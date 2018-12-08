一個「怪獸」已經誕生：第4波「黃背心」運動前夕，法國憲兵與裝甲車進駐巴黎

（中央社）法國反調漲燃油稅的「黃背心」運動越演越烈，週末可能再掀示威，當局如臨大敵，暫停開放艾菲爾鐵塔及羅浮宮博物館，巴黎香榭麗舍大道上的數十家商店也將暫停營業。

為抗議政府調漲燃料稅，法國憤怒的民眾11月17日穿上螢光黃背心發動全國性抗爭，稱為「黃背心」運動。

「黃背心」運動越演越烈，從反對不斷上漲的燃油稅，升級至對總統馬克宏（Emmanuel Macron）親商政策及執政方式的全面抗爭，堪稱馬克宏執政以來的最大危機，這位領導人的支持度也降至23%。

巴黎市中心上週末爆發1968年5月學運以來最嚴重暴亂，震撼全國，政府正竭力遏止巴黎8日再次出現汽車遭焚燒、街頭淪為警民衝突戰場，雙邊相互追擊的場景。

Photo Credit: Reuter/達志影像

此外，有跡象顯示，極右翼及極左翼的抗議人士都計劃在巴黎集合示威，內政部官員表示，當局正在準備因應8日的「重大暴力事件」。官方憂心流氓比照上週末的做法，加入抗議活動，趁亂騷動及搶劫。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）表示，當局將在巴黎部署8000名警察及十幾輛裝甲車控制抗議人潮，此舉為「特殊」措施的一環，意在遏制暴力引發的風險。菲力普在黃金時段播出的電視採訪中，再次呼籲民眾保持冷靜，並稱政府已經準備考慮「任何可以讓我們提升消費力的措施」。

法國政府雖然已對抗議群眾的核心訴求之一讓步，宣布緩漲原定1月調升的燃油稅，但目前並無跡象顯示「黃背心」運動趨於緩和。當局因此將於全國動員約8萬9000名警察，高於上週末的6萬5000人。

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警方通知香榭麗舍大道上的店家及附近高人氣的購物街屆時緊閉門窗、保護櫥窗及移除桌椅等任何店外的擺設。遊客及民眾在連續第2個週末假期，也將避免前往這些熱門景點，料使商家損失數以千計歐元的收入。

除了艾菲爾鐵塔及羅浮宮等名勝外，巴黎歌劇院（Garnier）及巴士底歌劇院（Bastille Opera）也取消8日的演出活動，主要博物館也暫停對外開放。應警方要求，巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）原定8日與蒙貝列（Montpellier）一較高下的足球賽也將延後。香榭麗舍大道附近的若干學校也將於當日停課。

第4波黃背心前夕，巴黎店家用木板將咖啡館圍起來，防止玻璃受運動波及。｜Photo Credit: Reuter/達志影像

自1日以來，馬克宏便不曾公開評論這場危機，但政府已宣布暫緩調漲燃油稅，並示意準備進一步讓步，以避免新一波暴力事件。

一個「怪獸」已經誕生

《BBC》報導，黃背心運動越演越烈，該報駐巴黎記者表示，過去幾週，這項運動已經從對燃料價格的抗議，轉變為不同的利益團體帶著不同的訴求，這般無領導的活動。不過經濟受挫、貧困家庭對於政治家的不信任，仍然得到廣泛的支持，民調顯示，民眾對於「黃背心」的支持度雖然微微下跌，仍維持在66%。

雖然馬克宏政府已承諾凍漲燃料稅，也凍漲明年的電價和瓦斯價格，不過抗議活動已延燒到別的問題上，其中一些人要求提高工資、降低稅收、提高養老金、讓學生更容易進入大學，甚至有人要求總統辭職。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，「過去3週，我們看到一頭怪獸的誕生，而這怪獸已逃脫了牠的創造者」。他說根據掌握的消息，一些極端份子會試圖動員起來，他矢言將對暴力採取「零容忍」的態度，將擴大維安，其中包括佈署12台裝甲車（2005年以來，巴黎地區一直沒有裝甲車進駐）。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也呼籲，「週六照顧巴黎，因為巴黎屬於所有法國人。」

