「食道癌」雖是無聲癌症，仍可留意這3大症狀

資深藝人安迪與裕隆集團董事長嚴凱泰，都因食道癌相繼病逝，令人扼腕。北投健康管理醫院副院長梁程超表示，食道癌是無聲癌症，可留意3症狀：吞嚥哽咽感、喉嚨乾卡、不停清痰。若自覺是食道癌高危險族群，消化道內視鏡檢查能釐清病因。

食道癌比例逐年提高且年輕化

根據衛福部癌症登記報告，男性食道癌的發生人數是女性的26倍，在民國104年統計中，男性罹患食道癌有2492人，而女性只有95人。從食道癌死亡人數來看，男性食道癌的死亡人數是女性的12倍，在民國106年統計中，男性食道癌死亡人數1659人，女性138人。

梁程超表示，食道癌比例逐年提高且年輕化，主因為刺激飲食不忌口，此外口腔癌患者也常伴隨食道癌風險。梁程超說，「抽煙、喝酒、嚼檳榔、喝滾燙的湯或茶（攝氏50至60度）、吃太多重口味醃漬物，會反覆刺激食道，使黏膜增生出異常癌細胞。」

初期無明顯症狀 發現多近晚期

梁程超解釋，食道是個約20～25公分長的管狀構造，癌細胞長在黏膜上不會有痛感，初期幾乎沒有明顯症狀。隨著腫瘤長大佔據了管腔空間，患者會逐漸感到吞嚥困難，「好像有東西吸附在咽喉或胸部」，先是固體白飯難吞下，再來是滑溜的麵食也吞嚥困難，最後連喝液體都不順暢。

其他症狀包含喉嚨不適，有乾卡感，感覺咽喉緊縮，伴隨而來的清痰、身型明顯消瘦。等到明顯症狀出現、有病識感就醫時，大多是食道癌中後期。

治療程痛苦 5年存活率僅12至15％

「根本吃不下，只剩骨頭與病痛的折磨」，梁程超指出，食道癌是個很痛苦的疾病，嚴重時要透過開胸手術切除大部份食道，再用胃或腸重建，並合併化療與放射療法，過程十分辛苦；且通常預後不佳，平均5年存活率僅12至15％。

梁程超強調，若自覺是食道癌的高危險族群，可藉由消化道內視鏡與病理切片診斷，早期發現早期治療。若想預防食道癌，建議避開上述危險因子，並多吃蔬果，補充維他命C。若超過兩週感到食不下嚥，應儘早就醫釐清病因。

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