「糖化血紅素」過高會怎麼樣？

文：周則中（衛生福利部台北醫院外科醫師）

什麼是糖化血紅素？

血紅素（Hemoglobin）除了帶氧之外，還會被葡萄糖黏住。由於每顆紅血球的壽命大約是3個月，所以觀察紅血球裡面的血紅素帶糖的比率，就可以透露這3個月以來的血糖平均值。但是我們知道血糖的平均值要幹嘛呢？

血糖值本來就會波動

首先我們要先問問自己：糖尿病是只要血糖噴高就可以診斷的嗎？會不會只是單純的「這次比較高」而已？

沒錯，正常身體的血糖值本來就會波動。這個波動的範圍身體會用胰島素（Insulin）及升糖素（Glucagon）等激素控制。

如果我們的身體對於血糖的波動失去控制，通常在吃完東西之後就會一直高上去不回頭。那如果胰島素供應無虞，是不是就可以大膽假設，我們身體的細胞對於胰島素的敏感度下降了？

這時候要是有一個指數可以讓我們知道血糖平均值，該有多好。

看糖化血紅素就對了

糖化血紅素正常值大概都是6％以下，把數字簡單乘以20就可以大約得出3個月以來平均的血糖值。

舉例來說：HbA1c＝6％

6*20=120（mg/dL），勉勉強強可以接受。

現在假設我們有個朋友很有研究精神，也不太怕痛，測量三餐飯前、飯後血糖（用餐結束後2小時），畫出類似這樣的一張圖：

圖片來源：作者提供 平均血糖的基準線就是糖化血紅素。

我們把時間軸拉長，假設這位有胰島素阻抗的朋友，在生活型態、飲食組成不變的狀況下，我們可以觀察到他的血糖波動越來越大，基準線也逐漸被往上拉。

圖片來源：作者提供

如果糖化血色素拉到7呢？掐指計算一下，嗯，140（mg/dL）。這不太妙。這個140就是飯後血糖的正常值上限。

對了，為什麼特別強調飯後血糖？因為「飯後血糖」比起「飯前血糖」敏感性更高。糖尿病就是身體對升高的血糖處理不來，當然測飯後一定更準。

如果連平均都高於飯後上限了，我們是不是可以更大膽的假設「血糖整個噴了」？這就是為什麼目前糖尿病的其中一個診斷標準是：HbA1c＞6.5％。

如果我們已經有糖尿病了，HbA1c希望可以控制在7％左右或7％以下，能有效降低糖尿病造成的併發症。

溫馨提醒，控制血糖也要小心不要過頭，造成「低血糖」。低血糖會讓我們昏倒，還會造成不可逆的腦部傷害，要注意喔。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航