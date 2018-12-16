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《領導禪》：「同日安居」好比石頭在河流中相互琢磨，因而倍增光采
我們想讓你知道的是
其實不限同期的同事，所有同仁都是「同日安居的關係」——換句話說，協助部屬們建立「切磋琢磨」的關係，也是領導者的職責之一。
文：枡野俊明
無論是什麼樣的部屬都有其「強項」
一切眾生皆有佛性
能察覺自我優點的人並不少。
這句禪語的意思是：「眾生，說得更擴大些，所有森羅萬象皆具有佛性。」再說明得更具體一點吧！
無論是呼吸、血液流通、器官運作，人都無法下意識的控制自己的身體。這股驅使的力量來自於蘊含著「佛性」的廣大宇宙真理，我們都是依此而「生存」著。
也就是說，我們本來就是具有「佛心」的存在，只要記住這一點就行了。只要抱持著「一切眾生皆有佛性」的觀點，就不會戴著「有色眼鏡」看待事物。
好比就算面對讓自己覺得「很可怕」、「言行輕佻」、「任性」之人，而深感棘手時，也應該想著對方「本來也是具有佛心的好人」；這麼一來，便能發現對方其實也有溫柔體貼、溫情大度之類的優點。
這句禪語也適用於領導者，「無論是什麼樣的部屬都有其強項，試著發掘他的優點」。可以這麼解讀。
身為領導者，往往容易只著眼於部屬的缺點，所以動不動就會責備對方：「你這樣不行啦！」
但所謂「十人十色」，無論是誰，都有擅長與不擅長之事，不妨接受對方的弱點，讓其他人補強這方面的補足，靈活調度工作就行了。
最重要的是，發掘部屬的強項，幫助他日益成長，因為任誰熟了一門工作，就會做出好成果。
發掘部屬的強項與優點後，還要告知當事人，因為沒察覺自己的強項與優點的部屬竟然意外的多呢！當事人一旦知道這一點，勢必更有衝勁。
「原來這就是我的強項啊！還真是一大優點呢！好！我要對自己有信心，以此做為武器，把這工作做得更好。」
部屬就會這麼想，是吧？
此外，也要讓部屬察覺自己的不足與缺點，不能只是一味「不行、不行」的否定對方，「我覺得你的能力還無法勝任這件工作，所以請別人協助你比較好。」而是這麼指導。
讓每個人都能發揮自己的強項，減少團隊整體的不足與弱點，身為領導者要追求的就是這種「管理人才的能力」。
讓彼此「切磋」更勝「競爭」
同日安居
加強部屬之間的密切關係。
我們僧侶夥伴之間，常會說：「難得的是『同日安居』。」
所謂「同日安居」，就是同日修行的夥伴之意。這種關係遠遠超過只是「一起工作的夥伴」，有著非常密切的關係。
畢竟在「不能好好吃、不能好好睡、連腳都不能伸直」的嚴苛修行生活中，有太多必須記住的事；坐禪時，還會被師父拿著細板子，啪啪地打在身上，身心都瀕臨極限狀態，只想馬上逃走。
縱使如此，「同日安居」就是不讓任何一個人的修行半途而廢，彼此相互鼓勵、幫助。
這裡沒有「競爭」，要是有人怯弱得「想要放棄」，同修的夥伴就會鼓勵他：「再努力一天吧！只要克服這道關卡，便能再努力一年了。」要是有人老是記不住要記的事，大家就會熬夜教他，不會只求自己進步，扯別人的後腿，而是非常期望彼此能互相鼓勵，一起成長。
彼此的羈絆自然很深，所以就算修行結束，只要誰有困難，大家都會主動幫忙；有開心的事，大家一起聚餐慶祝，這樣的關係自然長長久久。
這情形置換成職場的話，「同日安居」相當於「同期同事」吧！但不同於佛教的修行，雖然同期進公司的夥伴極少有一起度過「蜜月時期」這樣的機會，但我覺得彼此之間還是有一條肉眼看不見的線連繫著。
當然，還是有感情出奇好的同期同事吧？所以身為領導者的你在指導他們時，一定要活用這樣的緊密關係。
雖然不少領導者偏好採取「藉由彼此競爭，提昇每位部屬的能力」這樣的帶人方式，但往往無法期待有什麼效果，是吧？因為這麼做，只會讓部屬們互扯後腿，影響公司氣氛；就算贏得勝利的人達到個人的職涯顛峰，組織整體卻未必能達到最佳狀況。
何不讓他們相互鼓勵、合作，幫助他們度過磨合期，構築良善關係。要是有哪一位部屬失敗的話，不妨這麼建議他：「不妨向其他同事尋求協助，一起努力，也許能克服這次的失敗喔！這麼一來，失敗也有其價值，不是嗎？」這一點很重要。
其實不限同期的同事，所有同仁都是「同日安居的關係」——換句話說，協助部屬們建立「切磋琢磨」的關係，也是領導者的職責之一。
石頭會在河流中碰撞、琢磨，因而倍增光采。就像原石逐漸琢磨成美玉般，任誰都能在切磋琢磨的過程中，成為美玉。領導者應當領會這一點，不要一味煽動部屬們彼此競爭，而是思考如何培育他們，讓他們相互切磋琢磨。
相關書摘 ▶《領導禪》：找個「把手共行」的夥伴，培養「孤獨領導者」的依靠
書籍介紹
本文摘錄自《領導禪：頂尖領袖應具備的五種能力：風範、培育力、平常心、行動力、信任感》，悅知文化出版
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作者：枡野俊明
譯者：楊明綺
頂尖領導者的工作哲學
為什麼全球的商業人士，吹起禪學旋風？
美國《新聞週刊》日本版「世界尊敬的1OO位日本人 」枡野俊明
給商界人士最懇切的建言，
當你過著終日忙碌、容易迷失心性的生活時，
心志一旦動搖，便無法發揮領導力。
「禪」能給予我們堅定心志的力量，
本書精選50句與工作哲學相關的禪語，
幫助你探究事物的本質，進而做為工作、人生的指南。
在瞬息萬變的時代，靜心的力量，永遠是不敗的支持。
唯有自己擁有堅定的心志，才能帶領團隊達成不凡。
社會菁英必備的五大領導特質
- 風範：你必須有威嚴，但不是傲慢，甚至要對事事人人謙虛以對。
- 育成力：培養下屬成為獨當一面的優秀存在，並且授予適當的職務。
- 平常心：面對任何狀態都能不動如山，但面對危機又能有隨機應變的柔軟度。
- 行動力：要站在高點觀察狀態，才能在對的時間迅速做對的應變與行動。
- 信賴力：對於社內社外都能抱持信任，授予工作或形成合作關係。
生而為人，你是否可以無愧於部下立身處事？ 要如何與部下溝通、領導組織？是否能緊抓機會，做好萬全準備嗎？如何培養吸引人的實力與魅力？
一笑千山青——就算心裡擔憂的事如山高，也要擁有微笑以對的強韌。
不戲論——重要時刻，真心誠意只說重要的事。
冷暖自知——任何事，唯有實際行動才能知曉。
本來無一物——不恐懼失敗、沒有結果。
大地黃金——理解身為領導人的天職。
玉不琢，不成器；人不學，不知義——找到活得純粹又忠於自我的生存之道。
薰習——成為他人心中的「憧憬」。
平常心是道——越是意氣風發，越要懂得謙虛。
非思量——就寢前30分鐘，完全忘記工作的事。
日日是好日——珍惜唯有當下才有的體驗。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航