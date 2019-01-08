【圖解】新世代的對症下藥，就是用更精準的方式對抗癌症

你的身邊，「也」有罹患癌症的親友嗎？

儘管醫療技術日新月異，但是由於生活型態改變、環境和遺傳等等原因，使得癌症的發生人數仍持續增加。根據台灣衛福部統計，癌症連續蟬聯36年十大死因之首，惡性腫瘤死亡率持續上升。此外，癌症時鐘也不停快轉，每5分鐘就有1人罹癌。有人菸酒葷素不忌，癌症從來不曾找上他；有人固定運動、飲食清淡，卻在某一天突然發現自己染上癌症。美國癌症協會也指出，雖然醫療不斷進步，全球癌症的發病率依然在增長中。但是，如何在罹癌後能精準找到有效治療？要回答這個問題，首先，我們需要知道，癌症是如何發生的。

Photo Credit: TNL Brand Studio 癌症，到底是怎麼發生的？假使不幸罹癌，又有什麼方法可以對抗它？

癌症比你想得還要「個人化」

人體細胞約有2萬個基因，包含了致癌基因和抑癌基因，當致癌基因被大量地活化，或者抑癌基因突變而失去原有功能，使細胞運作的機制失控，細胞若不正常生長則會形成腫瘤、侵犯健康的組織和器官，最後產生癌症，甚至進一步擴散。

如果癌症的發生和基因有著如此密切的關係，代表癌症在某種程度上，是一種非常「個人化」的疾病。若以手機來比喻人體，每個人使用手機的方式不同，手機中安裝的應用程式（App）也不會一模一樣；當手機中的某個應用程式出現異常時，就有可能導致過熱、電力消耗過快、自動關機等異常情況，此時只要將特定的應用程式加以更新或者乾脆移除，手機就能恢復正常。

癌症也是，每個人身上的基因不盡相同，每個人使用自己身體的方式也不一樣；所以有些基因在某些人的身體裡沒有問題，但在其他人身上就會。如果能夠找出導致癌症發生的基因並加以控制，就能開啟更多的治療可能性。也因此，當病友在治療癌症之前，如果能先透過基因檢測來掌握病情，輔助醫師判斷更為精準的治療方式，就可以節省不必要浪費的金錢和時間。

Photo Credit: TNL Brand Studio 治療癌症前，先了解基因檢測的3大優點，開啟更多治療的可能性。

全面精準的檢測，才能有效的抗癌

傳統的基因檢測方式很多，其中包括「單一標記檢測」、「熱點基因組合檢測」等，但這些只能針對某個或某一組癌症的特定基因突變進行檢測，因此可能會遺漏掉一些突變基因無法偵測。另一方面，全面型癌症基因檢測，例如Foundation Medicine，則已有多篇醫學文獻指出，能夠比熱點檢測到更多有對應用藥的突變基因，包含肺癌、乳癌等癌別的基因突變。甚至更包括近年醫學界十分關注的另一個生物標記「腫瘤突變負荷量」（Tumor Mutation Burden，TMB）。

TMB是2016年首次由Foundation Medicine 在美國臨床腫瘤學會年會上所提出的概念，當病人體內TMB愈高，免疫細胞就更容易辨識。免疫治療的成效也相對明顯。而具權威性的美國國家綜合癌症網絡(NCCN)治療指引在今年也已正式將 TMB列為肺癌免疫治療臨床試驗的重要參考指標。讓癌症真正做到所謂的精準醫療。

Photo Credit: TNL Brand Studio 傳統的基因檢測如「單一標記檢測」、「熱點基因組合檢測」等，往往只能偵測到1/3以下的對應用藥的結果。

罹癌後，癌友的每一天都是和時間賽跑的過程，希望在有限的時間內，選擇最有效的治療方案。全面型癌症基因檢測的優點，就是可以及早知道可用的標靶藥物，讓醫師擬定治療策略與順序，甚至，包括臨床試驗中的新藥也可以知道。

全球知名的美國癌症基因檢測公司Foundation Medicine旗下的最新癌症全基因檢測服務Foundation One CDx為第一個獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准可用於跨癌別的癌症基因檢測(伴隨式診斷)，可在罹病當下進行基因檢測，透過定序儀器解碼癌症基因，利用生物資訊對比分析得出最完整的對應用藥報告，不僅能夠充分掌握病況，個人化地安排治療對策，甚至可以預測治療反應，提早做好相應對策的準備。

Photo Credit: TNL Brand Studio Foundation Medicine全面型癌症基因檢測，為癌友提供更精準的治療對策。

特別的是，Foundation Medicine全面型癌症基因檢測將癌症患者的檢體送到波士頓實驗室進行檢驗，比對每兩天更新一次、擁有超過20萬筆基因資料的資料庫，讓癌症治療能與世界同步。可偵測超過300種的基因異變，準確度達99%，約14天可知道報告結果。

如果不幸罹患癌症，該如何找到最精準的方法輔助治療呢？Foundation Medicine全面型癌症基因檢測能協助病友精準掌握病情，幫助醫師為癌症患者安排個人專屬的抗癌攻略，用最合適的方式對症下藥，不只可以節省不必要浪費的時間和金錢，更有機會能讓癌症患者過著有品質、有尊嚴的生活。