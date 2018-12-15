《人生障礙俱樂部》：逢年過節必備——長輩問候生存指南

文：劉仲彬

年節症候群

逢年過節必備：長輩問候生存指南

序言

親愛的，當你打開這份指南時，只代表一件事：那就是年節或連假又要到了，時間已經不多了，因此接下來你得專心應付接踵而來，花招百出的長輩問候攻勢——在那一刻，你會由衷敬佩人類到了一定的年紀，就會把僅有的創意用在開發這些問候上面。

相信對你而言，這情況就像週期性的世界末日，因此關於長輩們的問候攻勢，我們特別準備了一份「生存指南」供你參考。你可以選擇精讀，通徹了解長輩問候的運作歷程，若訊息量超過大腦負荷，也可以先翻到最後一節「存活策略」；事態緊急者請直接研讀「必備句型」。

衷心期盼，逢年過節，你都能戰戰兢兢出門，平平安安返家。

適用對象：人類。

使用年齡：

收到第一份成績單時，賦予使用資格。

在第一個孫子出生後，解除使用資格。

使用期限：無，直到人類滅絕。

什麼是長輩

關於長輩的定義，根據法國心理學家Dr. Absurdité 1986年所撰寫的經典巨作《長輩心理學》（Older People Psychology）第二章第一節提到：「長輩就像感冒與麻疹一樣，想要免疫無疑是天方夜譚。」意思並不是說長輩這種生物是病毒，而是每個人都會輪到這個身分，屬性公平，無人得以倖免，除非天妒英才，或是你願意自我處決解救後輩（別傻了，你的後輩還是會變成長輩）。

它就像體內被設定好的一組變異染色體，潛伏期長達60年，時間一到，症狀自然發作，同理心機能會逐漸受到侵蝕，訓話腺體日漸腫大，幾週後便會蛻變成完整的「長輩體」。（特此註記：此段論述出處實已佚亡，心理學家Dr. Absurdité其著作則皆為作者虛構。）

長輩症狀

一、生活空虛

有些人到了被稱為長輩的年紀，會歷經所謂的空巢期（Empty Nest Syndrome）。那時子女已陸續離家，生活重心突然消失，唯一的作用遭到回收，就像身經百戰的老兵被告知戰爭結束時，留在身上的就只有回憶與空虛。

最糟糕的是，他們「沒有培養任何生活興趣」，不會跟你聊電影音樂時事旅遊經驗，他們的資料庫沒有這些東西；也因為這樣，才導致見面時無話可說，只能把話題鎖定在家務事。

但他們並不是故意的，照顧小孩，花了他們一輩子的時間，剝奪了許多發展興趣的機會。以前的社會，並沒有教他們培養興趣，一切都是「任務」，現階段任務結束後，迎接他們的不是掌聲，而是一條空蕩的通道。

二、下指導棋

有些人到了被稱為長輩的年紀，會到達事業的頂峰，然後把五十歲之前的人生講得很顛沛流離，完全沒有把農民曆的警告放在眼裡。

這些人炫耀的不只是當前的功績，更多的是過往的敗績。因此，他們在交談時往往不去理會對話的脈絡，而是任性地指著你說：「你這樣不對啦！」或是「我看你們這些都是草莓族」之類的乾話，接著就是一長串耳提面命，姿態高冷，霸氣側漏，彷彿只要走進人生的岔路，他就會衝出來吹哨子把你趕到另一條路。

這類反駁乍聽之下很刺耳，缺乏同理心，其實背後都是社會的荊棘與時代的眼淚，內裡則是長輩的溫柔。

但要注意，這個症狀的恐怖之處，在於我們年輕時都會告誡自己：「以後千萬不要變成這種愛說教的大人。」等到三十年後我們轉老人，眼前的年輕人會看著我們，然後立下一樣的誓言。

三、渴望掌聲

講白一點，就是「愛比較」。

有些長輩的自信心比較不足，從年輕就是「負二代」，一路苦上來，好不容易熬出頭開了間工廠，掛上董座的頭銜，每年終於可以出國兩次，一次去亞洲，一次去歐美，然後回國後跟大家說「這也沒什麼啊」（台語），下次要去摩洛哥之類的，然後他們的孩子都在國外留學。

