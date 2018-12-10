匈牙利版「勞基法修惡」：每年加班400小時竟「合法」，上萬名勞工上街頭

匈牙利時間8日，上萬名憤怒的工人聚集匈牙利首都布達佩斯（Budapest），參加匈牙利一年多來最大的抗議示威，為的是抗議被諷為「奴隸法」的匈牙利勞動新制，在新制下，雇主每年可以合法要求勞工加班400小時。

匈牙利執政黨推出「一年加班400小時」，惹怒上萬勞工

這個被稱為「奴隸法」的修法程序，由匈牙利總理維克多・奧班（Viktor Orbán）所屬的右翼政黨「青年民主主義者聯盟」（Fidesz）提出，修法的內容包括：

勞工每年加班時數上限從250小時提高到400小時。換算下來，雇主每年可以合法要求勞工加班50天，相當於每週工作6天。 雇主還給勞工加班薪資或休假的年限從1年變成3年。如果勞工在3年離職或被解僱，將無法得到加班費和補休。 雇主可以跳過工會的集體談判，直接與勞工本人協商。

《愛爾蘭廣播電視》報導， 8日的示威活動，由「匈牙利工會聯合會」（MASZSZ）號召發起，上萬人聚集布達佩斯通往議會的「 憲法大道」，要求 取消修法。 受到法國黃背心運動的起法， 約5000名工會成員民眾身著黃背心現身抗議現場，多數匈牙利反對黨代表也參加了遊行。示威者揮舞著橫幅，上面寫著「我們抗議奴隸法」和「強迫你媽加班」。

MASZSZ領導人雷斯洛・柯蒂斯（László Kordás）表示，新法「打擊社會的多數人。 如果通過將加班上限從250小時增加到400小時，勞工每年最高可以多加班50天。」

《路透社》報導，華沙斯（Vasas）鐵工工會副主席佐坦・雷斯洛（Zoltán László）受訪表示，「政府只是制定法規，卻幾乎不諮詢受法規影響的民眾。」雷斯洛表示，「我們的健康狀況已經非常糟糕，制定這些法條的人根本就是在跟社會作對，我們會告訴他們，我們可以掌握自己的命運，也不排除發起更激烈的行動。」

《愛爾蘭廣播電視》報導，根據匈牙利議會網站上公布的法案，雇主可以要求每名勞工每年加班250小時。剩下的150小時，才須取得員工的同意。而提出法案的「青年民主主義者聯盟」議員萊歐斯・柯瑟（Lajos Kósa）在議會中強調，匈牙利工作時間仍然是每週5天，每天8小時，加班絕對會有加班費，且每週加班上限是48小時。

匈牙利議會預計於11日對該法案進行投票。

匈牙利修法，但不只是匈牙利事：德國汽車工業的生產鏈

《德國之聲》報導， 政府表示，更彈性的勞動力是為了吸引外資投資，比如德國汽車公司的工廠。批評人士猜測，德國汽車大廠遊說匈牙利政府，才讓執政黨提高加班時數上限，雖然德匈兩國工商會都否認這項指控。但 《半島電視台》報導， 批評人士猜測，德國汽車巨頭之所以遊說匈牙利放寬加班限制，是因為匈牙利勞動力短缺加劇。

《大紀元》報導，1980年代，匈牙利就以趨向改革派的共黨政府聞名，1990年代匈牙利正式走向市場經濟，匈牙利的工資與西歐相比低廉許多，匈牙利政府看好加入歐盟後歐洲共同市場的前景，全力在稅務法令上鼓勵外商投資，德國汽車工廠從那時起就大舉東移匈牙利。

《半島電視台》報導， 近年，包括賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）和戴姆勒（Daimler AG）等德國豪華汽車公司都將工廠遷至匈牙利。德商BMW甚至高調宣布，在2019年7月， 將斥資10億歐元在匈牙利興建一座大型工廠。

其中廉價勞動力是許多德國汽車公司願意在匈牙利設廠的重要原因，目前， 匈牙利的基本月薪目前約為533美元，遠低於「全球經濟指標」（Trading Economics）1136美元的全球平均月薪。

匈牙利基本薪資過低，迫使許多勞工接受加班，匈牙利鋼鐵勞動工會成員蓋波・葛斯洛萬（Gábor Guzslován）就表示，為了加班，很多勞工「沒有娛樂時間，沒有時間陪伴家人，沒有時間進行稍微放鬆。」

退休的工廠工人安托尼亞・拉達依（Antonia Raday）則說，匈牙利人「已經受夠承擔其他歐盟國家無法找到的廉價勞動力」，「我們領低薪，為德國汽車公司工作，但他們卻以高價把汽車賣回來給我們。」

基本工資過低的同時，匈牙利也面臨勞動力短缺的問題。 近年來，匈牙利許多年輕人為了尋求更高的薪水而移居西歐其他國家。 根據「經濟合作暨發展組織」（OECD）估計，2018年6月份，就有60萬名匈牙利人在國外工作。 而這次執政黨提議修法提高 加班上限，被視為減緩勞動力短缺的方式。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