKK自己說過，身為一個56歲的成熟女性、有著完整的政治生涯，她「一點也不小」。

《BBC》報導，AKK 在德國最小的邦 — 薩爾邦 的一個天主教家庭長大， 她在19歲的時候，就以學生的身分加入基民黨，在2000年成為第一位擔任該國的內政部長，也是第一位擔任薩爾邦邦長的女性，並從2011年掌職至今。

AKK個性務實，頭腦冷靜，被外界 視為梅克爾的繼承者，也是基民黨黨魁的「溫和選擇」。 《轉角國際》報導， AKK 在中央及地方皆有經營，先後曾任聯邦議會議員、家鄉薩爾邦的邦議員、邦內閣部長再到邦長，今年年初更在梅克爾的力挺下，以破紀錄的壓倒性支持率擔任基民黨的秘書長，被視為有望循「梅克爾路線」成為下任總理（梅克爾的上位之路即是：基民盟秘書長－黨魁－總理）。

這次 競選期間，AKK更造訪德國16個聯邦進行「傾聽之旅」，與基層選民和黨員交談， 她報告說，黨員們充滿了驕傲、沮喪、憂慮和不確定性，她表示基民黨必須討論保守派、基督教社會主義和自由主義今天的樣子，「 我們需要有一個更清晰的形象。」

《時代線上》（Zeit Online）社論指出，AKK的勝出，正是因為她抓住並代表了基民黨「基督社會、自由開明、保守」（christlich-sozial, liberal und konservativ）的三大基柱。然而《金融時報》也認為，極右派勢力的崛起，也考驗AKK如何在移民問題、國族認同等問題上「硬起來」。梅克爾2015年的移民政策導致該黨聲勢大跌，AKK勢必要在梅克爾路線之外，尋求改變。

任職長達18年，「德國媽媽」梅克爾正式下台

7日，新任黨魁的投票前，德國總理梅克爾也發表了她作為18年黨魁的最後一場演講。

在卸任道別演說上，梅克爾表示，「 我非常感謝我能成為18年的黨主席 - 這是一個非常非常漫長的時間，基民黨當然有起起伏伏⋯⋯ 但我們一起贏得了4次全國大選⋯⋯我很高興能繼續擔任總理。」

梅克爾在2000年被選為德國基民黨的主席，帶領該黨自2005年來，連續贏得4次德國總理選舉，接納移民、廢除核電、結束軍事徵兵，是她最著名的政策。不過今年10月29日，德國地方議員選舉之後，梅克爾即表示將不參加12月的基民黨黨魁選舉，2021年後也不會尋求總理連任，這個曾經被稱為「Mutti」（媽媽）的德國領袖，將卸下當了18年的黨魁一職。

《轉角國際》報導，梅克爾也不諱言坦承，在難民政策上確實惹來不少黨內怨聲與分歧，但也表示，「我並非生來就會當總理或是黨魁，但總是努力有尊嚴地做好政府與黨務工作，然後希望有一天可以有尊嚴地道別」，基民黨是時候「翻開新篇章」，以面臨氣候變遷、脫歐等未來挑戰。

「 現在是開啟新篇章的時候了，我感到非常高興，這是一種榮譽」梅克爾在結束演講時說道。而 演說語畢，台下眾黨代表們也紛紛起立，報以這位為基民盟效力了18年的「大老闆」，10分鐘的如雷掌聲，寫有「安吉兒，謝謝！」（Danke, Angie；安吉兒為梅克爾小名暱稱）「老闆，謝謝妳！」（Danke, Chefin!）的牌子亦在掌聲中此起彼落地舉起。

64歲的梅克爾，在7日將黨魁一職正式交給了AKK，這位堪稱梅克爾的最忠實的心腹，如何帶領該黨突破 極右翼民粹主義的德國另類選擇黨（AfD）的夾殺、整合聯合政府的社民黨夥伴（SPD），如何替這個老牌政黨注入新氣象？外界都在期待。

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核稿編輯：羊正鈺