以上這些，都是他胼手胝足掙來的，辛苦一輩子，不太能接受次人一等，因此只要一開口，對談就會變成拍賣會的競價，他永遠要比你更高價。「比較」已經變成他的生活態度，不只針對晚輩，對待平輩亦復如是。

其實他們真正需要的，不是那些護照戳章或是孩子的入學證明，而是他人的肯定，這是某種防衛機制的變形，目的是保護脆弱的自尊。

四、記憶退化

有些長輩，每年見面都會不厭其煩地問同樣的問題，瞄準對方的痛處往死裡問，甚至一天照三餐問，於是某些精神比較脆弱的孩子，會開始出現類似被鞭屍的感受。

有些人是沒哏找話聊，有人則是真的記憶出現了退化，而不是覺得這樣玩你很過癮。如果對方超過65歲，連續3年都出現這種症狀，不妨找個機會幫他測試一下，只要把你做過的3種職業，或最討厭的3個主管名字跟他說，過10分鐘之後再考他，答錯2個以上，就可以原諒他了。

Photo Credit: Fechi Fajardo @Flickr CC BY 2.0

戰力等級

一、良性

真正暖心的長輩。因為太熟，這類長輩反而常被當成路人，其實他對你的背景有一定程度的了解，通常不會廢話，而是直接端出解決問題的方法，雖然有時會弄得好像一頭熱，卻是發自內心關懷，基本上只要認真回應他們就好。

二、中性

害怕尷尬的長輩。這些長輩占比最多，大概接近八成，他們的問號就像從壞掉的水龍頭源源不絕地漏出來，一來一往沒有空隙。事實上，這樣過招的目的只是要填滿對話之間的空白，因為他們都有嚴重的「空白焦慮」。他們可能根本不在意你的回答，也沒想過刁難你，但正是因為不熟，才希望場面不要冷場，如果你回答得太快或是沉默以對，往往只會激發他們的靈感。

三、惡性

積怨已久的長輩。這可能源自於上一代的恩怨，也可能是因為他的孩子不太成材，又或者自身性格上的缺陷，反正這世上就是會有看你不順眼的親戚，而他們的問候又往往不留情面地直擊要害。總之，遇到這種長輩，請做好修練身心的心理準備，擬好對策，請家人相互照應。最重要的一點，請認清這種長輩其實只是少數族群，除非你是家族裡的敗家子，長輩百百款，不需要把所有人都黑掉。

問候類型

基本上不脫以下四種類型，它們彼此纏繞交錯，連成一個沒有盡頭與曙光的莫比烏斯環，箭頭後端只有兩個方向：「連結到其他類別」或是「接受教誨」。

Photo Credit: 寶瓶文化提供

一、課業

都考第幾名啊？→現在補哪幾科？→讀哪間高中？→大學研究所國考高普考考得怎樣？→考得好，那有對象了嗎？（連到感情類）→考得不好，接受教誨。

二、感情

有對象了嗎？→（有）對方在做什麼？（連到對方事業類）→什麼時候結婚？→租房還是買房？→買房子（連到家庭類）→租房子，接受教誨。

有對象了嗎？→（無）阿姨幫你找好嗎？→喜歡什麼樣的？→先跟阿姨說說你的人生規劃好嗎？→沒有人生規劃或戀愛意願，接受教誨。

三、事業

有工作了嗎？→月薪怎麼樣？→年終幾個月？→何時升主管？→不是主管，接受教誨。

四、家庭

買房子了嗎？→住台北市嗎？→貸款貸多少？→老公負擔得起嗎？（連到老公事業類）→何時生小孩（包括二三四胎）？→沒打算生，接受教誨。

買房子了嗎？→住台北市嗎？→貸款貸多少？→老公負擔得起嗎？（連到老公事業類）→何時生小孩（包括二三四胎）？→已生→小孩給誰帶？→保母月費多少？→小孩學什麼才藝？→小孩成績如何？（連回課業類）

存活策略

一、預先規劃（適用所有長輩）

想活命，請先拿出紙筆，以這段假期為區間，規劃出一份「行事曆」。將可能會碰頭的長輩們填入各個時段，並區分為良、中、惡三種戰力等級（或在名字旁邊標明符號），以及他們的問候類型。

