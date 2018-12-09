日本國會強行通過「入管法」：擴大開放外勞，5年增加逾34萬人

日本過去只對外開放大學教授、企業經營者等高階人才取得工作居留資格，8日凌晨國會通過「出入境管理及難民認定法」（簡稱「入管法」）修正案，未來5年內最高將可開放34萬5150名包括建設、看護等14相關業種的外國藍領勞工。

10日是日本臨時國會結束的最後一天，被執政的自民黨列為重大法案的「入管法」，也因為朝野態度對立，在臨時國會上進行激烈攻防，最後在參院院會連開18小時下，於日本時間8日凌晨4點左右表決，以161票贊成、76票反對通過。

此案是為了解決日本國內嚴重的勞力不足現況。反對者則表示，外籍勞工湧入將造成犯罪率增加、日本人失業率提高。日本非政府組織「移住連（SMJ）」5日就發表聲明批評，大量外國人以留學的資格來到日本，卻因技能實習制度成為勞工，其中剝削、虐待情形不勝枚舉。

在野黨更提出質疑，表示2015到2017年有69名技能實習生死亡，《路透社》也報導，通常有3類「D工作」需要外籍勞工，分別是「苛刻、骯髒、危險性（demanding, dirty and dangerous）」的工作。日本3月才爆出誘騙越南實習生赴日清理核污染物。

而這次通過的新版「入管法」新增了2種居留資格「特定技能1號」及「特定技能2號」，擴大開放外國藍領勞工。

其中，預定開放的14業種包括建設、看護、外食、宿泊、大樓清掃、農業、漁業、飲食料品製造、原物料半加工產業、產業機械製造業、電子電氣機器相關產業、造船工業、汽車整備業、航空業等。

而法案中提到的2種新居留資格也將分階段實施。

「特定技能1號」將於明年4月首先開放，擁有一定知識與經驗的人才，最常可居留5年，每年更新1次，但不可攜帶家眷。外國人只要具備相當程度的知識或一定的技能，透過完成最長5年的技能實習，或通過技能及日語能力測驗來取得居留資格。

以「特定技能1號」取得居留資格者，可經過測驗取得「熟練的技能」認定，進階以「特定技能2號」身分申請沒有年限的長期居留，並可攜家帶眷到日本，形同永久居留。

所謂「特定技能2號」指的是擁有更高階知識，也就是高專業人才，可以在居留期間滿後，更新許可繼續留日，適用行業為建設業、汽車維修業等。

此外，除了工作技能以外，想獲得新居留資格，也必須擁有能夠在日本進行日常生活的日文程度或是通過各產業相關單位的資格測驗。日本政府試算，「特定技能1號」居留資格者5年內在最多將可接納34萬5150名，詳細業種及人數將明列於年底前公布的運用方針中。

而根據新法，日本政府也將於明年4月改組法務省入國管理局，新設「出入國在留管理廳」負責相關業務，同時也將針對協助外國人學習日語及生活諮詢窗口等推出配套措施。

修正案通過後，司法相山下貴司在國會內向媒體表示，將在實施前進行充分的準備，以回應國民的期待。 眾院議長大島理森裁定在法律實施前向國會報告製度全貌，首相安倍晉三示意將接受。

《路透社》調查發現，75%的日本企業界歡迎修法，但日本民意分歧。根據《日本放送協會》11月的民調顯示，2成7民眾支持開放，3成反對，3成6尚未決定；6成2覺得無需倉促修法。

根據瑞穗銀行發表的報告，日本外國居留者將在2018年到達250萬人的歷史新高。《日經中文網》則報導，截至2016年10月，在日本外籍勞工已達108萬人，其中打工的留學生、技能實習生佔整體的4成。

《CNN》也報導，越南學生阮琳（Linh Nguyen）表示，學習日語中，第一個學到的概念便是「內外」（uchi-soto）的分別。此也暗示著日本文化中親疏有別的排外性。阮琳更說：「日本需要意識到需要外國人，而非外國人需要日本。」

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