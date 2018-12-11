曾簽署ECFA、8次兩岸會談——前海基會董事長江丙坤85歲辭世

（中央社）前立法院副院長、海基會董事長江丙坤8日聚餐時意識不清倒地送醫救治，手術後送加護病房。馬偕醫院10日晚上證實，江丙坤因年事已高等多重因素，多重器官衰竭，已於當晚離世。江丙坤曾自稱「拚命三郎」，經常身處重大事件的中心，在台灣經貿發展史、兩岸關係史上，都有舉足輕重的地位。

85歲的江丙坤8日晚間在台北晶華酒店與友人聚餐時，突然意識不清，昏迷倒地，被送往馬偕醫院急救，但到院前心肺功能已經停止。醫療團隊發現主因為主動脈剝離，深夜急動手術，術後送進加護病房，並裝上葉克膜維持生命跡象。

馬偕醫院發布訊息證實，江丙坤經手術救治後，轉至加護病房觀察，後因年事已高等多重因素，仍不幸併發多重器官衰竭，10日晚間7時安詳辭世。

「拚命三郎」江丙坤推動兩岸歷史性發展

江丙坤出身南投農家，42歲外派南非，50歲回國擔任國貿局副局長，60歲接掌經濟部長，70歲任立法院副院長。他曾形容自己是「拚命三郎」，轉任海基會董事長後，又成為至今兩岸協議簽署最多的海基會董事長，並用短短4年籌設並啟用海基會大樓，完成這個一開始被視為不可能的任務。

從海基會退下後，江丙坤並沒有成為享受退休生活的老人，「拚命三郎」仍在每天工作、出訪。日前他的幕僚才提到，明年打算縮減江丙坤行程，笑稱「是我們撐不住了」。不料沒過幾天，「拚命三郎」停下了腳步，在兩岸都引起一片驚愕與嘆息。

日前在廈門落幕的兩岸企業家峰會，江丙坤擔任開幕式主持人，精神奕奕，在場台商有人低聲談論，江丙坤看起來一點都不顯老，85歲的江丙坤仍然每天行程滿檔，每個月都要出國。

兩岸企業家峰會時的江丙坤，身邊簇擁著業界人士與媒體，雖然在台灣，江丙坤的名字遠離鎂光燈已有一段距離。但2008年6月12日在北京的兩岸兩會高層會談，江丙坤與陳雲林隔著花的那一握，就已讓江丙坤成為兩岸往來史上永遠不會被忘掉的人。

在涉足兩岸事務之前，江丙坤是中華民國經貿老臣，歷任中華民國對外貿易發展協會秘書長、國貿局局長、經濟部次長與部長，以及行政院經濟建設委員會主任委員等職。

江丙坤曾參與國營事業民營化、世界貿易組織（WTO）入會案、六輕以及核四案等多件重大財經決策，1998、1999年連續2年代表參加APEC非正式領袖會議。

國民黨失去政權後，身為不分區立委的江丙坤曾角逐立法院副院長並當選。2008年政黨二次輪替，當時已76歲的江丙坤接任海峽交流基金會董事長一職，以豐富的經貿背景，上陣主掌海基會這個兩岸往來的第一線單位。

江丙坤在海基會董事長4年任內，共參與8次兩岸兩會高層會談，簽署18項協議，被公認為海基會與中國海峽兩岸關係協會互動最緊密的時期。

但隨著兩岸由經貿逐漸觸及政治議題，陸委會推動兩岸官方接觸，希望建立與海基會更直接的溝通方式，江丙坤2012年9月宣布，因年齡、體力問題完成階段性任務請辭海基會董事長，由國民黨秘書長林中森接任。

長年親涉經貿事務，江丙坤與台商的關係良好，接任海基會董事長後，江丙坤多次協助台商處理在中國的糾紛案件，一度引起爭議。儘管擔任海基會董事長並未支薪，他豐厚的身家也曾遭受質疑。但江丙坤當時澄清，他的家人做全球貿易，沒有在中國投資。海基會董事長期間，他也比照公務人員申報財產。

海基會表示，江丙坤於2008年5月26日就任，旋即在6月前往北京與中國海協會展開協商。江丙坤在任4年多，兩岸兩會共舉行了8次會談、簽署18項協議。江丙坤在任期間，兩岸兩會共組團交流互訪47團、接待中國及國際訪賓逾1000團。同時，海基會共協助人身安全與經貿糾紛案件總計超過1萬件、文書查驗證超過84萬件、法律及陸配諮詢服務更超過100萬件。

前北京市台商會長林清發受訪指出，他在2008年當選北京市台資企業協會會長，當時正逢兩岸恢復中斷已久的海基會和中國海協會協商。身為台商會長，他經常向時任海基會董事長江丙坤反應台資企業的意見和需求。林清發說，江丙坤當年對兩岸協商的貢獻有目共睹，任內與中國海協會會長陳雲林舉行了8次「江陳會談」，簽署了許多協議，對兩岸交流功不可沒。

Photo credit: 中央社

馬英九：他為兩岸協商創新局

對於江丙坤離世，國民黨發布新聞稿指出，全黨上下對這位前任國民黨副主席辭世同感不捨及哀悼，並推崇江丙坤一生為中華民國奉獻付出，是為台灣人民付出的表率。

江丙坤曾於2002年2月1日，以國民黨不分區立委身分當選第五屆立法院副院長，當時的立法院長就是王金平。王金平晚間告訴記者，江丙坤在行政、財經界都是非常重要的領導，對台灣經濟發展貢獻良多，所以江丙坤去世是國家的重大損失。

立法院長蘇嘉全辦公室晚間也發布新聞稿，對於江丙坤逝世表達哀痛與不捨，強調江丙坤一生奉獻國家，公務經歷橫跨兩岸外交與經貿領域，尤其在台灣經濟發展的成就方面，有不可磨滅的貢獻。

此外，在江丙坤晚間傳出病危時，馬英九特地到馬偕醫院探視，他在江丙坤的病床前低聲道別。馬英九表示，江丙坤早年留學日本，獲農經博士，精通英、日文，曾任國貿局長、經濟部長、經建會主委，立法院副院長等要職。2008年起擔任海基會董事長5年，期間與中國海協會陳雲林會長共同完成8次「江陳會」談、簽署18項協議及達成多項共識，其中尤以兩岸經濟合作架構協議（ECFA）最為重要。

同時，一向與江丙坤關係深厚的中信金控，晚間也發出聲明表達哀悼，強調將全力協助家屬處理後事。聲明中表示，辜濂松與江丙坤相識相交超過1/4個世紀，兩人攜手協助台灣經貿外交，結下如家人般的情誼。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