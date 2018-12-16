《領導禪》：找個「把手共行」的夥伴，培養「孤獨領導者」的依靠

文：枡野俊明

為自己打造最可靠的「夥伴」

把手共行

培養「孤獨領導者」的依靠。

人們常說：「領導者總是孤獨的。」當然不是說獨自工作，而是負責結集眾人之力，讓事情順利進行；也是當部屬困惑、迷惘時，最佳的商量對象。然而，就必須「做最後的判定，負起一切責任」這一點來說，領導者是孤獨的。

其實領導者並不孤獨，因為領導者的體內有「另一個自己」這個「可靠的傢伙」。

就禪學而言，這個「另一個自己」，就是表現「真實的自己」。要說如何在現實中生存下去，那就是拋卻欲望、我執、計算與算計等念頭，擁有全新的心。

而且再也沒有比「另一個自己」，更能成為和自己一起走過人生與工作的最佳夥伴，所以「把手共行」，就是和「另一個自己」攜手共度人生。

「坐禪」的「坐」字，就是「土」上坐著兩個「人」，是吧？表示活在現實的自己，與真實的「另一個自己」在對話的樣子。

建議領導者每次遇到事情時，不妨在腦中描繪這個字，想像自己和「另一個自己」對話。「另一個自己」一定能解開你的迷惑，或是消除你的煩惱，找到答案。

「把手共行」這句禪語也可以稍微擴大解釋，那就是珍惜「能讓自己打從心底相信的朋友」。

雖然同公司的人也可以成為這樣的朋友，但畢竟多少牽涉到利害關係，很難「推心置腹」；畢竟彼此之間難免會有利害、上下關係等因素，所以要是一味相信，搞不好會被對方牽著朝不好的方向走。

如果可以的話，這個對象盡量是青梅竹馬或是學生時代的好友，也就是從事和自己的工作毫不相干，完全不同領域的朋友比較好。因為當你遇到困難時，這樣的朋友才能以客觀角度看待你的問題，不避諱的提出建議，畢竟立場對等，當你一帆風順時，他可以和你一起開心；當你一蹶不振時，他也會好好地罵醒你。

擁有「另一個自己」，這個可以打從心底信賴的好友，有個能與自己「把手共行」的對象，就是最棒的強心劑。不要認為「領導者總是孤獨」，讓這樣的心靈夥伴成為你最堅強的依靠。

附帶一提，巡禮四國八十八所靈場的「遍路人」的斗笠上，寫著「同行二人」，意思就是「我不是踽踽獨行，而是和弘法大師或是觀音菩薩同行」。

因為是兩人結伴同行，即便是昏暗的夜晚，疲憊痛苦時，也不會覺得恐懼不安，勇敢前行，這就是「把手共行」的精神。

別被「過往的光環」所束縛

放下身段

領導者要磨練「捨棄力」。

對於領導者而言，「放下身段」可以解讀成提醒自己不要沉浸於過往的榮光與成功。

「成功的美酒」滋味令人難忘，儘管一切已成了過去，還是沉醉不已，

「如果一樣用那時的方法，無論是下次，還是下下次，都能很順利吧！」

容易陷入這般思維。

但是對於被領導者強壓這種想法的部屬來說，卻是一大困擾。

「也許這方法以前很管用，卻不適用於現今時代。」部屬肯定很想這樣反駁吧！更何況上司要是常常將這番話掛在嘴邊，「又在愛現他的豐功偉業了！」只會讓部屬厭煩透頂。這樣的領導者看在部屬眼中，只不過是「活在過去的人」，感受不到上司的教誨有多麼重要。

所以，拿出勇氣，捨棄過往的豐功偉業與作法吧！

因為所有的事物現象都是「活的」，隨著時代變遷，無論是商品、服務價值、還是工作方式、表現方法等，都會不斷改變。因此，必須刪除腦中的「過往遺物」，換成順應時代的新品。

有時候，縱使「還是決定採用以往的作法」，但只要是「放下」過往來思考的話，就能「聚焦」現在，也就能催生出不一樣的東西。

像這樣清除腦中過往的榮光、成功，便能有思考新事物的空間，從而萌生各種靈感與技巧。

介紹一、兩則關於一休禪師表現「放下身段」這句禪語精神的逸事吧！

一休禪師帶著弟子走在路上時，一陣烤鰻魚的香味撲鼻而來，禪師不由得嗅聞，說了句；「啊啊～好香啊！」

弟子見狀很在意，走了一會兒後，忍不住問禪師：

「師父剛才說的那句話，對於修行佛法的我們來說，不是很不妥當嗎？」

只見一休禪師斥責：

「你還在想鰻魚的事嗎？我早將那念頭拋棄在鰻屋店門口了。」

僅僅幾分鐘前的念頭也很乾脆地捨棄，多麼明快爽朗！只要懂得捨棄，便能專注在當下瞬間。

對於領導者而言，專注思考「現在」最好的方法，做「現在」發生的事，這一點很重要，也就不會被過往束縛。

相關書摘 ▶《領導禪》：「同日安居」好比石頭在河流中相互琢磨，因而倍增光采

書籍介紹

本文摘錄自《領導禪：頂尖領袖應具備的五種能力：風範、培育力、平常心、行動力、信任感》，悅知文化出版

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作者：枡野俊明

譯者：楊明綺

頂尖領導者的工作哲學

為什麼全球的商業人士，吹起禪學旋風？

美國《新聞週刊》日本版「世界尊敬的1OO位日本人 」枡野俊明

給商界人士最懇切的建言，

當你過著終日忙碌、容易迷失心性的生活時，

心志一旦動搖，便無法發揮領導力。

「禪」能給予我們堅定心志的力量，

本書精選50句與工作哲學相關的禪語，

幫助你探究事物的本質，進而做為工作、人生的指南。

在瞬息萬變的時代，靜心的力量，永遠是不敗的支持。

唯有自己擁有堅定的心志，才能帶領團隊達成不凡。

社會菁英必備的五大領導特質

風範：你必須有威嚴，但不是傲慢，甚至要對事事人人謙虛以對。

育成力：培養下屬成為獨當一面的優秀存在，並且授予適當的職務。

平常心：面對任何狀態都能不動如山，但面對危機又能有隨機應變的柔軟度。

行動力：要站在高點觀察狀態，才能在對的時間迅速做對的應變與行動。

信賴力：對於社內社外都能抱持信任，授予工作或形成合作關係。

生而為人，你是否可以無愧於部下立身處事？ 要如何與部下溝通、領導組織？是否能緊抓機會，做好萬全準備嗎？如何培養吸引人的實力與魅力？

一笑千山青——就算心裡擔憂的事如山高，也要擁有微笑以對的強韌。

不戲論——重要時刻，真心誠意只說重要的事。

冷暖自知——任何事，唯有實際行動才能知曉。

本來無一物——不恐懼失敗、沒有結果。

大地黃金——理解身為領導人的天職。

玉不琢，不成器；人不學，不知義——找到活得純粹又忠於自我的生存之道。

薰習——成為他人心中的「憧憬」。

平常心是道——越是意氣風發，越要懂得謙虛。

非思量——就寢前30分鐘，完全忘記工作的事。

日日是好日——珍惜唯有當下才有的體驗。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航