社群平台應負責查證、假訊息限時下架？行政院擬修9部法案重罰「假新聞」

行政院召集「假訊息防治小組」，將檢視各部會所有法律是否需要修法，以打擊假新聞，目前，已知有至少9部法案須修法。其中，《數位通訊傳播法》（簡稱《數通法》）要求臉書、LINE等社群平台，也必須府起查核責任，並阻斷假新聞流傳。行政院表示，第1波修法將在13日提報行政院院會通過。

行政院「所有法律」都要檢視一輪，看如何打擊假新聞

《自由時報》報導，為了打擊假新聞，政院由政務委員羅秉成召集「防制假訊息危害專案小組」，已召集跨部會研商多時，第1波修法將在13日提報行政院院會通過，相關一整套修法包含《社會秩序維護法》（簡稱《社維法》）、《災害防救法》等至少9部法，各部會今日將把各修正草案送至政院。

政府祭出嚴打假訊息的大修法，各部會所列管法律，本次無論有調或不調，都必須回報行政院以利彙整；政院也指示各部會，對於新類型不實訊息，各部會盤點是否新入法規範。

綜合《聯合報》及《風傳媒》，目前已知第1波將修改至少9部法案。

《風傳媒》報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）強調，行政院是針對現有法律進行盤點，散播謠言、不實訊息原本就有刑責，本次修法只是加重刑責，以嚇阻有心人士刻意散播錯假訊息，傷害台灣民主。

《自由時報》報導，羅秉成指出，《國安法》相關修正未列入這一波修法，後續可能會列入第2波修法，因為檢討修正是一波一波來，例如法務部要修《刑法》需會銜司法院溝通，所以會列入第2波，未來乃至第3波都有可能，計畫確定後才會對外公布。

FB、LINE出現不實訊息，社群平台也有責任

其中，第1波討論包括NCC草擬的《數通法》，《數通法》在2017年11月通過行政院院會，目前正在法院審議，雖然法案還沒通過上路，但行政院「防制假訊息危害專案小組」近期也討論到，針對《數通法》中有關假新聞相關規定，加嚴處罰。

Kolas表示，《數通法》草案擬規定，政府機關或民眾如果發現有人在社群網站散播不實訊息，可要求社群平台進行查核，如果查證屬實，業者必須在時限內下架，否則將處以罰鍰。但若經司法系統查明後認定訊息正確，社群網站可將內容重新上架；但確切的修正內容，例如下架的時間限制、罰鍰金額等，將待行政院14日院會通過後才會對外公布。

《蘋果日報》報導，政院官員說，《數通法》原本草案中，對於網路上爭執、侵權行為，已根據「馬尼拉中介者責任原則」對平台業者訂出規範。例如有人在網路上惡意言論攻擊、侮辱時，業者應建立檢舉機制、維護處理機制，包括移除、使人無法擷取，或其他適當處置等，不一定強制下架。

官員強調，《數通法》是與平台業者協力，只要業者按照相關機制去做，「使用者的違法行為，業者就可以免責」。若業者沒有做到這些機制，被害者不但可要求違法使用者負責，也可要求平台業者負責，兼顧權利者、使用者和平台業者的權利義務關係。官員也點出《數通法》修法4大原則：

協力原則：社群媒體平台業者須就國家安全、資通安全、刑事犯罪之偵查、審判或執行、重大公共衛生或其他重大災害事件之因應及防免及使用者利益之維護，配合政府辦理。

處理機制：平台業者須建立不當內容檢舉管道及處理機制，包括通知、移除及回覆。

判斷假訊息：不另定假訊息專責機構與專法，由既有法律、法院判決決定訊息真偽。

境外業者：政府應鼓勵境外平台業者於我國設立分公司或代理商，以及稅籍。

假新聞、假消息怎麼認定？

但假新聞、假訊息究竟如何認定？是否會有言論審查的問題？

目前，我國現行《社維法》已有不實謠言相關規定，《社維法》第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」也會受罰。內政部警政署刑事警察局官員接受《中央社》專訪時表示，以《社維法》的修法方向來看，假訊息定義主要有3要素，包括惡意、虛假、具危害性。

《蘋果日報》報導，另外，根據目前《數通法》的修法原則，不會再另定假訊息專責機構與專法，由既有法院判決決定訊息真偽。由於法院審理需要一定程序與時間，官員說，程序上還有假處分，權利者只要請求，法院就會依照請求去要求平台下架、移除或其他適當措施。

不過早在今年6月，民進黨立委提議「散布假新聞坐牢3天」時，就有學者憂心，假新聞認定並不容易。政治大學新聞系教授蘇蘅就曾提出假新聞的3種型態，她認為第1種是純屬虛構的消息，第2種是品質不好的真新聞，第3則是假扮新聞的廣告。預料都會是未來修法需要詳細討論的問題。

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核稿編輯：羊正鈺