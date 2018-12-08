「要罰也不是你來罰」：公路總局遭判無「管轄權」，Uber免罰3625萬元

叫車平台Uber於2014年登台，當時因未經核准經營汽車運輸業，遭交通部公路總局開罰超過新台幣3000萬元及勒令停業，Uber不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（8）日認定，公路總局對Uber欠缺管轄權，開罰違法，判Uber勝訴免罰，公路總局表示尊重判決，但會提起上訴。

Uber公司透過網路招募司機，分別在台北市、新北巿等地，由app平台指揮調度車輛營運載客，載客完成後乘客以信用卡付費，Uber公司再拆帳分配金額給接受調度之司機。不過公路總局以Uber未經申請核准擅自經營汽車運輸業，違反《汽車運輸業管理規則》及《公路法》，就233件行為處分新台幣5萬元、10萬元、15萬元不等的罰鍰，總計3625萬元，並勒令停業。

《蘋果日報》報導，Uber公司主張並非「Uber App」軟體平台的經營主體，未曾營運該平台，也沒有提供該軟體服務，更未曾利用「Uber App」軟體與個人司機簽署任何契約，況且透過Uber平台進行的交易，均屬境外交易，並非由公司收受款項。另公路總局自2014年12月起至今已裁罰逾500件，但Uber也主張，依據《公路法》相關規定，交通部、直轄巿政府均為公路主管機關，本件裁罰案件應由「直轄巿公路主管機關」作成，而非公路總局，因此提出行政訴訟。

法官審理後認為，Uber公司位於台北巿，Uber未向台北巿公路主管機關申請核准經營汽車運輸業、計程車客運業，雖然違反《公路法》相關規定確實無誤，但應由台北巿政府公路主管機關作成處分，公路總局就「台北巿轄內計程車客運業」並無管轄權，也沒有裁量權限，認定該處分違法，因此判決撤銷處分，判Uber勝訴免罰，可上訴。

《自由時報》報導，公路總局抗辯，對於未經核准經營計程車客運業而違法者，直轄市政府及公路總局皆有事物管轄權限，且就算土地管轄錯誤，交給台北市政府也應為相同處分，依《行政程序法》規定無須撤銷處分。

合議庭解釋，公路總局既然對直轄市轄內計程車客運業無管轄權限，對宇博公司做成的裁罰與停業處分即屬違誤，但因這個瑕疵尚未達到重大而明顯的程度，因而判決撤銷而非無效，本案應由台北市公路主管機關作成處分才是合法。

《中央社》報導，公路總局回應，針對台北高等行政法院對公路總局未具裁處Uber案管轄權的不同見解，公路總局原則尊重，後續正式收到裁判書後，對於台北高等行政法院不同見解部分，將會同法制單位，研析依程序向最高行政法院提出上訴說明。

報導另指出，事實上，公路總局對Uber開出的罰單超過11億元，至今只收到7000多萬元。

Uber大約在2014年進軍台灣，因招攬一般小汽車駕駛用私家車，違規經營計程車，公路總局屢勸不聽，從2015年開罰，但Uber違規未改善，立法院2016年底修正《公路法》，將裁罰金額從每件最高15萬提高至2500萬元。

Uber因不敵重罰，2017年2月曾宣布暫停在台灣的服務，不久後，改以與租賃業合作，以提供資訊服務方式合法營業，但現在又遭計程車業者指Uber仍是在經營計程車業，是不公平競爭，交通部研擬管理辦法，日前卻引來租賃業者不滿，指打壓創新。

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核稿編輯：羊正鈺