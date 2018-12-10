台灣的「夕陽產業」為何不敢升級？

文：洪茂源

筆者的上一份工作即是人稱的傳統產業。在台灣傳統產業面臨「技術失傳」與「市場飽和」與「削價惡性競爭」的窘竟。許許多多傳統製造業工廠「西進」中國與東南亞，尋求低人力成本的全球化下的生存法。然而這現象早在2000年左右就已經持續發生，事到如今，根留台灣的產業有些成為技術上難被世界取代的前鋒部隊（台灣的紡織業就是個很好的例子，奧運選手身穿的運動衣七八成來自台灣Made In Taiwan）成為舉國榮耀與提升GDP的無聲英雄。

但世界上有富有人家，也會存在辛貧小戶，台灣許多無法外移卻又在技術上平平的小工廠，就極力往自創品牌與異業結合、多元發展前進，這過程中當然無非所有工廠都可以步步高升。

夕陽產業的老闆，少了「再勇敢一次」的決心

現今有個迷失，好像人們把科技業以外的產業均稱傳統產業，然而這樣的定義就一概包含農、林、漁、牧等一級產業與二級製造業，甚至連三級服務業也均包含其中。然而如今我們擔心的卻是那些傳統產業中的「夕陽產業」，正是那些面臨危機急需轉型，但又往往不那麼順利的產業，而這些產業也佔就業人口的許多數，許許多多的夕陽產業在這些年並沒有撐過去，造成的社會問題不勝枚舉。

傳統產業中的夕陽產業有一大特色，就是「師徒制」，不依據「數據化」而是一種人對人、口對口的「訣竅」。這不代表任何負面訊息，但是這類產業勞動性高、動作繁複（無趣），故不是年輕人嚮往的產業，依據報導年輕人寧可去7-11、全家吹冷氣較輕鬆的「罰站」一整天，也不願意當個「黑手」。許多工廠祭出高薪，卻也張羅無人。20年前的教育改革將台灣高等教育往學術裡推，但是學術界研界性質人數需求量並無那麼的饑缺，造成台灣青年學子「學非所用」又無「技術」的累積。

許多專家都支持產業升級轉型，而所謂的升級就是找出更省成本的生產方式，然而這必花費大量資金成本像是設備優化、研究技術升級…等，然而，老闆花了大半輩子有了今日成就，垂垂老矣、五子登科，要他再拚一次，要他勇敢，他多半勇敢不起來。即便是第二代接管，書生氣息加上老臣的高功與自尊，也常是面臨「少主無力使喚老臣」的問題。

再者，一個工廠其實牽扯很多人的利益，包含生產線技術員、上游廠商、下游廠商、管理階層…等。因為一條產線的改變必有簡單化的過程，其中造成人力上的多餘，可能就會有人失業，不論是技術員或管理階層皆有影響。其二上游廠商習慣複雜化的產業生態鏈，要簡化必會損失利益、下游廠商也必然，這些都是造成產業無法升級的主要原因！

Photo Credit: Reuters／達志影像

傳統產業轉型的發想與嘗試

筆者曾在傳統產業中待過一陣子，跟著傳統產業老闆（50-60歲戰後嬰兒潮）一起為公司設想、構思與盡力嘗試，以下是筆者自身嘗試與經驗過後的反思。

產品創新

我國在今年世界經濟論壇（WEF）競爭力報告中的「創新能力」項目中名列全球第四，表現突出。筆者舉幾個例子：永貴織襪公司董事長魏芳達，為了走出削價競爭與飽和的市場研發襪子以外的性感內衣絲襪，外銷美國，為沒落的傳統絲襪產業開創另一個春天；做陶瓷的呂兆炘將文化藝術結合畫在自己的陶瓷上，將台灣味打造成台灣的美學（台灣美學其實是一種極具「論述力」的美學，由於民族美學與過去「民族記憶」有關，雖然台灣歷經政治上的分化與斷裂，但是在自給自足的農耕社會與經濟轉型、經濟奇蹟下，將多元化的民族熔造出屬於台灣的台灣味與「台式美學」，一點也不辜負政治上變奏的悲劇），在逆境中走出傳統產業的活路。

如上所述，筆者本身就曾嘗試將台灣家庭主婦文化的美學觀融入店商平台的設計文宣上，並研究在盲目讀書「升學主義」下的少女們對於異性的嚮往、戀愛的假設與生活上疏離感和屬於少女心（甜美感）的總總，化為產品並嘗試銷售與辦商業活動，是個非常寶貴的經驗，也可看作是夕陽產業面臨的一種轉型的嘗試。

