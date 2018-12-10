突破電商紅海逆勢成長！「2018台灣成長駭客年會」國內外高手齊聚暢談AI

臉書紅利不再，各企業無不卯足全力另尋行銷出口，AI（人工智慧）的相關討論正引領電商趨勢。在日新月異的網路行銷時代，許多企業將數據及軟體工具的應用視為第一優先。

繼去年探討「後臉書時代」之後，專注AI行銷科技的awoo創辦人林思吾今年將年度最大數位行銷盛會「2018台灣成長駭客年會」定調為「成長駭客企業家與AI行銷科技的交會」，年會將在12月20日登場，廣邀海內外企業家、電商高手及趨勢觀察家，分享經驗並布局未來。

Credit: 2018台灣成長駭客年會 「台灣成長駭客年會」今年年會首度放眼國際

成長駭客高手齊聚 暢談行銷趨勢

「台灣成長駭客年會」已連續舉辦多年，今年年會首度放眼國際，邀請美國、泰國、日本、中國、台灣等地的企業家及行銷高手齊聚，分別針對「創業者戰略」、「行銷新科技」、「趨勢觀察者」，綜觀全面向的電商運營，探討落實成長駭客的成功心法與趨勢。

上半場將由電商行銷人員必拜讀的暢銷書《成長駭客》作者范冰揭開序幕，首次來台公開演講，除了分享創業經歷，也將帶來中國市場第一線資訊，及針對台灣市場提供高參考價值案例，給予企業從思維、方法、人才各面向的必知成長方法。另外，台灣電商先驅創業家兄弟共同創辦人郭家齊，將分享如何運用最新AI行銷工具的經營策略。年會同時也首開前例、邀請美國集客式行銷首腦HubSpot通路業務經理Bryan Cawse，分享如何結合行銷與業務打造融洽的Smarketing。

科技結合行銷 AI 開創電商嶄新格局

和過往台灣研討會大不同的是，此次年會特別著重各國的電商發展趨勢，分別邀請泰國知名電商TARAD.com創辦人兼CEO Pawoot分享如何打造電商生態系、Smartly.io東南亞區資深客戶成功經理Alton Chong分享一年如何善用自動化工具做到10億美金的業績、日本電商SHOPLIST社長張本貴雄，深度談論電商成長策略。

下半場的唯一女性講者周品均，首次創業以東京著衣創業即成為台灣當年女裝電商龍頭，第二次創業再度以全新品牌Wstyle穩居市場，現場將分享兩次創業歷程及策略異同。

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