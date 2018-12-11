從洛克與盧梭的政治思想推論：為何同婚公投侵犯「基本人權」？

文：劉興岳（文字工作者）

如果「同性婚姻的公民投票是對基本人權的侵犯」這個命題是正確的，那就表示同性婚姻是基本人權之一，而基本人權是必須受憲法保障的。換言之，同性婚姻公投是違憲的。因此要論證這個命題的正確與否就必須先將筆者所認知的「基本人權」交待清楚。以下是筆者的論述。

民主思想的發展

人權是民主國家立國的核心觀念，現代的民主思想發軔於十七、八世紀的三個思想家：英國政治學家、哲學家霍布斯（Thomas Hobbes, 1588-1679）、英國思想家洛克（John Locke, 1632-1704）與法國思想家盧梭（Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778），其中尤以洛克與盧梭最為重要。洛克與盧梭的民主思想起始於兩個重要的概念：「自然權利」（Natural Rights）（亦有譯為「天賦人權」），而另一個則是「社會契約論」（Social Contract Theory）。

按照洛克的說法，自然權利是人們在還沒有成立國家以前，處於一種無拘無束的自然狀態的社會時所具有的權利。自然權利有三，即是「生命、財產、自由」，時至今日自然權利這個概念，已被認為是不證自明、且有普遍性的、是人類與生俱有不可被剝奪的權利，它不是由法律、信仰、習俗、文化或政府來賦予或改變。

所謂的社會契約論意指國家與人民之間為契約的關係，人民為保護個人的權利乃共同約定，並且同意建立一個超級的政治實體，亦即「國家」，並且賦予國家極大的權力。人民與國家約定服從國家的法律規定，但是假使國家不能夠保障人民的權益時，則可撤銷彼此的契約關係。社會契約論指出國家的權力來自於全體人民的賦予，國家主權屬於全體人民。

洛克與盧梭並認為人們加入這個政治社會，就必須放棄在自然社會中的自然權利，並受到公民社會的種種限制，而獲得在政治社會的公民權利。人們在成立國家時，自不可能放棄個人在自然社會中的生命與財產，洛克與盧梭認為人們放棄的是自然社會中的自由而獲得的是政治社會的自由。洛克與盧梭並且認為：在國家成立後，有關於公共政策的形成，必須是少數服從多數，如果人們不同意這個原則，那麼國家即將陷於崩解。

什麼是政治社會的自由？

筆者使用演繹的方式來表示洛克與盧梭的民主思想。如果要用演繹的方式來表達思維必須要有三個要件：一是在思維推導過程中必須有個最上層的概念，這個最上層概念稱之為「公理」（Axiom）。公理是最基本和不能被證明，具有廣泛的特性，且為大家所接受，它是不能經由其他命題演繹而得的命題，是其他所有命題被推定產生的原始出發點；二是在思維過程中所有的名詞必須要明確的定義。一個不明確的定義不可能演繹產生明確的觀念；三是在思維過程中推導的正確性，錯誤的推導不可能演繹得到正確的結果。

洛克與盧梭認為：當人們以社會契約來成立政治社會時，就必須放棄在自然社會的自由、換取政治社會的自由。但是，在洛克與盧梭的著作中，並沒有很清楚地說明什麼是政治社會的自由，這樣就很容易引起一般人的誤解而產生濫用「自由」的行為。到底什麼是政治社會的自由！兩位英國哲學家對自由一詞提出了精闢的論述。英國哲學家和經濟學家彌爾（John Stuart Mill, 1806-1873），認為只要不涉及他人的利害，個人就有完全的行動自由，其他人和社會都不得干涉；只有當自己的言行危害他人利益時，個人才應接受社會的強制性懲罰。英國哲學家史賓賽（Herbert Spencer, 1820-1903）支持「平等自由定律」，這是自由意志的基本的原則。他認為在不侵犯別人的權利下，每個個體可以根據自己的選擇而做事。

