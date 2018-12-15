《人生障礙俱樂部》：別再叫憂鬱的人加油了，他們身上沒有加油孔 

文：劉仲彬

重鬱症

別再叫憂鬱的人加油了，他們身上沒有加油孔

自憐就請認真地自憐，好好沉浸在這段緩衝裡。

我很幸運。當兵時我擔任心輔員，不用出操，不用穿軍服，是個冷氣永遠吹不完的爽缺。那時冷氣吹的不是體溫，而是優越感，即便我只是個有心輔官在背後撐腰，狐假虎威的菜兵，依舊讓同梯們羨慕得要命，每個都願意拿身家跟我交換，於是那年夏天我多了一堆乾弟。

我服務的單位叫「心衛中心」，在軍中它等於另外兩個字：天堂。

但是，進天堂是有代價的。

在軍中，領很多錢，準備被國家重用一輩子的叫「志願役」；領個幾千塊，每天巴望退伍的叫「不願役」。這兩種人有個交集，就是體味都很濃郁，好，不重要，重要的是他們都很憂鬱。

這群人會在每週五的下午，把各自的憂鬱塞進一本叫「大兵手記」的冊子裡，由輔導長進行檢測，一旦含量超標，這本軍旅怨史就會像證物一樣被寫上編號，放進夾鏈袋，由專人送往心衛中心，交付心輔員進行輔導訪查。也就是說，擺在我們桌上的夾鏈袋，都是厭世圈的菁英，憂鬱界的霸主，而心輔員的任務，就是負責稀釋這些手冊的怨氣濃度，降低他們再度被裝袋的機率。

怨氣無色無味，即便穿上防毒裝備也是枉然，心輔員長期暴露在怨氣滿盈的實驗室裡，唯一能做的只有相信自己的身體，這就是吹冷氣的代價。為了吹冷氣，只能吸怨氣。

現在想想，軍營就像個厭世博物館，展示著各種憂鬱的狀態。根據我們手上這本厭世備忘錄，可大致將憂鬱類型分為以下幾種：兵變、被禁假、業務太多、學長拗公差、內褲晒不乾、胯下長溼疹，或是隔壁一直打鼾等。還有個傢伙每次都會以「絕筆」兩個字作結，通常會寫絕筆的人都還有些幽默感，因此我們不太擔心他的存亡。而這些大兵手記的結尾處，都有輔導長的心靈眉批（「你已經做得很好了」之類的），最後配上兩個大大的紅字：「加油！」

加油的目的是什麼？不太確定。

我能確定的是，絕對不會有人被這兩個字激勵。但也不會有人覺得被敷衍，因為我們都清楚，憂鬱這種情緒，不是軍階能夠安撫的。憂鬱就像一顆讓人疲於應付的快速直球，可憐的輔仔每星期都要面對成千上萬顆，他知道自己不是千手觀音，但至少還能留下這兩個字，試著把句號畫得圓滑一些。

因此，「加油。」＝「雖然不知道該怎麼安慰你，但希望你一切都好。」

對於一般大兵而言，這兩個字是個可接受的結局，畢竟只要把軍營大門打開，他們的怨氣就會一掃而空，開門放假比什麼神藥都有用。

但對於憂鬱症患者而言，加油這兩個字就顯得有點捉襟見肘了，這與他們所展現的「態度」有關，至於道理為何，容後解釋。

重鬱症（Major Depressive Disorder）有很多成因與種類，大致分為「生理因素」與「社會心理因素」。

生理因素包括更年期、甲狀腺機能低下（Hypothyroidism）以及神經傳導物含量過低等，其中最常與憂鬱症連在一起的神經傳導物，叫做血清素（Serotonin，簡稱5-HT）。血清素由中縫核（Raphe Nuclei）分泌合成，然後傳到大腦各區域，它對於大腦最重要的功能，就是「穩定心情」，一旦含量減少，後果可想而知。因此主流抗憂鬱藥物的作用，就是全力阻止它們被突觸前神經元回收，以一種絕不放手的姿態抱腿死命挽留，這種強行堵住去路的霸道藥劑，通稱「血清素回收抑制劑」（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，簡稱SSRI），其中最具代表性的就是百憂解。

