中國能破解美國與墨西哥的「投名狀」嗎？

文:向駿(致理科技大學教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任、中華戰略學會理事)

阿根廷當地時間11月30日中午第13屆20國集團(G20)領袖峰會開幕前3小時,美國總統川普(Donald Trump)、墨西哥總統潘尼亞(Enrique Peña Nieto)和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)共同簽署「美墨加貿易協定」(USMCA),川普向將卸任的潘尼亞說,「這是個非常吉祥的日子,你可以簽署如此重要的東西,確實是結束總統職位一種不可思議的方式。」該協定的簽署可視為替12月1日就職的墨西哥總統羅培茲(Andrés Manuel López Obrador)正式邁入美中貿易戰場前簽下投名狀。

7月1日羅培茲能以53.19%得票率當選總統,川普是最重要的助選員。2015年6月16日川普宣佈參選時稱來自墨西哥的非法移民「帶來毒品、帶來犯罪,本身又是強姦犯」,此其一。2016年8月31日川普應墨西哥總統潘尼亞之邀會面,許多民眾認為嚴重傷害墨西哥民族自尊,此其二。2016年9月26日川普表示「北美自由貿易協定是史上最糟糕的貿易協定」(NAFTA is the worst trade deal in history.),將根據該協定第2205條要求重新談判甚至退出,此其三。

川普就職後對墨西哥更不手軟。商務部長羅斯(Wilbur Ross)認為要落實川普的貿易政策就是「任何新的北美自由貿易協定都將拼寫為NAFFTA,即北美自由公平貿易協定」,此其四。今(2018)年4月初川普連續推文批評民主黨與墨西哥政府未能阻止與日俱增的「危險非法移民潮」,矢言不再談判「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA),此其五。今年6月1日美國開始對墨西哥、加拿大和歐盟鋼鋁產品徵高關稅,3天後墨西哥表示將訴諸世界貿易組織爭端解決機制,此其六。儘管美墨關係齟齬,中國能破解墨西哥的投名狀嗎?

墨西哥阻中「入世」有理?