侵犯性自由以及非侵犯性自由與基本人權

筆者認為自然社會中自然權利的自由，是指人們為所欲為的行為。筆者將自然權利中的自由區分為「侵犯性自由」、「非侵犯性自由」，前者指個人行為已影響到其他人的自由，後者指個人行為並未影響到其他人的自由。筆者認為當人們由自然社會進入政治社會時，就必須放棄侵犯性自由，而保留非侵犯性自由。筆者認為前兩位英國哲學家的所闡釋的自由，就是指非侵犯性自由，必須受到國家法律保障的。因此，筆者將「基本人權」的觀念釐清如下：

自然社會的「自然權利」包含有「生命、財產、自由」，此自由應指為所欲為的行為。人們組成政治社會就必須放棄自然社會中「侵犯性自由」，保留「非侵犯性自由」。因此，筆者定義在政治社會中的「核心人權」為「生命、財產、非侵犯性自由」。但是核心人權並不能涵蓋人權的整個意義，有些人權的觀念如言論、集會結社、信仰、免於恐懼等自由，這些概念筆者以為都是屬於非侵犯性自由的衍生，筆者稱它為「衍生人權」。於是基本人權就等於核心人權加上衍生人權。在政治社會中法律就是要保護所有公民的非侵犯性自由。

筆者舉兩個例子說明什麼是非侵犯性自由：其一；現今世界各國的社會對同性戀或同性婚姻有分岐的看法，有的贊成，有的反對。如果諸位認為同性戀是一種非侵犯性自由，那它就是基本人權的一種，筆者認為不但不能反對，還必須立法保障。其二；傳統社會對性工作者多抱持歧視甚至敵意的態度，如果性工作是一種非侵犯性自由，則吾人的歧視或敵意已經侵犯到性工作者的基本人權。筆者以為對性工作者不但要立法保障，還必須設立性工作專區確保他（她）們的工作權。筆者認為同性戀或性工作都是屬於非侵犯性的行為，亦即是同性戀或性工作都是基本人權。

Photo Credit: 中央社記者吳翊寧攝 2018台灣同志遊行27日下午正式登場，不少民眾自行製作看板標語，為同婚兩公投「民法婚姻章保障同性婚姻」及「性別平等教育」拉票。

同性婚姻的公民投票是對基本人權的侵犯

如前所述自然權利是自然社會不證自明並有普遍性的概念，則基本人權就應該是民主社會不證自明並有普遍性的概念，就具有「公理」的性質。筆者認為「基本人權」就是要演繹民主思維的最上層公理。基於以上對「基本人權」的認知，筆者依據洛克與盧梭的理念將「社會契約」的內容草擬如下：

我們秉持人生而自由、平等的理念，並基於對我們基本人權的保護同意放棄個人的侵犯性自由，並成立國家。我們同意由全民公共意志制定法律，並服從國家制定的法律，我們同意賦予國家最大的權力來執行公權力。我們認知並同意必須遵循少數服從多數的原則，方能使上述法律的制定與各種公共政策順利的推行。

因此筆者整合洛克與盧梭的思想，推理出民主政治的思維邏輯。這個邏輯是公民對憲法的制定是源自於公民與國家簽訂的社會契約，公民同意社會契約是基於對公民基本人權的保障，國家制定的法律不能違反憲法，而基本人權不應該被法律、信仰、習俗、文化或政府賦予或改變。公民投票是公共意志的表示，並依少數服從多數的原則，其結果主要是作為重大公共政策或制定法律的依據，但它是不能逾越憲法的！筆者已經推論同性戀、同志婚姻，甚至包括性工作，都是基本人權，應該受憲法的保護。基本人權是不能用公民投票來表決的，我們能用公民投票來決定任何人的生命、財產嗎！因此同志婚姻的公民投票不僅是違憲的，也侵犯基本人權，是政治思維邏輯的荒謬！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航