除了生理因素，也可能是職場霸凌、人際疏離、經濟困境或情感失落等社會心理因素，造成憂鬱。根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版，憂鬱症狀有九項，包括失眠、暴瘦、動作遲緩以及自殺意念等，倘若把這些症狀串聯成一個有點絕望的劇本，大概會長得像這樣子：

你已經待業四個多月，而待業最恐怖的不是沒收入，而是讓人習慣沒收入。

你打開電腦，有一搭沒一搭地投履歷，舉目所及都是無聊的職缺，你不太清楚自己適合什麼工作，你只知道這些工作都不適合你，從來沒人問過你想做什麼，你也沒思考過這個問題，只是不想再被誰使喚。

房子退租後，你窩在家裡啃老本，每天行屍走肉，腦袋裝鉛，飯也吃不下，只想龜在床上數天花板的裂痕，然後開始變瘦，但絕對不是會被稱讚的那種。

家人不動聲色，把失望寫在眼神裡，這讓你確認自己的價值正在流失，於是到了夜晚，夢境成為一種折磨，失眠則成為解套的選項。

你拿起電話，對著碩果僅存的閨密、基友承認自己沒用，但這些告解聽起來比較像在抱怨，成分只剩老哏與淚水，對方無論怎麼苦口婆心都被你無視，於是你的哀鳳最後只剩下一個功能，就是囤積各種已讀不回的訊息。為什麼？因為大家受夠了。

這時候，你就會覺得沒有活下去的意義。

有些憂鬱症患者之所以讓人聞風喪膽，並不是因為憂鬱這個症狀，而是他們面對憂鬱時所展現的「態度」。這些態度大抵可歸類為「不想變好」以及「別人不懂我」這兩點，光是這兩點，就足以讓試圖安慰的人感到身心俱疲。

一、不想變好

這現象有個專有名詞，叫做「病人角色」（Sick Role）。意思是說，病人能藉由投入這樣的角色，合理地撇除社會責任，並需索某些好處，譬如他人的關心、削減工作量等。糟糕的是這件事做久了會覺得很合理，因為恢復正常並沒有好處，可惜朋友的暖心並不會無限供應，畢竟每個人都會對自己的安慰能量有所期待，一旦發現自己一直做白工，他們就會放棄安慰。

二、別人不懂我

這是一種歸因上的偏誤，歸因（Attribution）指的是「一個人如何看待事發的成因」。患者在極度憂鬱的時候，會產生內歸因，把矛頭對準「自己」，翻成白話就是煎熬系最愛的那句「對，都是我不好！」我堅信要是把這句話當成書名，裡頭就算包一本食譜也會賣翻。然而在一般情緒低落的時刻，他們可能會對人緣不佳這件事做出外歸因，將矛頭指向「他人」，譬如傲嬌系最愛的那句：「憂鬱症本來就是這樣啊，身為朋友，多一點包容很難嗎？」由此可見，這樣的歸因系統有個漏洞，就是過度極端。

當然，不是每個憂鬱患者皆會如此，即使如此，亦非刻意為之。坦白講，他們也不想這樣，只是人一旦變得脆弱，就會高估旁人的極限，忘記那些循環的怨懟足以讓人崩潰。因此，有些憂鬱患者會有個想法：「憂鬱也是一種殘疾，為什麼大家都能包容殘障人士，卻不能包容憂鬱症？」

但事實上憂鬱跟一般生理殘疾不同，它是一種情緒，而情緒通常具有「傳染力」，也就是說，與憂鬱的人相處，會讓人開心不起來，就算千錘百鍊的心輔員也一樣。很多人其實並不討厭憂鬱的人，也能理解對方的無助，但他們更怕被感染，畢竟修復情緒十分耗能，誰也不想被掃到颱風尾，因此最後只能說句「加油」，腰斬這場沒人想繼續下去的心靈講座，也就是說，這是一句走到盡頭的慰語。

