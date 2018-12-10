「孟晚舟事件」爆發一週，為何中國和美國態度不是轉彎就是切割？

中國最大通訊公司華為（Huawei）財務長（CFO）孟晚舟加拿大時間1日在當地機場遭捕，可能因「違反美國貿易制裁令與伊朗交易」被引渡美國。但同一天，在南美阿根廷首都的布宜諾斯艾利斯，川普和習近平面對面會談，達成關稅貿易戰「停火90天」的協議。5日，媒體才將此事報導出來。

中美貿易戰開打以來，中國官方媒體一直都相對低調，不曾大聲宣傳反美，孟晚舟事件也一樣，一開始，中國高層有意把此事和關稅貿易戰做切割，但9日開始，包括中國官媒、外交部都開始大肆批評加拿大。美國方面，關稅貿易戰談判代表團，9日開始積極上媒體，切割孟晚舟事件與貿易談判的關聯。

中國從原本的低調切割，轉為強硬要求加拿大放人

中美貿易戰開打以來，中國官方媒體一直都相對克制，不曾拉高分貝宣傳反美。

《法廣》報導，孟晚舟事件也一樣，最初發生時，北京把這件事與中美貿易談判切割。中國商務部發言人高峰表示對90天之內達成協議有信心，外交部發言人耿爽也拒絕把2件事混為一談。

這顯示出，儘管孟晚舟幾乎與川習會同時發生，頗有「辱華」之嫌，但中方仍表現出「忍辱負重」。對中國來說，支持談判的一方深知中國經濟遭遇寒冬，如果90天之內不能完成談判，美方再施之以重稅，中國經濟雪上加霜，可能動搖習近平地位。

《法廣》報導，但孟晚舟被捕的消息逐漸傳開後，民間反美論調有升高趨勢。鷹派立場鮮明的《環球時報》總編輯胡錫進6日發文，指美國發動逮捕孟晚舟，形同對中國「宣戰」。

（中央社）8日開始，中國外交部也先後召見美國和加拿大駐中國大使。中國外交部副部長樂玉成8日亦緊急召見加拿大駐北京大使麥家廉（John McCallum）提出強烈抗議，要求加拿大當局放人，「否則必造成嚴重後果」。9日，樂玉成再召見美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美方要求加拿大拘押孟晚舟，提出嚴正交涉和強烈抗議。

《經濟日報》報導，9日，包括《人民日報》、《新華社》等中國官媒，分別以「『鐘聲』評論：中國公民合法、正當權益不容侵犯」「評孟晚舟被扣押：中國公民合法權益不容侵犯」評論，為孟晚舟發聲。

《法廣》報導，中國的態度之所以從低調轉為強硬，是因為中共高層在如何處置這一事件上一直存在着分歧。中國高層鷹派認為，中國在川習會已經示弱，自動承諾「改革」，如果還任由加拿大逮捕孟晚舟而不聞不問，將被視為過度軟弱，未來如果其他中國企業領袖、官員像孟晚舟一樣被捕，將後患無窮。

另一個重大原因，是中國民眾在得知華為財務長遭捕後，民族主義情緒爆發，網路上充斥咒罵加拿大的言論，甚至有網友發起抵制用美國的iPhone，對中國民眾來說，華為公司不只是中國最大的通訊公司，更代表了民族榮譽。

《法廣》也分析，在此案審訊過程中，這家企業與中國政府的關係，是否與中國軍方存在着秘密關係，也將被一一揭發，可能也是北京態度轉趨強硬的原因。

美方貿易談判急切割：華為事件和關稅戰無關

（中央社）孟晚舟被捕風波也影響了中美關稅貿易談判，川普貿易團隊9日忙著上節目滅火，企圖把貿易談判和孟晚舟案切割，仍難化解市場憂心貿易戰休兵面臨風險的疑慮。

川習會的「關稅戰休兵」協議，本來就缺乏細節，孟晚舟在加拿大被捕消息，更引發金融市場不安。

而中國方面態度也轉趨強硬，北京9日召喚美國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）說明美方引渡要求。白宮方面堅稱，川普事先不知情。孟晚舟1日被捕，消息5日才曝光。

同時，川普政府也面臨國會兩黨要求對華為採取更多措施，禁止美國企業和這家中國最大電信設備製造商生意往來。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》（Face the Nation）中表示，他反對全面封殺華為，並堅稱孟晚舟被捕是單純「刑事司法案件」，和兩國之間的貿易談判無關。萊特海澤強調：「這和我現在所做的，完全是兩碼事。」

國家經濟會議（National Economic Council）主席柯德洛（Larry Kudlow）也呼應這種說法。他告訴《福斯新聞》（Fox News），華為案和貿易談判不能混為一談。他說：「我認為川普總統和習近平主席會予以區別。」

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）則告訴《福斯新聞》，他對萊特海澤可以拍板協議有信心。納瓦洛也駁斥金融市場和商界憂心美國經濟受到關稅衝擊的疑慮。

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核稿編輯：羊正鈺