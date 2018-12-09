祖父「楊逵」也除罪，楊翠：扛著有罪的標籤過日子，最難的是「和自己和解」

（中央社）促轉會今（9）日在白色恐怖景美紀念園區，舉辦「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式暨2018年世界人權日紀念活動」，1505人抹除汙點，撤銷有罪判決；其中27人具有原住民身分。其中，還有一位是代理主委楊翠的祖父。

繼10月公告第一波1270人名單之後，第二波刑事有罪判決撤銷公告1505名政治事件當事人名單。

第2波名單中的政治案件類型相當多元：綠島再叛亂案、新店軍監再叛亂案、台灣民主自治同盟叛亂案、軍隊白色恐怖等，受害者的身份包含各種類別，原住民、軍人、作家、各省籍、各族群，像是台籍老兵許昭榮、作家葉石濤、王白淵與楊逵等，原住民湯守仁、高一生還有許多致力於政治案件平反的前輩，如盧兆麟、陳鵬雲、謝聰敏、陳英泰等，都在這波名單中。

這1505名受難者當中，除了有27名政治事件當事人具有原住民身分，包括泰雅族政治受難者邱致明等人。崔乃彬、曾木根、藍春盛、羅財寶、黃添才5人，是過去未獲補償、賠償或回復受損權利的政治案件當事人，促轉會調查認定，其有罪判決視為撤銷，促轉會並依法公告。

促轉會代理主委楊翠指出，促轉會將把撤銷判決的決定書公布給社會大眾，並以附表方式，公布不法審判過程中的審判者、呈核者還有核定者，透過交互參照，呈現那個特定時空裡，這些審判者做了什麼樣的決斷，可以幫助釐清加害體制如何建立，對於未來責任追究，也可以開啟社會非常多的討論。

而身為代理促轉會主委的楊翠，任內公告司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷，其中也就包括自己的祖父，因具名撰寫〈和平宣言〉而遭入獄的作家楊逵。

祖父楊逵冤罪獲撤銷，楊翠：總算等到了

楊逵原名楊貴，積極參與社會運動，作品關照並批判現實，1934年以「送報伕」入選東京「文學評論」，成為首位成功進軍日本文壇的台灣作家，知名作品包括《鵝媽媽出嫁》、《壓不扁的玫瑰花》等。（楊逵大事紀）

楊翠受訪時說，1945年戰後開始，楊逵對國民黨政權的批判不曾間斷，1949年，楊逵和一些朋友組織文化界聯誼會，不分外省人和本省人，希望以文化的力量，促成政治的改革與社會的和平。

這些人草擬了一份〈和平宣言〉，由楊逵具名，油印20幾份，寄給關心的朋友，宣言的訴求包括還政於民、釋放政治犯、打破經濟不平等、實施地方自治等，但卻被當時的台灣省政府主席陳誠指為「台中有共產黨的第五縱隊，要把這種人送去填海。」和平宣言短短600多字，為楊逵換來12年的牢獄之災。

楊翠說，對楊逵的5個子女來說，他們從小背負著父親是有罪之身的標籤，面對親友走避、貧窮困頓、恐懼等狀況，細細節節都成為傷痛的回憶，纏繞著他們到80幾歲。楊翠以自己的父親楊建為例，1949年才13歲的楊建，經常遇到有人來家裡搬東西，有一次來搬東西的人，還順手拿走了牆上的鋼筆，而那鋼筆是楊逵要送給兒子楊建的禮物。

楊翠說，楊家第二代當時那幾年過得很苦，難免會覺得都是父親楊逵的錯，「不管你有冤沒冤，我們很冤。」楊翠也說，政治受難者的家屬其實早就和台灣社會和解了，但最難和解的其實是自己，這遲來的儀式，也是讓楊家第二代在人生的最後這幾年，「可以和自己和解」。

楊翠與楊逵的祖孫情

在一篇博客來的專訪中，楊翠提到，1961年楊逵出獄的翌年她才出生，學生時代她曾一心只想逃離，直到大四那年，楊逵辭世，楊翠才愧疚難當，此後一生踏出的每一步，彷彿都是回歸、償還。

楊翠說，「勞動」是楊逵的生活美學，不信任體制的他，堅持不去機構工作，選擇走入田野勞動。他也質疑大學體制，偏偏楊翠日後卻在大學任教，「他還明確地跟我說，你不要去讀中文系，都是線裝書，沒有當代的東西。他一直是個面向現實、面向未來的人，覺得人一定要一直往前走，去到烏托邦的國度。」

而楊逵被送往綠島監獄服刑的那12年，一直寫作不輟，心繫家人的楊逵寫下一封封未能寄出的家書，信中充分流露對子女的關愛與砥勉，洋溢樂觀精神。這份樂觀也在楊翠低潮時發揮作用，尤其是323占領行政院事件後，她長期受到不堪入目的攻訐，必須不斷武裝自己去對抗那些惡意，只要想到楊逵，她會告訴自己：「楊逵經歷過更糟的狀況都挺過來了，我現在這些算什麼？一定會過去！ 」

事實上，每個時代的遭遇不同，但總有一些精神底蘊或面對的問題可以對話。楊翠說，「我希望新世代的年輕人不要貴今駁古，從歷史裡面去進行更多對話。」台灣常被說是「鬼島」，這一點她無法苟同，「研讀歷史就會知道，現在怎麼會是最差的時候呢？最差的時候他們都幫我們擋下來了。」

她每年都會殷切地跟學生說，「今年從來都不是台灣最黑暗的低點，我們沒有權利悲觀，如果楊逵在那樣的時代都永不放棄，那我們根本沒有權利放棄。」

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核稿編輯：楊之瑜