而壓垮憂鬱患者的最後一根稻草，通常就是那句「加油」，因為這讓他們確認自己真的被放生了。

不過，這不代表世界末日。

台灣的憂鬱人口不算少，根據衛生福利部統計，2016年，全台大約有121萬人使用抗鬱劑，這比例算是跟得上全球動態。除了服藥之外，其中有些人礙於病情與現實，不得不屈身巢穴，希望大家再多給他一點時間，這個選項沒有問題，選擇緩衝並不代表放棄。也有些人在洗澡時確認了一件事，那就是自己身上並沒有加油孔，於是選擇拯救自己，因為仰仗旁人的慈悲，沒辦法把自己帶到療程的終點。

然而選擇拯救自己，不是一個簡單的選項，不是打個勾就完事。因為在旁人眼中，拯救自己是一件本來就「應該」要做到的事，但對多數憂鬱患者而言，繼續憂鬱才是他們本來應該有的反應。當念頭兩相僵持，病程就沒有盡頭，畢竟不是每個人都有勇氣面對症狀。

倘若你還沒心理準備領身心科的號碼牌，或是敲心理會談室的大門，那也無妨，在那之前，你可以再沉潛一段時間，抑或試著做以下這幾件事：

一、把故事說清楚

想找人灑淚，也是講條件的，最起碼得把故事講清楚。根據我們往常與憂鬱症患者打交道的經驗，有一類最常被拒於門外，那就是「我也不知道自己為什麼這樣？」的類型。所謂「不知道」，有好幾種可能。一種是憂鬱成因甚多，一時之間千頭萬緒，因此「不知道」該從何說起。另一種「不知道」則是因為拒絕思考，一心只想讓淚腺發揮實力。

倘若是前者，我會幫他做一件事，就是把「我不知道耶」這五個字，重新設定成「我再想想看」。因為這五個字，通常是重大事件的燈標，燈一亮，代表挖到寶了，這時我會拋出引導句型，然後關掉自己的聲音，把時間留給他。

但如果是後者，一來就準備哭到飽，沒有丟出任何語言的案主，通常到第三次療程，我就會準備收尾或轉介。因為這種案主通常不是想被人理解，而是只想被人看見自己的委屈，這一點往往與治療目標相悖。

倘若你當時腦袋一片混沌，完全吐不出故事時，可以試著把「我到底失去了什麼？」這個問句當作線頭，慢慢拉出一段情節。因為憂鬱大多源自於「失落」的事件，失去的可能是物質，也可能是某段關係，以這個問句開展，就能慢慢梳理出前因後果。

相較於缺乏起承轉合的淚水，好好講個故事，無論是對自己或是對面的傾聽者來說，都是比較實際的開場，畢竟對方必須掌握足夠的線索，才有條件在腦中形成畫面，然後把你的樣子放進去。

二、做好功課

大部分預後（Prognosis，對於未來病情的預測）良好的案主，至少都做到了同一件事，那就是「情蒐充足」。關於憂鬱症的情報，在網路上都是透明的文字與圖片，但訊息如海，該從何下手？

首先，請先試著對照「症狀與病程」，了解自己究竟離基準線多遠。很多時候，重要的不是症狀，而是它們的「發生頻率」與「持續時間」。人都有情緒，而情緒就和飲酒量一樣，過量與否才是重點。小酌與豪飲的差別，就是一般低落情緒與憂鬱症狀的距離。厭世也是日常的一部分，別急著給自己貼標籤。

第二，查清楚什麼是「認知扭曲」（Cognitive Distortions）。對於憂鬱症患者而言，這是一組非常好用的模板，大約有至少八組模板，每組的目的都是用來確認「誰能比我慘」這件事。不幸的是，確認這件事沒有任何好處，比別人還要早一步嘲諷自己，這種領先毫無意義。再者，這組模板本身就很歪斜，沒有任何矯正功能，以這種鏡片看世界，迷路也是遲早的事。這組模板，是把厭世患者推向懸崖的幕後黑手，要改變不容易，但至少先搞清楚它有沒有架在你的鼻梁上。

