台灣開發的語音轉文字App：「雅婷逐字稿」試用想法與比較

這確實是一個讓人躍躍欲試的消息──這兩天新聞紛紛報導，台灣專注人工智慧的開發團隊AILabs，推出了一款中文語音辨識App：「雅婷逐字稿」，在Android與iOS免費上架，提供使用者語音轉文字的辨識功能。

追蹤電腦玩物的朋友可能在這一年來，常常看我提到「語音輸出筆記」的相關經驗談。一方面我本來工作上就常常採訪與開會，語音筆記對我來說有實用性（如：實戰採訪與會議筆記：Evernote錄音筆記最佳化心得）。另一方面當可以在電腦前打字的時間愈來愈少，語音寫作成為我一個累積想法的有效率作法（經驗總結在：用語音寫筆記實戰經驗分享：寫文章、日記、點子的不同作法）。

也因此，我試過許許多多的語音轉文字App，不乏支援中文的選擇，所以當看到台灣團隊自主研發中文語音辨識功能，我也馬上安裝，比較看看，也試試看能否應用到自己的工作流程中。

你也可以立刻安裝「雅婷逐字稿」的Android版或iOS版來試試看。

以我實際測試一天多後的心得總結，「雅婷逐字稿」距離真的讓人驚豔的語音辨識工具有些距離，也沒有達到它所訴求的中英文夾雜都能辨識的要求，並且也缺乏像是標點符號自動辨識（甚至自動插入）這樣的好用功能。

不過，「雅婷逐字稿」確實具有堪用的中文辨識能力。如果從它是台灣團隊開發的中文語音辨識功能，可能會針對台灣口語在地化，或是像它訴求的「你無需有資料被傳出台灣的隱私和資安疑慮」。那麼這樣的起步，確實有讓我會繼續期許它變得更好的信心。

下圖是我讀自己最近一篇文章：「工作愈忙愈要降低決策疲勞，6個方法避免選擇癱瘓」，看看「雅婷逐字稿」的轉換效果。

可以看到，在Android版中，「雅婷逐字稿」會自動把每一句分段，雖然無法自動輸入標點符號，但這樣分段，讓未來整理逐字稿時，也還是比文字混在一起易讀。

在辨識上，雖然不是最準確的辨識工具，但整篇來說，還是轉換成一篇看得懂大概意思的逐字稿。

而「雅婷逐字稿」工作時，除了把語音轉換成文字稿，也會同時錄下錄音檔。於是當真的要回顧整理之前的採訪、會議時，可以聽聽錄音檔，或是直接編輯文字稿，雙管齊下，其實符合真實工作需求。

接下來，我會舉一些自己使用過的語音工具，來嘗試看看「雅婷逐字稿」有可能往哪個方向變得更好。

圖片來源：作者提供

我之前嘗試過一個工具：「Wrappup聰明手機錄音App：免費語音轉中文與自動聽寫筆記」，雖然它後來在新版中，不再支援中文語音轉換，但這個工具的設計，卻可能是我目前最喜歡的「採訪、開會錄音工具」。

Wrappup開始後，可以隨時記錄會議中「重要的一段」，不只把這段話錄音下來，而且同時可以轉成文字記錄。一場採訪與開會後，我就可以獲得這次會議中許多段重要錄音與逐字稿。回到辦公室，邊聽邊剪貼、修改，節省不少時間。

而「雅婷逐字稿」的功能設計也具有這樣的方向，它目前最大的特色，就是「兼存錄音與逐字稿」，這樣的對照在工作上是真的實用的。而且「雅婷逐字稿」也能在每段逐字稿隨時中斷、繼續錄音，只錄重點，更符合採訪開會需求。

只是有沒有可能加上更多「逐字稿」需要的關鍵功能呢？例如重點段落註記等等。

圖片來源：作者提供

在中文語音辨識輸入上，很多朋友都會推薦「訊飛輸入法」，我自己也是這個工具的長期使用者。

其實它的語音辨識速度，可能沒有「Google語音輸入」那麼快、那麼準確（以我在台灣的使用情境來說），但是訊飛卻有一個真正讓我的語音筆記變得更有用的關鍵功能，就是可以「自動插入標點符號」。

這樣一來，語音辨識出來的文字稿，就是更加可讀的。

而且老實說，「訊飛輸入法」自動插入的標點符號也不是那麼準確，也常常出錯，但只要有基本的逗點、問號，讓語句可以分段，這樣事後整理真的就節省很多時間了。

而在語音轉文字的辨識準確度上，「雅婷逐字稿」除了號稱要針對台灣口音外，或許也可以在標點符號（或是更聰明的分段）下功夫，因為這是許多中文語音輸入會卡關的地方。（可參考：iPhone、訊飛中文語音輸入法比較，影片實測語音筆記效果）

我不是人工智慧的專家，但我是語音轉文字筆記的長期使用者，雖然我的評價可能沒有技術性上的根據，但仍是身為使用者，長期使用覺得最關鍵的體驗。

我也很期待，「雅婷逐字稿」有一天可以成為我實際工作上的實用App，幫助我解決採訪、開會記錄難題，幫助我更快速語音筆記。期待它能愈來愈好，甚至能夠超越我這篇文章提到的：「10個免費語音轉文字工具，支援中文提升多種文書工作效率」，各式各樣的語音轉文字工具。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航