網傳警察毆打身障者、馬克宏開放移民「接管法國」？

《法新社》報導，法國巴黎第七 大學數位文化教授法蘭斯（Tristan Mendes France）說， 「黃背心」 根本不是一個有組織的運動：沒有發言人、四散的成員，臉書於是成為他們理想的串聯平台。而臉書的演算法，優先將由群組、個人和當地發布的消息推散出去，因此激化了這場運動。（這 並不是第一個將運動從網路上推到街頭上，2011年阿拉伯之春就是一個典型的例子。 ）

而「黃背心」的臉書群組中，可見反菁英的深沉痛惡、以及對主流媒體的懷疑，「政治人物是虛假的，媒體也是假的。」某個群組的簡介就是這樣寫著。

不過假訊息同樣滲透進這些群組之中。《CNN》報導，一則關於法國政府 準備簽署聯合國協議以允許4.8億移民進入歐洲，在網路上受到瘋傳，該則貼文的發佈者更建議民眾開始儲備食物，以避免他們的家園被掠奪 。

法國巴黎第二大學媒體傳播博士生曾婷瑄投書《天下獨立評論》，也指出11月19日「黃背心運動」的推特帳號（@LesGiletsJaunes.fr）上傳一段影片，內容是共和國安全部隊在17日的抗議行動中，圍毆一位坐在輪椅上的身障人士與陪同人，該影片在2日內被轉推近4000次、觀看次數高達10萬次，黃背心運動支持者大力譴責政府，激化人民與國家間的對立。

然而，影片中的身障人士21日出面駁斥影片造謠，表示：「影片是胡來，根本沒有呈現事實。警察沒有攻擊我，反而是在保護我。抗議群眾自導自演，他們還說那個被打倒在地上的人是我的陪同人。全都是假的。」

另外網路上又有一段影片，其中法國警方強迫仍揹著學校背包青少年跪在地上，雙手抱頭、面對牆壁跪成一排，而帶防暴盾牌跟警棍的警方則監看他們。這則影片引發震驚與公憤，現為「世代運動」黨（Generation.s, The Movement）黨魁的前法國總統候選人阿蒙（Benoit Hamon）推文表示，這支影片「令人不寒而慄、無法接受」，並說「這不是共和國，法國年輕人遭羞辱。除了憤怒以對，政府還期待什麼？」

不過，法國教育部長 表示，這些影像的解讀，必須考量警方對於學生暴力的回應。「這些畫面令人震驚，但因為我們處於 異常暴力的氛圍中。」

《France 24》報導，法國警察局長維希勒（Arnaud Verhille）表示，法國伊夫林省（Yvelines）有151人在聖修伯里（Saint-Exupéry）中學前遭捕，被控涉入「武裝集會」。有2輛車著火，並發現學生攜帶催淚瓦斯罐、棍子及球棒。

Après de nouvelles émeutes près du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, où deux voitures ont été incendiées, la police interpelle 146 personnes #AFP pic.twitter.com/Luk4QfdStk — Agence France-Presse (@afpfr) 2018年12月6日

伊夫林省長 告訴法國《世界報》 ，儘管年輕人被集體監禁的影片令人痛苦，但沒有年輕人受傷或被虐待，「我們沒有收到正式投訴。」 報導也指出，自本週開始，每天約200至300所法國中學設置了路障，引發蓄意破壞、車輛縱火及警方與學生間的暴力衝突。

《衛報》報導，社群網路上充斥的陰謀論和假新聞讓「黃背心」更火上加油。其中包括了有人稱說馬克宏正在「出賣法國」，向聯合國、世界銀行或其他國際組織交涉，打算讓上百萬的移民接管法國。

《法新社》報導，網路上也有人採用多年前的血腥抗議照片，聲稱警察正對「黃背心」支持者做出暴力行為，雖然某些臉書社團盡可能對發佈的內容進行分類，但每小時有數百則貼文，這些團體的志願者 很難跟上。

4波黃背心運動大事記

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核稿編輯：羊正鈺