朝野共推修正《公投法》改什麼？民間也提案要求「人權不能公投」

今年九合一大選綁公投，從投票大排長龍、到部分開票所「邊投票邊開票」，選務問題叢生，而公投的內容，後續也遭質疑是否適合拿來公投。

（中央社）針對公投所引發的爭議，民進黨立法院黨團成立公投研修小組，由立委李俊俋、管碧玲擔任召集人，最快下會期啟動修法，修法方向包括鬆綁公投綁大選、領銜人對於公投連署涉嫌偽造是否應承擔更多責任等。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受《中央社》訪問表示，公投綁大選亂象多，民進黨立法院黨團已成立公民投票法（公投法）研修小組，由民進黨立法院黨團幹事長李俊俋、身兼立法院內政委員會召委的立委管碧玲擔任雙召集人，將儘速啟動黨內討論機制。

李俊俋表示，公投法研修涉及4大範疇，首先，公投法本身的問題，如第10條連署的規範是否從嚴，這次公投死人連署引發爭議，因此是否增加繳交身分證影印本正反2面，有助於縮短查核時間；第17條有關公告日期，目前規定28天，是否有必要拉長為3個月或6個月，讓民眾對公投內容有更深入的了解。

他說，公投法第23條公投是否綁大選，目前規定公投案公告成立後1個月起到6個月內舉行公投，期間內有全國性選舉時應同日舉行，因此有3種討論方向，包括維持合併舉行、有人主張分開、有人主張將「應」改成「得」視實際狀況而定。

第二，因公投實施後衍生的問題但不涉修法部分，李俊俋說，如公投票該分別印10張還是印1張。其次，公投的開票方式是否改變，如參考美國用打卡機很容易判讀；或比照大學聯考對於公投案就同意與反對兩選項，用2B鉛筆塗在卡片上；3則是公投的案件數是否有所限制，國外有例子，一次只限5項公投，排在第6案雖已成案，也只能下一次再投票。

第三，公投呈現的問題，李俊俋說，創制與複決主要是彌補代議政治的不足，這次10項公投案很多不屬於創制複決權，但問題在於沒有公投審議委員會，因過去擔心公投審議委員會變成太上機關，因此修法廢除，中選會這次僅做形式審查，這些都必須討論。他個人傾向應賦予中選會更多的責任。

第四，公投案領銜人是否該負相當的責任，李俊俋說，公投案經查核後發現連署高比例是偽造，或涉及內容文字不實等，領銜人是否應該負更多的責任等。

李俊俋說，立法院這個會期開會到12月底要處理總預算，明年1月將開臨時會處理特定事項也是預算，不太可能處理公投案，下會期可能是比較合理的時間。

「人權不能公投！」立委、民間雙雙呼籲修法

目前提出公投法修法主張，包括立委劉世芳主張公投與大選分開舉行，將每一年世界人權日12月10日就變成公投日，公民投票就是直接民權，只需要修《公民投票法》第23條將「應」改成「得」。

力推婚姻平權的民進黨立委段宜康認為，充滿理想色彩的公投制度反侵害人權，打算提案修《公民投票法》。

立委施義芳已提案修法，增訂每年8月第4個星期六為法定公投日，當年度須辦理的公投案統一於本日舉行；公投日為國定假日、刪除公投綁大選的規定。立委郭正亮也提案，將目前公投案採一案一張的做法，修法改為公民投票案數如超過一定案數，應全部印製於同一選票。

此外，國民黨立委許毓仁也提案修正公投法，讓「人權不能公投」入法。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也呼籲，朝野政黨能冷靜坐下來重新考量，修正公投法的弊病，連署門檻及通過門檻宜適度調整，並且評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規畫。

親民黨團將提出4點公投法修正方向，包括成案門檻維持不變，連署門檻及通過門檻宜適度調整；公投結果行政院若不執行應總辭下台；主管機關應於公民投票案成立後4個月起至6個月內舉行公民投票，延長公投的宣傳期；以及評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規畫。

時代力量黨團對於再修《公投法》也表示歡迎，不過黨團總召徐永明表示，時代力量認為公投應得綁大選，不該強制拆開辦理，黨團也反對再將公投門檻提高。徐永明也表示，未來修正公投法，時力的重點會是放在將領土變更納入公投（我國目前的全國性公民投票，仍排除修憲及領土變更案等敏感議題，回歸憲法增修條文處理。）

也有民眾在公共政策網路參與平台提議修正《公投法》，以法律明定不得透過提出公投案的方式來剝奪、限制或減少人民享有的基本權，如提出的公投案內容意在保障、增加人民權益之公投，不在此限，避免公投變成多數暴力。該提案附議人數已達成案門檻，主管機關須於2個月內（2019年2月6日）做出具體回應，並且在平台上公布。

Photo Credit: 公共政策網路參與平台 截圖

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核稿編輯：羊正鈺