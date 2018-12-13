如果支持者真的疼惜民進黨，為何不督促他們將婚姻平權做好做滿？

選舉和公投結束後，網路上出現很多同志運動與民進黨敗選的討論。許多幫民進黨和蔡英文總統辯護的文章，大多一廂情願又立論不足。這些文章努力指出蔡總統就任以來，已經幫同志做了很多努力，暗示大家不但不該罵她，甚至應該感謝她，繼續支持她才對。

舉例來說，有人說因為蔡英文提名挺同的大法官，暗助同志運動，所以大法官才會釋憲挺同婚。然而，在14位參與同婚釋憲的大法官中，有12位支持同婚，其中有6位是蔡英文提名，另外6位是馬英九提名的。難不成同志們也要好好感謝馬英九，除了安排大量挺同大法官，還精心安排兩個很弱的反對方，讓釋憲結果保障同婚？再說，如果大法官釋憲真的是蔡英文總統完成政見的政治策略，為什麼釋憲後，還要一直拖延修法？甚至連一句堅持競選承諾，都說不出口。

此外，也有人說新設的《憲法訴訟法》是蔡英文在幫同志朋友「留後路」，讓同志未來可以打憲法官司，對抗歧視性的隔離專法。事實上，公民團體已經倡議《憲法訴訟法》多年，草案在2013年就已經提出。換言之，《憲法訴訟法》的出現跟反同公投，並沒有清楚的因果關係。

這個「留後路」的說法非常可笑，彷彿預設了民進黨並不會依照大法官釋憲，落實同志們「婚姻自由之平等保障」，而是先立歧視性的專法，再讓同志進入沒完沒了的法律辯論。如此看來，這到底是在幫民進黨留後路，還是在幫同志權益留後路？

綜觀近年民進黨處理同志議題的紀錄，我認為這些幫民進黨辯護都可以休矣。如果蔡英文和民進黨真的有心要幫同志權益，大可在去年同婚釋憲之前，就履行競選承諾，實現婚姻平權的政見。如果有人認為釋憲前時機不成熟、正當性還不足，那釋憲後民進黨也曾有機會可以順水推舟，順勢立法。然而，我們卻看到民進黨一再拖延修法，讓反同團體得以繼續炒作公投。

再把時間拉近一點，如果民進黨和蔡英文真的有心要幫同志權益，根本就不該讓有違憲疑慮的反同公投成案。在反同公投成案後，同志社群遭受更密集的抹黑攻擊，但除了少數民進黨政治人物，民進黨黨部和總統可曾為同志權益發聲？最後，那些堅持人權理念，為同志權益發聲的民進黨政治人物，在黨內又是遭受怎麼的對待？

Photo credit: 婚姻平權大平台

在近年同志權益的辯論中，許多同志一次又一次期待民進黨和蔡英文，希望他們在某一個時間點，終於可以堅守人權的價值，實現當初的競選承諾，但換來的卻是一次又一次的失望。

在民進黨敗選後，民進黨內批判挺同的段宜康，圍剿支持同婚的尤美女，把支持同志人權說成票房毒藥。網路上還有更多民進黨支持者，嚴厲檢討同志社群，批評同志們在選舉中不夠盡力支持民進黨，甚至欠蔡英文一個道歉。這些辯護說到底，心心念念的只有民進黨的政治利益，而不是什麼理念價值。

在去年大法官釋憲後，民進黨和蔡英文總統屢次說會依照釋憲立法，但刻意避開使用「婚姻」一詞討論立法方向，並為以反同婚為前提的專法，保留政治操作空間。在公投之後，司法院清楚表示符合《釋字第748號》就是要平等保障同性「婚姻」，但民進黨內部竟然還在辯論是要同性「伴侶」法或同性「婚姻」法。

近年來，許多關注同志權益的人批評民進黨的政治誠信，有人回應辯稱民進黨的整體記錄還是比國民黨好多了。儘管這是事實，我甚至認為國民黨整體在同志權益的政治紀錄，早已差到不值得花力氣討論。然而，這樣的回應恐怕只是用藍綠對抗，置換討論主題；當民進黨被批評，就轉移話題說國民黨更爛。遺憾地說，他們所疼惜的民進黨，不會因為這些離題辯護，而變得更好更進步。

如果民進黨政治人物和支持者真的那麼疼惜民進黨，為什麼不是督促民進黨，盡快依照釋憲結果，落實婚姻平權？為什麼不是一起協助蔡英文總統，把當初的競選政見做好做滿？你們為民進黨和蔡英文總統所做的辯護，以及你們愛民進黨和蔡英文總統的方式，究竟是在幫他們，還是在害他們？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航