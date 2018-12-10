馬克宏罪有應得：媒體沒有告訴你的三個「黃背心」真相

文：蹦蹦金金

在台灣有許多關於法國最近黃背心抗議活動的報導，內容過於狹隘及片面，而重要的事實真相卻少有人分析，實際上黃背心運動真的是媒體上看到的那樣嗎？這篇文章要讓大家重新思考。

「黃背心運動是因為法國總統馬克宏計畫提高環保燃料稅，使得柴油油價高漲，進而引起的示威運動？」

就表面上來看的確是如此，但油價高漲不過是壓垮駱駝的最後一根稻草罷了。首先我們先來了解這個使得油價高漲的「環保燃料稅」。

推動環保政策是馬克宏在2016年競選總統時的重要政見之一，這「環保燃料稅」的目的在於增加法國政府的環境保護預算，好用於投資再生能源，補助民眾購買清潔能源汽車等，降低對化石燃料的依賴以達到減少碳排放的目的。

但實際上，打著環保旗幟的法國政府在2018年時把五億七千七百萬歐元的環保預算刪除，轉移到一般預算上，也就是這「環保燃料稅」實際上並非完全的落實在環境保育的用途上。

而說到環保，就不得不提到法國的環保部長。原本馬克宏政府招攬到聲望極佳的環保人士——余落（Nicolas Hulot）為新政府的環保部長，就在余落上任後的15個月，他在一個直播節目中無預警的閃電辭職。余落當時說道「我再也不願意騙自己了，我不願意給人們一種幻想，似乎我在政府的存在意味着政府採取了與環保挑戰相符的行動。」之後馬克宏政府便不再招攬環保人士，任原本是國會議長的政客——呂吉德（François de Rugy）為新任環保部長。

至於馬克宏政府制定的能源政策也是受許多學者所詬病，並未完全符合環保要求，其中牽扯了很多官商利益結構，這裡就不冗談。

看到這裡我們可以發現，馬克宏政府以環保的名號增加「環保燃料稅」，但實際上政府並沒有如同自己聲稱的那般重視環保，民眾多繳的「環保燃料稅」不一定是作為環保所用。

砍了環保預算還加了「環保燃料稅」，民眾當然覺得莫名其妙，但是爆發抗議的最直接原因還是由於對一般中產階級來說，所得負擔不起這樣的油價。法國的基本薪資比台灣高出不少，為什麼一般民眾還是覺得喘不過氣，為什麼法國稅率這麼高，政府的財政卻年年赤字？這時就要來談談法國「稅」的問題。

Photo credit: AP / 達志影像

法國的社會福利制度完善，也就是經濟弱勢族群有著許多政府補助，能做到這一點，必需要有龐大的稅收來做為政府預算的來源。而這高稅率也成為法國人最怨聲載道的一點。

有人埋怨因為法國的社會福利制度，產生了有能力卻不願去工作，濫用福利資源的社會蠹蟲。辛苦賺的錢，繳的稅要拿去養不事生產的人，這也是為什麼大刀闊斧財稅改革為主要政策之一的馬克宏，當初會以高民意當選法國總統。

「馬克宏總統當選後提出的經濟改革，砍了許多稅？」

馬克宏的確大動作改革，但稅改獲益最大的贏家卻是原本就富有的人。

首先他上任的第一個預算案，就以英國脫歐後為了吸引英國銀行家來法國投資的名義，取消了所得在最高區間的銀行家及保險業者的稅；也就是說投資者到法國投資後，收入高於一定值則不需要繳稅。

馬克宏原本就是銀行家出身，極右派國家陣線黨黨魁雷朋（Marine Le Pen）就指控，減稅的用意是要籌庸那些競選時的金主。許多學者也以冰島2008年的破產為借鏡，指出投資者才是經濟危機的亂源。

