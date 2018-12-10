「我是吳寶春，生於中國台灣」上海展店被網友酸，吳寶春聲明支持「九二共識」

曾在2010年獲得世界麵包大賽冠軍的吳寶春，近日將在中國第一家分店在上海開幕，但因為謠傳他曾說過「死也不會去大陸」，因而讓中國網友群起抵制，今（11）日，吳寶春在麵包店官方臉書發布聲明，表示自己是「中國人」，且支持「九二共識」。

2010年曾獲法國世界麵包大師賽冠軍、出身台灣的麵包知名麵包師傅吳寶春，今晚約6點於臉「吳寶春麥方店－高雄店」的官方臉書發表「寶春師傅回應大陸網友疑慮：兩岸一家親，支持九二共識」聲明，文中指出「身為中國人，是我的驕傲」，並強調，「我從未發布『餓死也不會來大陸』的言論」，且說，「我支持九二共識」，並響應中國國台辦的措施，「為海峽兩岸的經貿交流盡棉薄之力。」

這起聲明起因於近日吳寶春在上海開設第一家海外分店。《聯合報》報導，不過，卻有中國網友翻舊帳，指他曾說過「餓死也不會來大陸」的言論，引發中國網友抵制。某點評網站上吳寶春麥坊上海店，已被中國網友用「差評」洗版。

甚至有網友修改了網站上可以由網友填寫的「推薦功能表」，排名前3的麵包被改成「台獨麵包」、「大陸人傻錢多包」、「餓s不來大陸包」，配圖則用上「一點都不能少」地圖，之後，吳寶春麥坊在該點評軟體上已被下架。

中國《環球網》報導，吳寶春在2010年奪得法國世界麵包個人大師賽冠軍，2016年接受採訪時曾透露，幾年來獲世界各地投資者邀請，希望他到海外開店，其中包括中國、香港和美國等市場。

當時，吳寶春說，雖然有中國投資者願意捧著鈔票投資他，但他一直不為所動。「中國巿場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國。」後來，這個說法被演繹成「餓死也不會到大陸」，因此這次吳寶春麵包店在上海開幕，引起網友抵制。

《今周刊》報導，這次吳寶春在中國開店，是與新加坡麵包連鎖大亨郭明忠合作，吳寶春與郭明忠成立合資公司進軍上海，兩人合資公司將由郭明忠持股80%、吳寶春持股20%。然後，再將麵包店品牌、麵包產品，授權給合資公司使用。

而郭明忠是新加坡麵包物語BreadTalk連鎖店的創辦人，公司在新加坡掛牌，是市值約5.3億元星幣的上市公司。同時，也是鼎泰豐楊紀華海外市場的重要合夥人，取得鼎泰豐新加坡、中國開店授權。

《蘋果日報》報導，今年3月，吳寶春剛和郭明忠簽下合資協議時，吳寶春就表示，除了海外首店將落腳上海，之後也將陸續在北京、深圳和廣州展店。

之所以選擇和郭明忠合作，吳寶春說，「若要在海外拓點，我希望在全球各地的品質都要一模一樣。而麵包物語代理鼎泰豐品牌至新加坡，對品質維持非常成功，再加上麵包物語主席郭明忠非常務實，說明到海外拓點，會按照我的希望和品質要求去做，基於種種因素，我們決定一起合作。」

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核稿編輯：羊正鈺