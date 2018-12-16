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《領導禪》：找個「把手共行」的夥伴，培養「孤獨領導者」的依靠
我們想讓你知道的是
擁有「另一個自己」，這個可以打從心底信賴的好友，有個能與自己「把手共行」的對象，就是最棒的強心劑。不要認為「領導者總是孤獨」，讓這樣的心靈夥伴成為你最堅強的依靠。
文：枡野俊明
為自己打造最可靠的「夥伴」
把手共行
培養「孤獨領導者」的依靠。
人們常說：「領導者總是孤獨的。」當然不是說獨自工作，而是負責結集眾人之力，讓事情順利進行；也是當部屬困惑、迷惘時，最佳的商量對象。然而，就必須「做最後的判定，負起一切責任」這一點來說，領導者是孤獨的。
其實領導者並不孤獨，因為領導者的體內有「另一個自己」這個「可靠的傢伙」。
就禪學而言，這個「另一個自己」，就是表現「真實的自己」。要說如何在現實中生存下去，那就是拋卻欲望、我執、計算與算計等念頭，擁有全新的心。
而且再也沒有比「另一個自己」，更能成為和自己一起走過人生與工作的最佳夥伴，所以「把手共行」，就是和「另一個自己」攜手共度人生。
「坐禪」的「坐」字，就是「土」上坐著兩個「人」，是吧？表示活在現實的自己，與真實的「另一個自己」在對話的樣子。
建議領導者每次遇到事情時，不妨在腦中描繪這個字，想像自己和「另一個自己」對話。「另一個自己」一定能解開你的迷惑，或是消除你的煩惱，找到答案。
「把手共行」這句禪語也可以稍微擴大解釋，那就是珍惜「能讓自己打從心底相信的朋友」。
雖然同公司的人也可以成為這樣的朋友，但畢竟多少牽涉到利害關係，很難「推心置腹」；畢竟彼此之間難免會有利害、上下關係等因素，所以要是一味相信，搞不好會被對方牽著朝不好的方向走。
如果可以的話，這個對象盡量是青梅竹馬或是學生時代的好友，也就是從事和自己的工作毫不相干，完全不同領域的朋友比較好。因為當你遇到困難時，這樣的朋友才能以客觀角度看待你的問題，不避諱的提出建議，畢竟立場對等，當你一帆風順時，他可以和你一起開心；當你一蹶不振時，他也會好好地罵醒你。
擁有「另一個自己」，這個可以打從心底信賴的好友，有個能與自己「把手共行」的對象，就是最棒的強心劑。不要認為「領導者總是孤獨」，讓這樣的心靈夥伴成為你最堅強的依靠。
附帶一提，巡禮四國八十八所靈場的「遍路人」的斗笠上，寫著「同行二人」，意思就是「我不是踽踽獨行，而是和弘法大師或是觀音菩薩同行」。
因為是兩人結伴同行，即便是昏暗的夜晚，疲憊痛苦時，也不會覺得恐懼不安，勇敢前行，這就是「把手共行」的精神。
別被「過往的光環」所束縛
放下身段
領導者要磨練「捨棄力」。
對於領導者而言，「放下身段」可以解讀成提醒自己不要沉浸於過往的榮光與成功。
「成功的美酒」滋味令人難忘，儘管一切已成了過去，還是沉醉不已，
「如果一樣用那時的方法，無論是下次，還是下下次，都能很順利吧！」
容易陷入這般思維。
但是對於被領導者強壓這種想法的部屬來說，卻是一大困擾。
「也許這方法以前很管用，卻不適用於現今時代。」部屬肯定很想這樣反駁吧！更何況上司要是常常將這番話掛在嘴邊，「又在愛現他的豐功偉業了！」只會讓部屬厭煩透頂。這樣的領導者看在部屬眼中，只不過是「活在過去的人」，感受不到上司的教誨有多麼重要。
所以，拿出勇氣，捨棄過往的豐功偉業與作法吧！
因為所有的事物現象都是「活的」，隨著時代變遷，無論是商品、服務價值、還是工作方式、表現方法等，都會不斷改變。因此，必須刪除腦中的「過往遺物」，換成順應時代的新品。
有時候，縱使「還是決定採用以往的作法」，但只要是「放下」過往來思考的話，就能「聚焦」現在，也就能催生出不一樣的東西。
像這樣清除腦中過往的榮光、成功，便能有思考新事物的空間，從而萌生各種靈感與技巧。
介紹一、兩則關於一休禪師表現「放下身段」這句禪語精神的逸事吧！
一休禪師帶著弟子走在路上時，一陣烤鰻魚的香味撲鼻而來，禪師不由得嗅聞，說了句；「啊啊～好香啊！」
弟子見狀很在意，走了一會兒後，忍不住問禪師：
「師父剛才說的那句話，對於修行佛法的我們來說，不是很不妥當嗎？」
只見一休禪師斥責：
「你還在想鰻魚的事嗎？我早將那念頭拋棄在鰻屋店門口了。」
僅僅幾分鐘前的念頭也很乾脆地捨棄，多麼明快爽朗！只要懂得捨棄，便能專注在當下瞬間。
對於領導者而言，專注思考「現在」最好的方法，做「現在」發生的事，這一點很重要，也就不會被過往束縛。
相關書摘 ▶《領導禪》：「同日安居」好比石頭在河流中相互琢磨，因而倍增光采
書籍介紹
本文摘錄自《領導禪：頂尖領袖應具備的五種能力：風範、培育力、平常心、行動力、信任感》，悅知文化出版
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作者：枡野俊明
譯者：楊明綺
頂尖領導者的工作哲學
為什麼全球的商業人士，吹起禪學旋風？
美國《新聞週刊》日本版「世界尊敬的1OO位日本人 」枡野俊明
給商界人士最懇切的建言，
當你過著終日忙碌、容易迷失心性的生活時，
心志一旦動搖，便無法發揮領導力。
「禪」能給予我們堅定心志的力量，
本書精選50句與工作哲學相關的禪語，
幫助你探究事物的本質，進而做為工作、人生的指南。
在瞬息萬變的時代，靜心的力量，永遠是不敗的支持。
唯有自己擁有堅定的心志，才能帶領團隊達成不凡。
社會菁英必備的五大領導特質
- 風範：你必須有威嚴，但不是傲慢，甚至要對事事人人謙虛以對。
- 育成力：培養下屬成為獨當一面的優秀存在，並且授予適當的職務。
- 平常心：面對任何狀態都能不動如山，但面對危機又能有隨機應變的柔軟度。
- 行動力：要站在高點觀察狀態，才能在對的時間迅速做對的應變與行動。
- 信賴力：對於社內社外都能抱持信任，授予工作或形成合作關係。
生而為人，你是否可以無愧於部下立身處事？ 要如何與部下溝通、領導組織？是否能緊抓機會，做好萬全準備嗎？如何培養吸引人的實力與魅力？
一笑千山青——就算心裡擔憂的事如山高，也要擁有微笑以對的強韌。
不戲論——重要時刻，真心誠意只說重要的事。
冷暖自知——任何事，唯有實際行動才能知曉。
本來無一物——不恐懼失敗、沒有結果。
大地黃金——理解身為領導人的天職。
玉不琢，不成器；人不學，不知義——找到活得純粹又忠於自我的生存之道。
薰習——成為他人心中的「憧憬」。
平常心是道——越是意氣風發，越要懂得謙虛。
非思量——就寢前30分鐘，完全忘記工作的事。
日日是好日——珍惜唯有當下才有的體驗。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航