這樣做，一來能先「預習」各種關卡與策略，二來增加安心感，當恐懼化為實際的數字時，你會發現真正棘手的也只有那幾個人。長輩們不會像千軍萬馬的活屍大舉襲來，很多時候都是自己高估了對方的戰力，一旦能摸透對方的底，你的信心就會再多一些。

二、保持冷靜（適用所有長輩）

在第一個長輩出現之前，周遭景物的流動會開始變慢，接著長輩一號穿著星星形狀的拳擊褲，在掌聲的簇擁下，緩緩從右方的台角上場。這時候，這篇指南就是你身後那位穿著汗衫的教練，負責幫你按摩，捏捏你的嘴，提醒你保持冷靜，回想一下我們學過的存活策略。

記住，「長輩也是人」。他的問候不一定帶有惡意，很多時候他可能比你更焦慮，行程比你更滿，甚至得事先花一整天的時間想問題，只為了維持長輩的形象；他們之所以看不出情緒的湧現，純粹是年紀大，皮膚比較鬆垮的關係。只要你能做個深呼吸，冷靜以對，時間自然會過去，長輩不會一輩子住你家，很多時候都只是三、五分鐘的偵訊，流程走完就解脫了。

三、認真回應（適用良性、惡性長輩）

面對良性長輩，請放下心中的壓力，因為這跟連珠砲的問句類型不一樣，只需要回答單純的問題，誠心接受建議就好。不需要角力的對談是最輕鬆的。

面對惡性長輩，讓我們直球對決。他要的很簡單，無非就是找機會酸你，訓訓話，甚至煽動你的情緒，這時請做到不卑不亢，也就是說，「照實回答問題」。沒對象就沒對象，薪水低就薪水低，那又怎樣，讓他知道，你之所以很認真在回答他的問題，是因為把他視為長輩，但不管現況好壞，這都是你自己的人生，而他只是一個不太討喜的臨演。正經八百地回應，多半會讓對方覺得自討沒趣，既無法抓住你的小辮子，當眾揶揄似乎又有失長輩風範，幾分鐘內就會結束對話。這樣做，既能顧全父母的面子，又不失掉自己的裡子。

四、必備句型（適用中性、惡性長輩）

Photo Credit: 寶瓶文化提供

網路上有一拖拉庫聽了自爽但實用性有待商榷的句型，在此提供較中肯的版本：

「跟之前差不多吧。」：百搭句型首選。不僅能從容應付各種類型，即便放在每個問號後面都毫無違和。 「我可能還要再努力一下吧。」「沒辦法，我條件不夠好。」等等：示弱句型。一旦願意放下身段使用哀兵政策，通常都能在極短時間內結束對話，甚至換得心靈雞湯一碗，爭取同情分。 「是是是，我會參考。」：面對「指導型」長輩的必備句型。而且一定要注視對方雙眼，每隔幾秒點一次頭，雖然無法立即結束對話，但至少不用花心思回應。 「說得有道理耶。」「表哥這麼厲害喔。」等等：面對「愛比較型」長輩的必備句型。既然對方喜歡競價，那就讓他得標，不斷地「褒」他，最好「褒」到他雙腳離地，你就當作在放風箏，賭的就是對方會因為害羞而稍加收斂（當然也有例外）。此類句型一出，印象分數保證加到破表，但前提是要沉住氣，不能吐。 「很難說耶，要看公司／大環境／緣分／其他人決定。」：厭世句型。直接把問題推給其他因素，製造一種聽天由命無可奈何的軟性氣場。只要能做到同一句不斷跳針，就能徹底截斷對話退路，若不想直球對決惡性長輩，這種句型也是解法之一。

五、反客為主（適用中性長輩）

不想自曝隱私時，別緊張，因為當你成為被問候的那一方，就等於掌握了套索，只要順著自己的答案，就能巧妙地把繩索套回長輩身上。

譬如課業感情類，先用百搭句型回應後，再順勢以「關心」的姿態，將話題轉回對方的子女身上（「我就跟之前差不多吧。那表哥的工作還好嗎？」）。如果對方沒有子嗣，那就出賣其他的表兄弟或自己的老弟吧。

若是事業或家庭類，就把話題轉回長輩年輕的豐功偉業，以「討教」的姿態展開話題（「我們就沒有加班費啊。那二伯你們以前會延長工時嗎？」）。這尤其適合渴求掌聲的長輩，這樣做不但能延續對話，也能避免一直自我揭露造成尷尬。但若對方不是你想交換生命經驗的對象，就跳過這招吧。

