《診間裡的女人》：她們的問題在胯下，也在心裡；對抗的不只病魔，還有心魔

文：果子離

讀林靜儀《診間裡的女人》，最讓我驚嘆的有兩篇，其中一篇〈調經一輩子的女人〉，講述一位四十九歲的病患，半年前開始吃停經後荷爾蒙補充劑，抽血指數顯示卵巢已在更年期狀態，卻來看診請教懷孕生子的相關事宜。原來她幾個月前結婚了，想生小孩。以為她姻緣未到，誤了婚期，以致晚婚而只能當高齡產婦。不，她說，從二十幾歲起，因月經週期混亂，自認難以懷孕，因此，她之前的人生歲月都在調經，遲遲不敢結婚。如今經期正常化，終於決定結婚生子。

月經調好之前擔心不孕不敢結婚。然而月經正常化，是服用停經後荷爾蒙的緣故，兩者實在矛盾。稍有性知識的男生女生都知道，月經正不正常，與生不生小孩，是兩件事，但這位女士卻為了經期亂而不敢結婚，等停經了，因服藥而以為經期調好，想要結婚生子，卻為時已晚。（話說回來，讀到這篇我才知道：如果給七十歲阿婆吃週期性荷爾蒙，月經也會正常來。）

此案例最讓作者林靜儀醫師慨嘆的，不只是性教育失敗，更在於一些很奇怪的觀念，例如結婚與生育，是兩件事，可以有先後次序，也可以沒有關聯，就算不能生育，也可步入結婚禮堂，更何況此案例並非不孕。然而，林靜儀感慨道：「假如台灣女人的價值還是以『有沒有結婚，能不能生小孩』來評估的話，那就女兒念完十二年國教之後，直接結婚生小孩好了。」

從第一章考上醫學院、實習、分發 ，到後兩章看診所遇到的二十七個故事，女性意識貫串全書。林靜儀醫師一方面看診醫病，一方面也為一些女性同胞的處境而激憤，而沮喪，而打抱不平。她們有的受到傳統觀念的壓迫，有的為社會刻板印象所束縛，也有的缺乏疾病意識和身體自主的認知。因此林靜儀擔任婦產科醫師角色之外，有時像女俠，開導她們，幫助她們解決問題。她知道，問題在胯下，也在心裡，對抗的不只是病魔，還有心魔。但不論如何苦口婆心，仍不離醫師本職，只能在看診時講講，何況她只是婦產科醫師，不是心理醫師。更寬廣的戰場是她後來擔任行政院性平委員、民進黨不分區立委，推廣女性平權，但這部分不在本書主題範圍之內。

很多女性的壓力來自長輩，本書諸多案例令人搖頭，也讓林靜儀有時氣到口出惡言。有一篇敘述，媽媽帶三十二歲女兒來看診。幾個月來，女兒下體斷斷續續出血。問有沒有喝什麼補品？媽媽說，因為流血多，人易虛，給吃四物。中醫開的？不是，媽媽自己當中醫。天哪，不知道出血時四物愈喝會出血愈多嗎？後來病患談起她的焦慮，怕生不出孩子，而這焦慮其實來自父母。於是林醫師又感嘆，現代父母對女兒婚姻一事很奇怪：十八歲，結婚太早，年輕不懂事；二十五歲，男友不夠好，沒房子；二十八歲開始催，親友開始問，怎不結婚啊？三十二歲未婚擔心太老出嫁生不出孩子。「假如你爸爸媽媽一直覺得你沒有結婚生小孩很不好，你問問他們，他們栽培你那麼多，難道最後你的價值就只剩下能不能生小孩嗎？」

直到現代社會多元化了，五十餘歲的父母輩仍是抱持同樣觀念：女孩年輕不要談感情，不要參與社會，只要乖乖讀書。等父母覺得夠大了的某個年紀，「突然她們的學業成就沒意義了，事業表現也不重要了」，只剩下有沒有嫁給好男人、能不能在適當年紀生育傳宗接代這個唯一標準。

除了〈調經一輩子的女人〉，另一篇讓我驚嘆的是〈禮物〉。前者個案，以為自己可以懷孕了，充滿期待，這一篇相反，以為不會懷孕，不再期待。

這名病患是四十二歲已婚婦女，肚子很大，小腹圓滾滾，看了幾個月的中醫，被當作便秘處理，肚子愈來愈大以為是宿便，因此她常推摩自己肚子，想幫助宿便排出。直到求助於西醫。

林靜儀一看，這怎可能是便秘？肚子這麼大，不是懷孕就是腫瘤，一檢查果然懷孕七個月了。問沒感覺到胎動麼？她以為是腸子蠕動。太誇張了。

故事太多了，診療的故事，人生的故事，隨意擷取，都是話題。此書好看，雖然沉重了點，生老病死，肉身危脆，酸甜苦辣，人生百態，盡在書中。《診間裡的女人》不只是醫師的行醫經驗，也是社會縮影，帶有對兩性平權與傳統文化的省思。

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