未婚是國安議題、走起路來像大母豬⋯⋯為什麼這些男性政治人物失言無極限？

【官場現形記之性別篇】我的失言，沒有極限！

這年頭，當個女性參政者有多難呢？長得醜被罵大母豬，長得好看被笑坐櫃檯。就算你長的「剛剛好」、不會被人講話，但如果你單身可就不行了！畢竟，單身女子怎麼會了解人民需要，妳怎麼會適合問政治國呢？

各位政治人物們，這些可不叫「失言」，也不叫「憨慢講話」，這些全部都是赤裸裸的性別歧視。

有事嗎帶你直擊官場亂象，並告訴各位為什麼這些說法全部都是「問題發言」！

當個女性參政者很難，但當個普通女人也會無辜被攻擊。「台女」出門，不化妝很可怕、根本直接上街嚇人—— 作為一個不愛化妝的台女兼選民，我到底幹嘛承受候選人的外貌羞辱？

不論是柯文哲，還是等下你會看到的幾位政治人物，其實你都可以發現這個社會要攻擊女人有多簡單，直接往外表攻擊就對了。當這個「失言」不小心被脫口而出時，請記得這是在公開場合說的，也許候選人們並不是沒有想過這是問題發言，而是太習慣拿女性外貌說笑，講到都沒感覺了，一點性別敏感度都沒有。

女人化不化妝、結不結婚都是個人選擇，到底干你什麼事？

丟繡球、宮刑與家天下，我的天啊， 韓國瑜到底活在哪個年代？

像受到宮刑的形容，有意將陽剛氣質比喻為一個城市的競爭力。也許在韓導心中，沒有男性性徵的城市可能都又老又窮。

女人必須以家為天下、如果不再青春貌美便會「焦掉」，這些說法背後只一再透露韓國瑜評價女性的標準有多貧乏。在女性已經步入職場的現代，每個女人都應當擁有與男性一樣的地位，而不是被家務勞動的責任綑綁、或者一再承受這些外貌羞辱。

值得一提的是，韓國瑜也針對吳敦義「母豬說」進行黨內互打：我寧願乾乾淨淨輸掉，我也不會骯髒的贏得這場選舉！

可是韓導，你早就已經髒掉惹。

外貌羞辱再次出現！在這些男性從政者的心中，評價一個女人最直接的方式就是外表，即便你能力再強，或者甚至曾為台灣的民主做出多大貢獻，I'm sorry，在我面前你還是個肥滋滋大母豬。

希望有一天，選戰之中的攻堅可以看不到性別。評斷一個政治人物優不優秀的重點，應該在於其過去的施政表現、政見是否優質、是否真心為選民考量，這麼簡單的道理，不知道為什麼這些在政壇打滾多年的大佬們，還是搞不懂呢？

不論是護家盟、愛家公投擁護者，他們對於性平教育的想像總是天馬行空， 丁守中粉絲團「互相體驗身體的快樂」，到底是什麼意思啊？聽起來好快樂！

性平教育不會讓你的小孩變成同性戀，就像你是政治系的教授，你也沒有學會當個好政治人物一樣的道理呀。

除了手淫，其實性平教育能做的事情比丁守中想像的多更多。性平教育要做的事情，從來就是為了讓那些可能因為自己的性傾向、性別認同而感到糾結、甚至是被同學欺凌的孩子一個認識自己的可能。

相信大部分的中年男性政治人物，應該也都不知道顧小孩有多辛苦。

生養小孩是父母雙方的事，只點名女性參政者，加強了「養小孩」是你們女人的事這種刻板印象！

不生小孩的原因有很多，別人生不生、家裡誰負責照護工作，真的都輪不到你來說嘴。沒養過小孩，又怎樣了，楊志良怎麼就專門點名女性參政者？

另外，男性參政者組建家庭的難度遠低於女性參政者，楊志良講這麼大聲，果真是站著說話不腰疼。家裡有人幫你撐著，不代表你可以拿這件事作為攻擊別人的理由。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航