馬克宏還反對徵收物業稅，也就是上屆法國總統歐蘭德為了改善財政問題而調高的「富人稅」。「富人稅」只適用於個人總資產超過130萬歐元的納稅人，規定遊艇、豪車等高價值動產也計入應稅範圍。根據估算過後，刪除物業稅將會為法國的有錢人減少七成的財富稅支出。

左派經濟學家派克提（Thomas Piketty）說，馬克宏的稅改將造成貧富不均擴大。

除了富人稅之外，馬克宏確實也有改革一般所得稅，例如取消疾病保險分攤金及失業保險分攤金，但另一方面他也提升了普通社會保險捐稅（CSG），這樣一來一往的增刪，在中產階級淨收入上並無非常大的差異，造成一般民眾無感。

法國政府大部分的稅收都用於社會福利上，社會福利保障的支出已經佔了法國生產總值的30%以上，政府大量支出引發財政赤字，所以我們會想到，解決問題的方法是不是該降低過高的社會福利制度？

「財政漏洞都要怪社會蠹蟲？」

的確，因為社會福利保障水平高，在法國明明可以勞動卻不願工作只領取救濟、鑽漏洞申請各種補助的人不在少數。

但討論社福詐欺前我們先來了解法國的社會福利，法國的社會福利主要涵蓋項目為四個方面：養老、失業、醫療、家庭。

首先養老保險支出就占了社會福利基金的半數以上，但此項保險是只要達到年齡門檻或是退休後全民皆可受益。大部分說到社會蠹蟲詐領的福利補助主要在醫療、家庭、失業三方面，也就是他們的實際影響少於社會福利基金的一半。

Photo credit:AP/達志影像

前馬賽副市長、法國共和黨國會議員——提安（Dominique Tian）於2011年調查法國的社福欺詐總數，公布所得到的數字為40億歐元，也就是人民所繳的社福稅中有40億歐元進到社會蠹蟲的口袋。

諷刺的是提安後來在2018年因為洗錢而被判刑。實際上因雇主或大企業各種逃漏稅而造成的財政損失遠遠大於社會蠹蟲，知名的大公司Google、星巴克等都涉及在法國逃漏稅。根據2014年法院的報告，企業雇主逃漏稅的財政詐欺造成每年至少有200億歐元以上的損失，是社會蠹蟲的五倍以上，這些損失政府再從其他稅收（增值稅，投資者關係，地方稅......）補充，等於每個法國人每月支付137歐元以抵消這種財政欺詐的成本。

每年基本薪資調漲後人民所得的「數字」當然有所增加，但人民的購買力並不如政府所說的有所提升，甚至增加了其他稅收反而造成購買力下降，把所有財政赤字歸咎於社會福利詐欺是故意誤導，如果把大企業逃漏稅這種財政欺詐行為減半，則不再需要緊縮政策，但可悲的是，馬克宏總統卻大砍富人稅，完全反其道而行。

「電視新聞不是這麼說的？」

懂法文的人可以看看這篇文章的資料來源，會發現很多資訊是來自於獨立媒體而非主流媒體。因為在法國，主流媒體如同許多國家一樣，被財團等既得利益者所掌控，導致主流媒體受到壓力喪失公平性，所提供的資訊是經過篩選的片面訊息，並非完整。這也是為什麼我們需要支持不偏頗的獨立媒體，這樣人民才能獲得不同資訊以利獨立思考，而非被片面訊息所蒙蔽。

各財團與媒體的關係圖 | 出處：La Monde Diplomatique

看到這裡大家應該更了解法國黃背心為何憤怒，為何凍漲燃油稅後黃背心依然繼續抗爭。他們氣在馬克宏政府提出各項圖利財團的富人政策，卻對一般基本民生沒有實質幫助，甚至是雪上加霜。我們不該只看到片面的媒體報導就把黃背心運動貼上單純暴民的標籤，可別忘了當初的法國大革命可是把許多皇室推上了斷頭台，而那場法國大革命造就了後來自由、平等、博愛的法國。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航