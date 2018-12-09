安全不能打折：明年起「新機車」依然強制安裝ABS，最高漲價8千

交通部原本規定，明（2019）年元旦起，將強制未來新出廠的機車強制安裝防鎖死煞車系統（ABS）或前後連動煞車系統（CBS），以提升安全性。不過，此新制也將讓機車售價最高看漲8000元，也因為機車可能漲價一度引發民怨，今天一度可能喊卡，但交通部表示「安全這種東西沒辦法打折」，最後還是決定維持明年正式實施。

交通部代理部長王國材表示，政策為2015年馬政府時代訂定，為給車商緩衝期，2019年元旦新款新車先實施、舊款新車2021年實施，舊款式新車暫不受影響，已上路的機車更不溯及既往。

當時全台有1372萬輛機車，而2014年交通事故死傷33萬人，其中7成5來自機車意外死傷，因此參考歐盟法規強制機車加裝防鎖死煞車系統（ABS）或前後連動煞車系統（CBS）。CBS能讓騎士煞車時，只要左或右任一邊煞車，就能同時煞住前後輪，降低單輪煞車造成打滑；ABS則可避免發生輪胎鎖死摔車，只要時速超過10公里，ABS就可啟動，都可減少機車緊急煞車發生打滑或翻車意外情況。

歐盟已規範新出廠機車強制加裝ABS，目前國內大型重機多已配備ABS，一般重機和輕型機車則無納標準配備。根據瑞典的經驗，實施該規定後，機車死亡件數降低4成2，受傷件數也少3成4。

因此交通部規定，126cc以上機車（含黃牌及紅牌大型重機）2019年起新款式強制加裝ABS，2021年起既有車款加裝；125cc以下機車，2019年起新款強制加裝ABS或CBS，2021年起既有車款須加裝，未加裝不得領牌，已領牌車輛不溯及既往。

不過，新標配也讓機車價格喊漲，三陽機車發言人田人豪表示，ABS、CBS在市場上不是新配備，不過若照法規強制裝設，確實增加業者成本，儘管自行吸收部分，整體價格仍將上調反映，預估上漲3000至8000元不等，要看選用的零件廠牌而定。（三陽100cc新車約5萬、125CC約7～8萬）

光陽機車則指出，明年起新車均將加裝ABS或CBS，ABS較貴，根據市場價格，加裝ABS價格約多7000至8000元左右。

明年具ABS新款新機車僅佔機車市場15%，約15萬輛；無ABS新機車則為約85萬輛，民眾購買新機車可依需求自由選購，不用一定買ABS機車。

除了要強化煞車防護功能外，2017年起新款機車新車已強制配備一發動引擎就自動開啟的晝行燈或頭燈，2019年元旦起，也將擴及舊款機車的新生產機車，強制配備一發動引擎就會自動開啟的晝行燈或頭燈，否則也不得領牌上路。（根據公路總局統計，機車新領牌數每年約有近百萬輛）

2009年機車排氣第5期排放新標準上路，強制機車燃油系統必須升級為「噴射系統」，並加裝電腦主機板、觸媒轉化器等，就曾讓台灣機車價格全面大漲。每台平均漲價8000至1萬5000元，主流的125cc排氣量的機車平均售價都逾6萬。

交通部今日也進一步發布新聞稿指出，國外先進歐盟（2016年實施）、日本（2017年實施）相同要求機車新車裝設ABS或CBS，都是基於提升機車安全考量，依國外機車強制裝設ABS實施經驗可降低3成死傷人數推估，國內2012年機車事故中路上翻車/摔倒A1及A2事故，預期可減少死亡23人、受傷4481人。

而對於機車售價，交通部指出是由業者依市場接受度訂定機車售價，將尊重市場機制，而每年機車售價普遍皆有漲價的現象，並非全然因配備ABS造成，還有因環保法規更新（五期至六期）、配備全時點燈，以及廠商銷售策略（舊款車型降價，新車型提高車價）等因素造成價格有略微上漲的情形。

環保署預計2020年7月，出廠10年以上老舊車輛若不符合排放標準，行駛在一般道路上也將會被取締。目前也規劃從2020年起，汽機車的排放標準至少都需符合「四期排放標準」，但並非強求要達到目前的六期標準，還有緩衝時間。

對於機車漲價引發民怨，交通部代理部長王國材則表示，考慮很久後還是決定維持明年正式實施，安全沒有理由退讓，且明年ABS機車僅15%，85%無ABS新機車不受影響。不過對於價格問題，交通部將會同經濟部找車廠積極討論降低售價方案。

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核稿編輯：楊之瑜