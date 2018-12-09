認定馬克宏是專治、獨裁的「眾神之神」：黃背心再釀1385人被捕、有人自製汽油彈

（中央社）法國「黃背心」運動第4波抗議當地時間8日在全國進行，暴力程度比上週緩和。但群眾對社會貧富階層之間巨大差距的不滿深埋在心，並非政府取消調漲燃油稅就可於一朝一夕化解。總理菲力普（Edouard Philippe）表示「對話的時刻到了」，總統馬克宏（Emmanuel Macron）則預定週末過後發言。

「黃背心」運動發起主因本為反對政府於2019年元旦調漲燃油稅，自11月17日開始，連續3個週末在全國串聯抗議及封路 ；在政府於5日宣布取消調漲後，部分「黃背心」仍號召第4度上街，要求政府提升人民購買力。

走上巴黎香榭麗舍大道抗議的社會學研究員賀吉斯（Regis）接受記者訪問時說，人民已經很難因為政府提出2、3項補救措施就息怒，「我們的訴求早就大大超過燃油稅」。

40歲的賀吉斯表示，現在有工會開始號召罷工，要求提高勞工薪資，並恢復「富人稅」（ISF），總的來說，就是要政府減少社會不平等，「大家基於購買力降低、工作條件越來越差、公共服務減少等問題，已經憤怒很久了，真的是普遍都很憤怒」。

在巴黎，「黃背心」集結地點主要在香榭大道，歌劇院、地鐵站「大道」（Grands Boulevards）一帶也有人群聚集。

Latest pictures of clashes between police and "yellow vest" anti-government protesters in Paris https://t.co/Jp72QEzTFo pic.twitter.com/hFnuvyKJ2k — BBC News (World) (@BBCWorld) December 8, 2018

法國政府為防範再度出現如12月1日抗議行動一樣的暴力場面，今天在全國動員8萬9000名警力及憲兵維安，光是在巴黎就有8000人，比上週的4600人大幅增加，清早開始就陸續逮捕或拘留數百人，前往香榭大道的路口安檢也更加嚴格，有人當場從背包中被搜出自製汽油彈。而鎮暴警察在示威一開始就朝群眾發射催淚瓦斯。

一天下來，香榭大道上的集會比上週相對平和。在香榭大道周邊街道，少數店家櫥窗被打破，有車輛和垃圾被焚燒；在地鐵站「大道」附近也有路障被燒。到晚間，有數十人受傷送醫，大多傷勢不重。由於近期部分「黃背心」對媒體抱有敵意，因此多家媒體替記者配備頭盔和護目鏡，但仍有記者遭群眾投擲爆裂物而受傷。

內政部於晚間7時30分表示，全國約有12萬5000人上街抗議，統計有1385人被捕、974人被拘留，各地情況都在掌控中。

Photo Credit: REUTERS/達志影像

參與抗議的「黃背心」態度並不一致，有的高舉和平標語說，站出來是希望政府聽到人民心聲，拒絕以暴力脅迫任何人；但也有一些人在記者進行街頭訪問時故意干擾，叫道「現在已經不是好好說話的時候了」。

住在大巴黎地區的薩賓（Sabine）受訪時表示，生活吃住都要錢，大家過得很辛苦，燃油稅已超出大家能容忍的極限，但「黃背心」運動發展到現在，馬克宏一聲不吭，富人階級好好地待在溫暖的家，看不見底層人民過的是什麼日子。

31歲、特地從中部到巴黎抗議的亞歷山大（Alexandre）說：「人民的憤怒來自於購買力好幾年沒有起色，菁英階層擁有好車、好房，那些錢都是我們繳的稅，有的議員在國會裡睡覺，卻拿很高的薪資，而有些人每週工作48小時還加班，才能在月底打平收支，政府一邊減少年長者的退休金，一邊取消富人稅，一點邏輯都沒有。」

他說：「這就是我來抗議的原因，我要讓他（馬克宏）知道，我不是為了這樣的法國而投票，父母親生小孩也不是為了看到孩子在這樣的法國長大。」

「黃背心」在巴黎香榭麗舍大道集結，原本是抗議調漲燃油稅，但怒火蔓延，燒到了總統馬克宏的整體政策和治國方式上｜Photo credit: 中央社

「黃背心」批評馬克宏獨裁、專制

許多上街抗議的群眾自製布條及紙板，或在身上的黃背心背後寫下訴求，頻繁出現的字眼包括「馬克宏（Emmanuel Macron）辭職」、「馬克宏滾」等針對馬克宏個人發洩的怒氣，還有「法國底層對抗上層」、「權力規則由人民來寫」等凸顯政府與人民對立的角度。

在香榭大道上接受記者訪問的「黃背心」，談到馬克宏，不約而同脫口而出的單字就是「獨裁」或「專制」。住在大巴黎地區的薩賓（Sabine）說，馬克宏以專斷獨裁方式治國，民眾怒氣不減，情況會越來越糟，「他想讓人民噤聲，這是不可能的」。