八種認知扭曲模板，全都有毒

「認知扭曲」(Cognitive Distortions)，往往是想法出現問題的元凶，這是由認知行為治療之父——貝克醫師（A.T. Beck）提出來的見解。簡單地說，它就像安裝在我們大腦的一套模組，裡頭至少有八種模板，每種都有毒，一旦安裝，立馬感染。

它們的作用也很明確，就是扭曲我們的「判斷與思辨能力」。這些扭曲的想法，一般人也會出現。但若在身心憂鬱的狀態下，再透過這些模板來看世界，便很容易延長憂鬱的發作時間。

不過別擔心，解毒的第一步，一定是先檢查症狀。倘若不幸中獎也沒關係，起碼你還能知道自己哪裡不對勁，但是否要起身解毒，全看自己的決定。

現在，請好好檢查自己中毒了沒。

二分法思考（Dichotomous Thinking） ：這塊模板只有兩種顏色，白跟黑，而且九成都是黑色，沒有灰階，沒有緩衝，成敗相隔一線。因為當人憂鬱的時候，思考的彈性就跟條線一樣細，然後會義無反顧地把自己推向黑色那一邊。

：這塊模板只有兩種顏色，白跟黑，而且九成都是黑色，沒有灰階，沒有緩衝，成敗相隔一線。因為當人憂鬱的時候，思考的彈性就跟條線一樣細，然後會義無反顧地把自己推向黑色那一邊。 過度類化（Overgeneralization） ：這個模板有種玉石俱焚的傾向。它的作用是讓你在某個領域表現不佳後，心一橫，骨牌一推，連同其他領域一起拖下水，直到自信心全盤滅頂。這時你就能大聲說一句：「我真的什麼也做不好。」

：這個模板有種玉石俱焚的傾向。它的作用是讓你在某個領域表現不佳後，心一橫，骨牌一推，連同其他領域一起拖下水，直到自信心全盤滅頂。這時你就能大聲說一句：「我真的什麼也做不好。」 選擇性摘要（Selective Abstraction） ：這個模板就像成一面濾網，而且還很稱職。透過這面濾網，你可以將關於自己和這世界的正向訊息全都過濾掉，把雜質留下來，然後深信那一大坨就是自己的人生。因為當一個人憂鬱的時候，他只想跟每個人比賽，自己收集了多少人生雜質，然後成為一個沒人想跟他合照的冠軍。

：這個模板就像成一面濾網，而且還很稱職。透過這面濾網，你可以將關於自己和這世界的正向訊息全都過濾掉，把雜質留下來，然後深信那一大坨就是自己的人生。因為當一個人憂鬱的時候，他只想跟每個人比賽，自己收集了多少人生雜質，然後成為一個沒人想跟他合照的冠軍。 隨意推論（Arbitrary Inference） ：這個模板非常任性，一旦套用，你的求證能力便會被自動關閉。因為憂鬱的時候，覺得被討厭就是被討厭，覺得被否定就是被否定，我們不需要實質證據，不在乎思辨邏輯，完全以偏見為基準。

：這個模板非常任性，一旦套用，你的求證能力便會被自動關閉。因為憂鬱的時候，覺得被討厭就是被討厭，覺得被否定就是被否定，我們不需要實質證據，不在乎思辨邏輯，完全以偏見為基準。 災難化思考（Catastrophizing） ：這模板一聽名號就知道作用，但你以為用了它之後，凡事就會往最壞的方向想嗎？錯了，根本是往世界末日的方向想。

：這模板一聽名號就知道作用，但你以為用了它之後，凡事就會往最壞的方向想嗎？錯了，根本是往世界末日的方向想。 標籤化（Labeling & Mislabeling） ：這模板就像一台自動貼標機，按下開關，只要經歷一次負向事件，我們就會開始幫自己貼標籤，只可惜貼的不是勳章，而是心酸。