的確，21世紀中後期世局AI人工智慧的出現，也許是產業升級轉型的一大契機，就像蒸汽機的發明，帶來巨大的失業，卻也造就人類更大的機會！反觀人類的歷史總總革命無不帶來大危機、大災難，但是人類還是撐到現在而且變得更好！所以我們要相信人類自身的應變與自我修正能力，這才是人類的根本武器！至於往後的氣候變遷、經濟體重置...我們不敢說一定能迎刃而解，但是我們可以拿出以往戰戰競競的精神，相信人類的智慧一定會有不一樣的可能性。

電商平台

在這十年間（2008-2018）是台灣商業的一大里程碑，網路店商雨後春筍般地出現，光台灣就出現MOMO、蝦皮、PChome、露天…等店商平台，並經歷一次次的大廝殺，中國大陸最紅的成功形象馬雲也在10年間大紅大紫、亞馬遜15年前可能在人類的印象是條河流，如今也變成世界10企業集團之一。

然而店商平台面臨飽和的難題，與眼花撩亂的窘境下，開始有聰明與前瞻的企業走向個製化的個人平台，不但也獨到的設計美感（這是一個視覺性的年代、「圖像語言」勝過「文字語言」，圖像之論述更具「個性化」與「自我宣示」味道，Instagram和Facebook的消長即是一個訊號）。此外，自己架設電商平台的好處，還有可以建立「大數據」的市場分析，當人際交流量在短暫遞交處時間高速地切換時，直覺與快速思考佔據多數時間，而大數據就是客觀理性判斷各種有效經驗的最佳方式。

最後則是行銷組合與個製化活動，筆者曾經就舉辦過母親節與情人節等短時間的促銷，這也是大眾化電商平台無法給予的方便，甚是連單週與雙週都可以作活動發想和商品組合；甚至配合上班族等特定族群的「黑色星期一優惠」、「興高采烈週末慶」，都是很好的發想。

只要能打入人心，就有效的賺錢方式。

Photo Credit: Reuters/達志影像

網路社群

2005年Facebook剛出現的時候，還沒有社團與粉絲頁，許多功能也不像今日那麼人性化，但是相對部落格真儀革命性突破。而在短短15年間人們從聽CD到上YouTube聽音樂，也是轉捩性的改革，到了今日Facebook甚至已走向老人化，年輕人用Facebook的越來越少，轉而趨向IInstagram這種隱私性高、思考性較低、刺激感強、象徵（代表性）意義高的平台，只能說潮流真是一浪推一浪、一代人換一代人。

在這個男男女女、老老少少都各自高聲表態的年代裡，我們不該只想著同溫層現象、去權威和去中心的解構，而要更加地付諸同理心、理解、與感性溝通。這才不會落入時代自我沉淪的口吻。

面對莘莘學子要有莘莘學子的語言，面對勞碌工作的商班族要用勞碌的語態，三姑六婆時也要學會多管閒事的熱心，垂垂老矣的退休第二春，就要用回顧人生美好與知性洞見的高度對話。

異業結合

市場飽和是現今產業的困難，除了創新研發產生新市場外，我們更能使用異業結合產生新的詮釋意義與商業通路！

好比現在文青咖啡廳的市場已經成熟，前一陣子更有人提出「長照咖啡廳」的想法，提供長照者互相交流與彼此勉勵，筆者也構想在個人工作室收學生，並在一樓設置小型免費藝文展場，一來宣示自身教育理念與創作觀、一方面給學生免費舞台，結合小型藝廊、樓上的咖啡廳或小餐飲，三樓才是工作室與上課教室，甚至結合文具店與輸出設備，希望有天可以圓夢。

筆者也看過結合鞋子、包包與成衣一同合夥的店家，也有餐廳與心理諮詢結合，其實在台灣，包括北投溫泉旅館、大稻埕的文創店都常成為國內外媒體報導的題材，經由這些刺激，台灣的各項產品定位可以更加融合文化意涵與獨到性，甚至不設限是實體商品，而是一種獨特到位的服務。

Photo Credit : Yuling Huang

台灣產業經歷了多年風光，如今也走在幽幽低谷，產業就像一條開往無限的列車，我們永遠不知道下一站是死棋、還是活泉，但即便四周幽暗我們也要燃起鬥志，即便景色風光我們也不要得意忘形，開著列車的我們無時無刻要戰戰兢兢。

雖然辛苦，但是享盡開車的刺激與美好，願台灣產業到的每一站都是桃花源。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航