《分秒幣爭》：當國家只剩下一週就會破產，你該如何抉擇？

聊天時有網友問我有沒有去看電影《分秒幣爭》？有的，我還覺得很好看。蠻刺激的，適合喜歡看《華爾街》這類電影的讀者，值得到電影院一看唷。它在韓國上映10天，突破200萬觀影人次。

為了避免劇透，影響大家的觀看樂趣，我只簡單的介紹一些些內容，主要還是放在觀看心得上。

劇情簡介

（以下簡介參考自yahoo電影簡介改編）

1997年韓國的經濟一片欣欣向榮，還加入了OECD組織成為全世界第11大經濟體，在舉國歡騰之下，亞洲金融風暴卻悄悄崛起──從外匯存底不足、遭受國外禿鷹攻擊開始，韓國經濟面臨空前危機，距離國家破產還剩下一周之時，韓國銀行貨幣政策經理韓詩賢，提前預測到國家即將遭遇這重大經濟危機。

同時，財經顧問尹正學也觀察到這場風暴即將來臨，他決定逆向操作，趁機賭上一筆，大發國難財。而小工廠老闆岬秀與大型零售商簽下巨額合約，卻不知一場政府都支撐不住的金融風暴即將襲捲而來。

韓詩賢在摸索突破的方法時，卻面對來自長官及各方權力系統高層的壓力，眼見國家政策決定放棄經濟自主權，她要如何堅守信念，力挽狂瀾？

電影裡分成4組人馬，國家財政高層、貨幣小組、中小企業、禿鷹投資客，分別對於國家發生經濟風暴時有不同的想法。仔細觀察會發現隱藏的劇情細節，當發現這些細節後，你的心情也會隨之起伏。而關於劇情的部份，就留給大家細細品味，在此我以投資的觀點來分享一些小心得。

歷史永遠會重來

我們先來看過去各次重大的金融危機：

下一個危機會是中國大陸借款APP、行動支付產生的，還是別的國家、別的事件呢？

風暴的起因，幾乎都相同

看過上述的各大金融危機，有沒有一種熟悉的感覺？簡單來說就是在景氣大好時，人們會傾向過度擴張，銀行會開始超額借款，或借錢給還不出來的人，並鼓勵他們把資金擴張到不一定能回收的投資項目上…...接下來景氣只要一反轉，就會發生呆帳轉多、利率瞬間提高2倍、匯率大幅波動、企業一個一個垮掉等骨牌效應，釀成嚴重的危機。

大家看到這裡一定會很緊張，尤其反思台灣，我們也不太算國際貨幣基金組織（IMF）的成員國，如果我們有難，估計IMF也不會出手救我們。不過，台灣的匯率政策並非完全自由，所以也不太會發生這種匯率遭受狙擊的情事。

危機來臨時，我們該怎麼做

鐵達尼號要沉船時，有時當權者會一直告訴我們「沒事、沒事」，但這其實就代表「很有事」，所以此時我們該如何在風暴中自救呢？記得以下3點：

撐下去就是你的：片中很多中小企業主、投資人走投無路之下想不開而自殺，但其實亞洲金融風暴只維持了1年左右，千萬不要想不開，最黑暗的時間過去了就會是黎明。（通常股災只要1－3年，我們一定撐得過去） 現金為王：多留現金在身上，不要借錢、不要用槓桿。而如果本國幣值已崩毀，可換一些外國幣（如美金）或黃金。 把握時機：趁資產低價被拋售時，自己大量買進，這是財富重分配的時刻

本文經艾蜜莉－自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航