：這模板就像一台自動貼標機，按下開關，只要經歷一次負向事件，我們就會開始幫自己貼標籤，只可惜貼的不是勳章，而是心酸。 誇大或貶低（Magnification & Minimization） ：這個模板和放大鏡完全相反，它的作用是讓一個人變得渺小，原理很簡單：「放大」自己的缺失，「貶抑」自己的長處，讓存在感降到最低。因為當我們憂鬱時，比起加分，我們更樂於幫自己扣分。

：這個模板和放大鏡完全相反，它的作用是讓一個人變得渺小，原理很簡單：「放大」自己的缺失，「貶抑」自己的長處，讓存在感降到最低。因為當我們憂鬱時，比起加分，我們更樂於幫自己扣分。 個人化（Personalization）：這塊模板是模板中的王者，扭曲界的烈士。一旦決定使用，任何人的過失你都不會看在眼裡，因為一切都會變成自己的錯。你會在大家卸責時挺身而出，一手攬下所有的錯，沒人能跟你搶。等到日子一久，你就會改用「全都是我的錯」來跟每個人打招呼。

第三，試著了解「藥物的作用」，以及它會在治療中扮演著什麼角色。依據不同的工作性質與生活型態，藥物需求也因人而異。關於精神科藥物絕對不是禁忌的議題，成分、副作用以及藥理機制都是寫在書上的專業知識，單線治療與雙線併用（合併心理治療）各有市場，事先預習，有助於提早進入療程。

三、自憐可以，但請適度使用

憂鬱的人之所以認為自己最慘，是因為他對「自己」、「世界」以及「未來」這三方面都感到絕望——這就是著名的「認知三角」（Cognitive Triad）理論，困在這個三角形，比被困在百慕達三角洲還讓人絕望。

因此當你有那麼一點想「請允許我悲傷」時，不要客氣請盡量，但不要一邊自憐，一邊又妄圖振作，這是不可能的。自憐就請認真地自憐，一次做好一件事，好好把自己壓進悲傷，好好沉浸在這段緩衝裡。

但重要的是，千萬不要期待這時候有人來拉你一把，因為這時候的你肯定不好伺候，想討拍卻又驕矜，彆扭得要命，氣場勢必惡劣，敢跟你交手的大概只有房東而已，因此不需要再拉一個人陪葬。

要不要變好是一個選項，不是規定，但只要是選項都會有代價。你只需要提醒自己，緩衝時間愈久，起身就愈花力氣。

四、認清朋友的立場

許多短命的人際關係，都是從憂鬱症開始。原因在於，每個人對你的傾聽，都不是理所當然，而是源自於你先前的人際資產。只不過你手上沒有這本存摺，沒有實際的數字吞吐，看不到人情的交易紀錄，因此浪費了這些額度。

若希望朋友傾聽，我會建議「直接說明需求」，不要讓對方猜，因為你就是在等他猜錯而已。需要取暖，就說「陪我罵，不用給意見」。願意冷靜，就說「我想聽聽你的意見」。感性與理性，一刀劃清。

但若是想聽意見的，記得把「你說的這些我都試過了，但我就是做不到啊」之類的傲嬌話吞回去。沒有誰生下來就會安慰人，面對你的處境，他們也有自己的價值觀，他們並沒有那麼常處理情緒危機，一旦說出讓你覺得打不中要害的話，也只是剛好而已。

朋友的傾聽，珍貴之處不在於回話的品質，而是他願意付出時間成本，與你的煩惱共存。話不一定能說到心坎，但人至少都在你身邊，請好好善待這些人，你的每個舉動都會決定他們的去留。

