《科技選擇》：把車鑰匙交給人工智慧的道德論點與大規模顛覆

文：費維克・華德瓦（Vivek Wadhwa）、亞歷克・沙基佛（Alex Salkever）

自駕車的道德論點

儘管幾十年來數字不斷降低，車禍仍然是美國境內可避免死亡事件的一大主因。美國國家公路運輸安全署（National Highway Transportation Safety Agency，NHTSA）在調查數以萬計撞車事故之後發現，其中92.6%的可能成因是人為失誤。根據世界衛生組織（World Health Organization，WHO）的數據，在2013年，全球各地有125萬人死於車禍。2013年，在擁有全球最佳緊急醫護系統的美國也有3萬2000多人死於車禍。在開發中世界與中收入國家，部分也因為交通基礎設施欠缺，意外事件發生後，無力在關鍵的第一小時將傷患送醫急救，車禍死亡率較大多數西方已開發國家高出一倍。如果美國以外的這些車都是自駕車，我們非常可能避免至少95%這類車禍，每年可以挽救一百多萬條人命。

簡單說，引導二噸重的金屬在路上跑，並不是人類專長。有人酒駕，有人邊開車邊選廣播電台，有人握著方向盤打瞌睡，有人開得太快，有人想踩煞車卻誤踩加速的油門，種種毛病，不勝枚舉。許多車禍都是疏忽惹禍。換句話說，要一個人小心翼翼避免發生車禍，其實並不簡單。然而，自駕車並沒有這些問題。自駕系統的成本正在迅速下滑，不到十年，就會跌到100美元以下，所以，我們顯然有必要儘速採用自駕車。

在美國，大卡車每在發生意外時撞毀汽車，仍是致命車禍的主要原因。許多這類事件發生在州際公路，走在這類路面的駕駛人經常蔑視駕車時數規定，一連在駕駛盤後方操持幾天。這類車禍大多造成汽車駕駛人死亡，其中有很大一部分都是卡車司機打瞌睡、或是嚴重缺乏睡眠肇禍。也因此，戴姆勒賓士（Daimler-Benz）在2015年5月將第一輛自駕大卡車送上路面也就理所當然。這輛經過批准、可以在內華達州行駛的大卡車，會在公路上自行駕駛，進入城市街道後再由一直守在車上的人類駕駛人接掌駕駛任務。

自駕車還能為夜晚歸家提供安全選項。婦女（特別是年輕婦女）在夜歸時，除了召計程車或Uber以外，還可以召自駕車。

並不是只有美國因此獲利，也不是只有美國能帶領自駕車風潮

我在這章以美國為討論焦點。但在開發中世界那些人潮擁擠、汙染嚴重的城市，自駕車可以大幅降低能源消耗、可以為全民提供廉價運輸系統、可以緩解交通阻塞與霧霾，好處遠比美國大得多。

這項新觀念也並非美國專利，中國很可能躍居領先地位。中國的領先科技業者百度（Baidu），已經研發成功自己的自駕軟體。百度首先在北京與中國東南安徽省的蕪湖完成測試，之後於2016年9月獲得加州許可，展開在加州試車。如果百度搶在谷歌與特斯拉之前推出完善的自駕軟體，中國開始將整個城市轉型為「自駕車專區」，我並不會感到意外。

2016年8月，新加坡迎來世上第一次自駕計程車載客服務，這項服務出現在2.5平方英里的商業與住宅區「緯壹科技城」（one-north）。島國新加坡由於面積狹小、交通壅塞，它的運輸規畫人對自駕車非常熱衷。新加坡交通部常務部長彭建強（Kin Keong Pang）向美聯社（Associated Press，AP）表示，「我們面臨土地與人力瓶頸問題。我們希望運用自駕科技之利克服這些困境，特別是希望藉以引進新行動概念，為新加坡公共運輸帶來轉型性的大改善。」

把車鑰匙交給人工智慧造成的大規模顛覆

把一切會動的東西交給自動駕駛，將毀掉司機這一行的就業機會。根據美國卡車協會（American Trucking Associations）的數據，在2010年，美國境內大約有300萬名卡車司機，與卡車運輸活動相關的職業，包括卡車製造與服務等等，也有680萬名員工。所以大體來說，美國勞動人口中，每15人就有1人在卡車運輸領域工作。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，另有約30萬人做著計程車駕駛與司機的工作。如果加上新一波兼職駕駛人（以Uber為例，就說單在紐約市就有一萬四千多輛車參與它的業務），這數字很可能會膨脹許多。

在短期內，這類產業的就業成長會相當強勁。但隨著時間不斷流逝，自駕車逐漸普及，機器人會從人類手中奪走500萬個就業機會，而且目前還看不出有什麼明顯的轉業機會。

此外，雖說用自駕車取代人類駕駛的車輛，幾乎一定可以減少車禍傷亡，我們已經知道，一旦事情出了差錯，人類比較喜歡怪罪機器人，而不喜歡把情況的改善歸功於它們。麻省理工學院的金黛米（Tammie Kim，譯音）與史丹福大學的帕米拉．韓茲（Pamela Hinds），在特別檢驗這個議題之後，寫了一篇名為〈我應該怪誰？自主與透明對人類─機器人互動歸因的影響〉（Who Should I Blame? Effects of Autonomy and Transparency on Attributions in Human-Robot Interaction）：

