「外遇」除了民事訴訟外，還能提告刑事責任嗎？

新北市一名人夫難忍七年之癢，被正宮發現口袋有摩鐵發票，進而被抓包有外遇。正宮原本打算不想追究，但人夫後來竟然不避諱詢問正宮「她東西慢慢搬來家裡，妳OK？」讓正宮氣炸怒對兩人提告求償，經法院判決人夫和小三需賠償正宮新台幣50萬元。

當另一半外遇，當下覺得綠光罩頂，回歸現實面來看，除了損害賠償，還會有什麼其他法律上的責任呢？而損害賠償的法律依據，又是什麼呢？

另一半發生外遇的情形，可能分別產生民事和刑事兩方面不同的法律責任。

外遇可能產生的民事責任

民事部分，可能涉及配偶權侵害。也就是說，當配偶一方和有婚之人交往，不論是「蓋棉被純聊天」的柏拉圖式戀愛，或是真槍實彈的發生性行為，都已經侵害交往對象配偶的權利。

因為依照現行《民法》第195條第3項規定，配偶在婚姻關係中的身分法益，是明確受到法律保障的（再次提醒大家，不是只有通姦行為才構成配偶權侵害，牽手相依、親暱接吻擁抱、深夜與其他異性無正當理由單獨共處一室等，都曾被認定是侵害配偶權的行為喔。

►因對方外遇而離婚，能夠主張損害賠償嗎？

外遇可能產生的刑事責任

刑事部分，若外遇情形確實查有發生性交行為的實據（例如最常見的衛生紙團驗出DNA狀況），另一半還可能構成《刑法》第239條的通姦罪，而小王或小三則是構成《刑法》第239條的相姦罪，而分別吃上刑事官司。雖然刑度不高，而且通常會以易科罰金收場，對荷包來說，也是一場災難。

這則新聞中，正宮因為發現人夫上摩鐵的發票，以及陽台上晾曬的小三衣物，加上人夫表示想繼續跟小三交往的LINE對話紀錄，法官因此認定人夫和小三確實有不當交往的情形，而影響正宮的配偶權，因此判決兩人需賠償正宮50萬元。

民、刑事責任門檻不同

雖然新聞中並沒有提到正宮有對人夫和小三提出刑事妨害家庭告訴，但即使正宮提出前面的刑事告訴，如同前面的說明，正宮也必需有通姦的明確事證。

若僅憑摩鐵發票、在陽台晾曬貼身衣物的照片及人夫自承想和小三交往的對話紀錄，仍然不足以讓人夫和小三成立通姦及相姦的刑事罪責。不過，即使刑事部分證據並不充分，還是有很多當事人會希望提告刑事，希望大家看了今天的說明，能夠破除迷思，下次別再為難委任律師了。

或許，感情沒有什麼道理可言，也或許「下一個會更好」。但先將現在進行式圓滿處理後，再尋找其他的春天，心理上的負擔會比較小，也才能避免官司纏身的厄運喔。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航