馬克宏自去年5月就任以來，很少為了重大政策接受媒體訪問，除了在國際場合之外，也很少公開發言，因此常被輿論批評為「高高在上」，稱他是古羅馬神話中的眾神之王朱比特（Jupiter）。

特地從法國中部到巴黎抗議的亞歷山大（Alexandre）對馬克宏這種態度特別反感。他說，黃背心運動發展一個月，馬克宏什麼都沒做，還出訪外國，「我不是說G20不重要，法國在這種場合要有代表出席，但他也應該關注發生在自己國家、自己人民身上的事，他卻缺席」。

總理菲力普（Edouard Philippe）晚間向數日來呼籲群眾冷靜的政治人物及工會致謝，接下來「對話的時刻到了」。總統馬克宏（Emmanuel Macron）則預定週末過後發言。

「共和前進」（LREM）黨籍的國民議會議長費宏（Richard Ferrand）表示，為了不在今天的抗議行動「火上澆油」，馬克宏下週才會針對「黃背心」危機發言。而他的一時沈默，被解讀為「缺席」。

法語中的形容詞「朱比特式的」，可解為「帝王的」或「支配的」，馬克宏並不排斥這個詞，只是自有解釋。

馬克宏早在2016年10月就向財經媒體《挑戰》（Challenges）提到，法國需要一個「朱比特式」的總統；他認為，一件事有商議的階段，也有做決定的階段，不該混淆兩者，「這與專制一點關係都沒有」。

因此，馬克宏一旦定下政策，即使遇到反彈也不改立場，過去在勞動法改革、法國國家鐵路公司（SNCF）改革上都是如此，卻在「黃背心」運動第一次破例讓步，取消既定措施，向來不甚在意民調的他，嘗了一回民意反噬的苦果。

但讓步太晚，民怨已被燃油稅這條導火線引爆，群眾對馬克宏自上而下的治理方式不再買帳，進一步要求提高勞工薪資、復徵「富人稅」，想把一年多來對政策的不滿一次算清。

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40歲的社會學研究員賀吉斯（Regis）是為了要求政府提高學者待遇而穿上黃背心，與燃油稅已然無關。賀吉斯說，馬克宏習慣不與工會等團體商量就逕自做決定，像勞動法改革就是強行實施，「他對人民、對底層群眾有一種輕蔑，這讓大家再也無法忍受他的施政方式」。

馬克宏競選時大力塑造「改革者」形象，當選時也宣告「要讓法國進入新世代」，「讓法國擺脫衰退及地位跌落的感覺」，還要「徹底改變法國」，他執政後的改革方向也大致如他所承諾，卻未能獲得人民理解。

與賀吉斯同為研究員的奧嘉（Olga）說，她對馬克宏的整體政策都不滿，尤其是在教育上，例如政府近期宣布將針對非出身歐洲的外籍學生調漲學費，一下要漲十數倍，「以前不是這樣，這是馬克宏來了以後才有的（措施）」。她說，「朱比特必須走下雲端，走到街上，艾里賽宮（離香榭大道）不遠，他必須走出來看看。」

法國總理菲力普（Edouard Philippe）曾提出發放額外津貼給低薪勞工的想法。但談判並未取得任何成果，尤其是聲稱領導這項運動的示威人士在很大程度上拒絕受邀談判，還有些抗議人士則是受到其他「黃背心」威脅。

令當局更加頭痛的是，儘管巴黎上週陷入一片混亂，黃背心運動仍廣受民眾支持。民調顯示，70%至80%的受訪者支持這些堅守立場的示威群眾，而馬克宏的支持率也掉到了23%的新低紀錄。

黃背心運動先驅穆羅（Jacline Mouraud）說：「這項運動揭開法國數以百萬計民眾的生活是什麼模樣。」穆羅接受法國第一大報《費加洛報》（Le Figaro）訪問時說：「承認每個月底捉襟見肘，已不再是丟臉的事了。」

不只有「黃背心」，巴黎「綠背心」為氣候變遷上街

儘管擔心本身的遊行可會受「黃背心」示威抗議所破壞，今天仍有高達2萬5000人在巴黎走上街頭，呼籲針對氣候變遷採取更大行動。警方估計，約有1萬7000名綠色運動人士走上街頭，但主辦單位宣稱高達2萬5000人敦促世界各國政府加強保護環境。

由於「黃背心」示威抗議同日登場，主辦單位不得不改變氣候遊行路線，改由民族廣場（Place de la Nation）遊行前往共和國廣場（Place de la Republique），但拒絕內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）的延後要求。

數以千計民眾在法國其他城市走上街頭，包括馬賽（Marseille）估計約1萬人，蒙貝列（Montpellier）3500人以及里爾（Lille）3000人。

但參與氣候遊行的綠色運動人士敦促民眾，為環保問題以及法國最窮困人口面臨的財務困境找出解決方案。他們高呼「黃背心，綠背心，相同憤怒。」部分「黃背心」抗議人士從本身示威抗議脫隊，加入巴黎氣候遊行。

4波黃背心運動大事記

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核稿編輯：楊之瑜