我們的研究結果顯示，在一個機器人有了更多自主權以後，人類會將更多罪責推給機器人，而不怪罪他們自己與他們的同事。我們事先預測，自主會使責任包袱從人轉移到機器人，這項結果與我們的預測相符。但值得注意的是，一旦做得好，讚美的型態又不一樣。也就是說，做不好，人類會怪罪機器人，但做得好，人類卻不會讚美機器人。

自駕車對我們的城市、社會結構與產業造成的衝擊，也值得我們關注。

一旦停車場可以投入其他用途，街道成為人行步道，城市規畫也更具彈性。我們可以把城市大部分地區撥做公園與休閒設施之用。在居住位置與距離不再是障礙的情況下，我們可以隨心所欲選擇居住地點，社會互動型態將因此改變。到那一天，我們可以乘自駕車往訪住在附近城市的友人，與友人共進晚餐，可以利用周末赴海邊一遊，而且不必擔心塞車。

隨著土地使用型態改變，逆向都市化出現，房地產業一定會出現天翻地覆的變化。由於2020年代中期尚未到來，出現的改變類型將無例可循，房地產業無法預測屆時空間利用將如何變化。

由於購車數量大幅減少（就連共乘業者也不例外），汽車業將逐漸式微。還有，汽車代理商的情況又將如何？如果我們可以舒適地坐在自駕車中，用相對較短的時間從一個城市到另一城市，又何必搭火車，或趕往機場、辛苦地排著長隊接受安檢？對我來說，每在從舊金山前往聖塔芭芭拉（Santa Barbara）時，自己開車（要四個半小時）或搭飛機轉計程車（如果飛機不誤點要四個小時）都是差不多的選項。自駕車可以不費吹灰改變這種均勢：只要是不出美國西海岸的旅行，我會放棄搭飛機。想一想，一旦我們都這樣抉擇，對鐵路與航空業將造成怎樣的衝擊。

而這一切都將在2020年代初期出現。如果伊隆．馬斯克說得沒錯，我那輛特斯拉將在2018年初完全自駕化。Uber執行長柴維斯．卡拉尼克也已與富豪（Volvo）車廠簽約，要在2021年前讓自駕車上路。

相關書摘 ►《科技選擇》：我們能讓人工智慧驅動的機器人「自主殺人」嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《科技選擇：如何善用新科技提升人類，而不是淘汰人類？》，經濟新潮社

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作者：費維克・華德瓦（Vivek Wadhwa）、亞歷克・沙基佛（Alex Salkever）

譯者：譚天

試著想像一下，擁有新科技的生活是這樣的：

透過物聯網，你家的磅秤向你家的冰箱「告狀」，叫它「鎖起來」，不要再讓你拿冰箱中起司蛋糕，因為你體重已經嚴重超標。

藉由生物科技，你可以「篩選」更聰明的寶寶。

孩子入學後，老師竟然「不是人」，而是具有人工智慧的化身，依據學生的程度和喜好，每個人都有不同的客製化課表。

物聯網、人工智慧、機器人、生物科技和無人載具科技（自動駕駛的汽車、飛機或船舶等），這些新科技推陳出新的速度愈來愈快，能讓人類的生活更健康、更方便。不過，我們也因此面臨陷入失業、隱私不保、富人掌控新科技與違反道德等問題。

面對這些新科技，人類必須做出選擇，而這些選擇，對於未來的科技與商業發展，還有我們的生活又會造成什麼影響？

本書作者費維克・華德瓦（Vivek Wadhwa）與亞歷克斯・沙基佛（Alex Salkever），一位擁有專業的學術背景，另一位是熟知行銷的科技顧問。他們探討哪些新科技即將顛覆產業，同時思考新科技對於未來的影響，也從政策、法律與道德的角度，分析人類應該如何善用這些新科技。作者主張，面對新科技，我們要自問三個問題，才能做出更好的選擇：

公平：科技是否公平造福每個人？ 風險：科技的好處與風險各是什麼？ 自主：科技讓人更自主還是更依賴？

科技進度快得讓人來不及調適，能帶來前所未有的豐厚報酬，但也充滿不測風險。包括科技專家在內，任何人只要能使用新工具，用它們思考、管理科技變化都能獲益。

這本書，為的就是提供這種工具，因為有選擇才有力量，相信參與的人愈多，做出的判斷愈好。

我們處在人類史上最偉大的一刻，即將克服人類最大的幾項挑戰，進入我們科幻電影或電視劇中，看起來充滿奇想的時代。現在，我們正身在其中，參與並且見證這一刻的到來。

即使未來我們必須將駕駛座讓位給新科技，再也不必手握方向盤、腳踩油門或剎車，但這輛駛往未來的自動駕駛汽車，應該由人類決定方向。人類才是決定未來、創造未來的主人。

面對新科技，究竟我們應該如何做出選擇，答案就在本書中。

Photo Credit: 經濟新潮社

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