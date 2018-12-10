【國際大風吹】統一比較好嗎？烏克蘭和俄羅斯的恩怨情仇

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就在九合一大選投票日隔天的11月25號，台灣還在思考開票結果的同時，歐洲卻發生一起爭議事件引發全球關注。

俄羅斯聲稱3艘烏克蘭海軍艦艇非法闖入俄國水域，因此出動軍方扣押船隻、逮捕船員，而烏克蘭則指控俄國這樣做違反國際法，歐盟、北約、土耳其也跳出來勸俄國放人。俄烏兩國近年來的緊張情勢一下子再度點燃。有人說，俄羅斯和烏克蘭的關係其實有點像中國和台灣。到底它們有過什麼恩怨情仇？為什麼會鬧到今天的局面？又跟常常聽到的克里米亞有什麼關係呢？

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烏克蘭曾經掌握俄羅斯的咽喉水道

我們得先看看地圖才能了解這塊地區的戰略意義。從亞速海到黑海再進入地中海，是俄國少數通往大西洋的航道之一，而克里米亞半島剛好是掐住這條航道的關卡。25號的事件中，俄方宣稱烏克蘭軍艦沒有按程序事先通報，就企圖從黑海闖入亞速海，迫使俄軍介入。莫斯科當局指控這是預謀挑釁、刻意惹事，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「這場表演是為了確保西方沒有忘了烏克蘭，因為他們早已厭倦現任政權和當權者了。」

烏克蘭官方則說並沒有任何違規動作，是俄方沒事找碴。為了預防俄軍有進一步動作，更在10個邊界省實施戒嚴30天。不過在最新這起事件之前，俄烏衝突其實已經好幾年了。要搞懂怎麼會演變成今天的局面，我們得先很快回顧歷史。

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身在「烏」營心在「俄」的克里米亞

歷經17、18世紀的擴張，俄國先後將烏克蘭和克里米亞納入版圖。後來到了20世紀蘇聯時期，總書記赫魯雪夫為了慶祝烏俄統一300週年，宣佈把克里米亞劃入烏克蘭管轄區。當時因為這兩地還是在蘇聯統治下，所以這個決定只有象徵意義。沒想到，後來蘇聯解體，克里米亞反而成了獨立建國的烏克蘭一部分，跟現在的俄羅斯分家了。問題是，克里米亞雖然是烏克蘭的自治區，但人口卻以俄羅斯人為主，對烏克蘭並沒有歸屬感，反而比較認同俄國。在此同時，夾在歐盟和俄羅斯之間的烏克蘭，國內政壇也一直有親歐和親俄兩派勢力對抗。

這些洶湧暗潮終於在2013年點燃。當時的烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）拒絕簽署跟歐盟的自由貿易協定，引發親歐派的大規模街頭抗爭，政局陷入動蕩不安。2014年，親歐派掌控的國會通過總統彈劾案，亞努科維奇正式下台。但克里米亞對新政權不滿，當地議會轉而請求俄國派兵維護秩序。普丁抓住機會出兵，很快佔領機場、議會等重要地點。隨後克里米亞發動公投，壓倒性通過「脫烏入俄」，並且在投票兩天後跟俄國正式簽署協定，成為俄國一部份。

儘管烏克蘭憲法規定，領土變更必須要全民公投，克里米亞地方公投是違憲無效的，另外聯合國大會也投票同意這次公投不符國際法，但木已成舟，現實狀況就是俄國吞了克里米亞，還蓋了一座克里米亞大橋，直接連接俄國本土和半島，進一步鞏固主權。

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「脫烏入俄」效應席捲烏克蘭邊境

2014年這場克里米亞危機，對烏克蘭的影響還不只是少了一塊戰略位置重要的半島，而是俄語人口偏多、緊鄰俄羅斯的兩個東部州，有樣學樣，模仿克里米亞「脫烏入俄」。

這兩個州是頓內次克（Donetsk）和盧干斯克（Luhansk）。當地的親俄勢力都在2014年克里米亞公投之後，自行舉辦獨立公投，宣佈脫離烏克蘭建國。烏克蘭政府軍因此發動攻勢，要鎮壓所謂「分離主義恐怖份子」。政府軍和這兩地的武裝勢力在2014年展開激烈交戰好幾個月，同年9月第一次簽訂停火協議，但隔年又爆發衝突。這場內戰就這樣停停打打，到現在已經4年了，卻還沒有真正平息，只留下滿目瘡痍的街景。俄羅斯雖然沒有積極將這兩個「共和國」納入版圖，但曾經暗中派遣軍力和提供武裝給兩個州內的親俄勢力，顯然刻意維持緊張局勢，也使俄烏之間的糾葛持續到今天。

克里米亞半島被併吞，東南部邊界州也被俄國扶持的傀儡政權掌握，烏克蘭可說元氣大傷。要怎樣在俄國虎視眈眈之下，走出一條自己的路，並不簡單。現任總統波羅申科，在2014年頂著親歐派的光環上台，支持率一度破5成，但執政4年多下來很多競選支票都沒兌現，例如結束跟俄國的戰爭、打擊貪腐亂象、深化歐洲式的民主等等，大部分都沒實現，導致民調數字大跌。會不會只做一任就下台，留下很大的問號。但反過來說，目前民調最高的候選人，外號「天然氣公主」的前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko），儘管號稱以加入歐盟和北約為目標，卻被不少人質疑立場親俄。距離明年3月的總統大選剩不到半個月，烏克蘭的下一步會往哪走，就看選民手中的一票了。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝後製：鄭宇軒

核稿編輯：楊士範