六、藉故逃脫（適用惡性長輩）

我承認這是很中二的奧步，連我自己用起來都覺得窩囊，而且逃得了一時逃不了一世，但不想交談也沒關係，畢竟硬聊是人體內傷的主因。

裝病：戴口罩，缺點是必須全程戴好戴滿，一往下拉就破功。 手機設定鬧鐘／請弟弟打給你：時間一到，就推說：「不好意思，先去回個訊息，等下就回來。」（最後這五個字一定要說，除了給對方台階，也讓對方知道你還是重視對話。） 找家人救援：事先跟媽媽說好，時間一到就拉你去做事，雖然大家都知道你們只是在瞎忙。 拚命出公差：不要放過任何可以離開這個場合的方法，不斷買飲料、甜點、金紙，就算一直待在廚房也沒關係；但別忘記廚房也是有長輩的，而且戰力更強。

七、轉念心法（適用所有長輩）

這是強化心理素質最重要的方法，請記住以下幾件事：

面對長輩，不是什麼一生一次的對決，充其量就是幾分鐘的交流。 這些問候，其實也會在一般場合出現，不需要將之妖魔化。 不是他們想跟你聊隱私，而是他們沒有其他話題，畢竟你們真的不熟。 不是所有的長輩都是活屍，你要應付的也許就只有那麼一、兩個。 大部分的時候，他們比你更焦慮，他們平常活得好好的，難得放個假，卻必須面對一群死屁孩，而且對方還用很拙劣的方式敷衍自己。 長輩雖然難纏，但他們的孩子可能也正遭受我們父母的荼毒，就當贖罪吧。

最後，這份指南的存在目的，不是教你如何避免面對長輩，而是讓你成為一個更酷的長輩。

相關書摘 ▶《人生障礙俱樂部》：別再叫憂鬱的人加油了，他們身上沒有加油孔

書籍介紹

本文摘錄自《人生障礙俱樂部：臨床心理師的暖心小劇場》，寶瓶文化出版

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作者：劉仲彬

「心理師，你想死嗎？」她突然問我。

當然不想，而且我很清楚她也不想……

她手腕上那三十幾條傷痕，

每一道，都在呼喊著：「我想活下去！」

社交畏懼症、重鬱症、強迫症、自戀型人格、

多重人格、幻覺與妄想，以及失控的「恐怖情人」……

這些看起來和你一樣的人，

他們的內心又掩藏了多少破碎糾葛黯黑的靈魂……

包括「黑寡婦」在內，這一團只有五名成員，入團條件是「人人有經驗，個個沒死成」，他們的隊名正是「自殺突擊隊」……

是真是假？文青氣質的男人宣稱自己是無辜的。他有多重人格，而對女人騙財又騙色的那傢伙，是他的分身之一……

「第二十號女友」突然傳來照片：第一張是天空，第二張是頂樓的圍牆，第三張照片，就只有一隻女人的腳，直接懸在圍牆外！

因為有自然捲而把樂團取名「離子燙很貴」的超自戀主唱，總是屁股對著觀眾演出的害羞貝斯手，哀嘆自己什麼都有，就是沒朋友的面癱美人……

案主的臨床症狀百百種，煩惱傷痛數不清，他們的故事就發生在你我身旁，甚至一不小心我們自己成了主角。

臨床心理師劉仲彬筆下的人間悲喜，猶如會談室的實況直播，神來一筆的幽默涵容著深深同理，而破碎的靈魂終於在此獲得修復，重新變得完整。

本書特色

歡迎光臨人生障礙俱樂部。這裡沒有貴妃椅，沒有神祕的氣氛，沒有西裝革履的治療師。只有一個氣色不是很好的傢伙，看起來才剛被前一個案主轟炸完。對於你面臨的難題，他沒有奇蹟、沒有魔法棒……但是「理解」的力量，出乎你意料的強大。有任何想問的？不敢問的？不要猶豫，推開門進來吧。

憂鬱就像一條失落之路，被一支討厭的筆不斷延長終點，一路看到的都是遺憾與錯身，然而，正因為這些失落，才提醒了我們什麼是重要的。人的能量，很多時候是從傷痛與挫折中磨出來的。而療癒，往往是在日常中，不知不覺地達成。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航