五、工作是最實際的解法

這個建議比較適合對於工作舉棋不定，或是工作持續度不佳的案主。對於憂鬱症患者而言，工作最顯著的回饋不是薪資，而是「產能」。

產能就是生產能力，這直接影響一個人的自我價值與自尊，翻成白話就是：「我還有什麼用？」而憂鬱症患者通常就是因為找不到問號後面的答案，於是讓自己跑進了診斷裡面。

其實答案並不複雜，能夠養活自己，就是一件有用的事。當然，人生不是只有工作能證明這件事，工作是其中一種，重點是「起身去做」，真切感受到自己做到了一件事，都比一直在腦中幻想著自己做不到一堆事來得強。

不可否認，對於許多憂鬱症患者而言，鼓起勇氣踏進醫療體系，似乎只是為一場慢性抗戰吹響號角，然後把自己送進漫長的戰線。這確實令人苦惱，但不用絕望，因為憂鬱患者教會我最重要的一件事，就是「療癒往往是在日常中不知不覺地達成的」。

憂鬱就像一條失落之路，然後被一支討厭的筆不斷延長終點，一路看到的都是遺憾與錯身，然而，正因為這些失落，才提醒了我們什麼才是重要的。遺憾的作用，正是讓珍貴的事物浮出水面，讓我們學會珍惜，避免下一次的錯。人的能量，很多時候是從傷痛與挫折中磨出來的，當力量可以從身體裡面長出來時，我們就不需要再幫體表開個洞，就像樂團「Tizzy Bac」（鐵之貝克）的這段歌詞：

這是我們能感到的痛

才能永遠牢記心中

受過了傷 蹉跎了時光

然後學會堅強

＊「Tizzy Bac」的這段歌詞出自〈這是因為我們能感到疼痛〉，由「Tizzy Bac」作詞、曲及演唱。

相關書摘 ▶《人生障礙俱樂部》：逢年過節必備——長輩問候生存指南

書籍介紹

本文摘錄自《人生障礙俱樂部：臨床心理師的暖心小劇場》，寶瓶文化出版

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作者：劉仲彬

「心理師，你想死嗎？」她突然問我。

當然不想，而且我很清楚她也不想……

她手腕上那三十幾條傷痕，

每一道，都在呼喊著：「我想活下去！」

社交畏懼症、重鬱症、強迫症、自戀型人格、

多重人格、幻覺與妄想，以及失控的「恐怖情人」……

這些看起來和你一樣的人，

他們的內心又掩藏了多少破碎糾葛黯黑的靈魂……

包括「黑寡婦」在內，這一團只有五名成員，入團條件是「人人有經驗，個個沒死成」，他們的隊名正是「自殺突擊隊」……

是真是假？文青氣質的男人宣稱自己是無辜的。他有多重人格，而對女人騙財又騙色的那傢伙，是他的分身之一……

「第二十號女友」突然傳來照片：第一張是天空，第二張是頂樓的圍牆，第三張照片，就只有一隻女人的腳，直接懸在圍牆外！

因為有自然捲而把樂團取名「離子燙很貴」的超自戀主唱，總是屁股對著觀眾演出的害羞貝斯手，哀嘆自己什麼都有，就是沒朋友的面癱美人……

案主的臨床症狀百百種，煩惱傷痛數不清，他們的故事就發生在你我身旁，甚至一不小心我們自己成了主角。

臨床心理師劉仲彬筆下的人間悲喜，猶如會談室的實況直播，神來一筆的幽默涵容著深深同理，而破碎的靈魂終於在此獲得修復，重新變得完整。

本書特色

歡迎光臨人生障礙俱樂部。這裡沒有貴妃椅，沒有神祕的氣氛，沒有西裝革履的治療師。只有一個氣色不是很好的傢伙，看起來才剛被前一個案主轟炸完。對於你面臨的難題，他沒有奇蹟、沒有魔法棒……但是「理解」的力量，出乎你意料的強大。有任何想問的？不敢問的？不要猶豫，推開門進來吧。

憂鬱就像一條失落之路，被一支討厭的筆不斷延長終點，一路看到的都是遺憾與錯身，然而，正因為這些失落，才提醒了我們什麼是重要的。人的能量，很多時候是從傷痛與挫折中磨出來的。而療癒，往往是在日常中，不知不覺地達成。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航