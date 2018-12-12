告別李維菁：《我是許涼涼》，都會女子的自毀與狂愛

沒有比李維菁更懂得寫都市女性的人了。

休假日把《我是許涼涼》看完，裡頭的主角全是女性，每一個在我看來，都是作者李維菁。搭配隨筆《罐頭pickle!》，還有在她過世後才出版的散文集《有型的豬小姐》一起閱讀，好像更確定這樣的直覺無誤。

曾經擔任過藝文線記者，我不知道李維菁從什麼時候開始不跑線了，在別人上班的時候，她從捷運站、咖啡廳晃到便利商店，有意識的與社會保持距離。對於人和外界，李維菁是帶著潔癖的，能與她相伴的除了少數的老友，就剩她養的貓了，她是那樣孤獨的寫著她的人生她的夢境。

李維菁的散文和小說，其中有不少明顯重複的地方，夜間的便利商店、不斷出現被人咬著乳房的夢，又或者是新收錄的短篇〈寫小說〉和2015年的《生活是甜蜜》，女主角同樣無可救藥愛上年輕的藝術家，為了成全愛人的理想暫時放下自己的那份（前者是為了文學，後者是為了藝術），這在創作上或許是一敗筆，但不妨將這當成一種確認的記號，當作更認識李維菁這個人的一種方式。

對於文字，李維菁抱著一種接近苦行般的態度，正如她在《有型的豬小姐》中承認，了解這個世界終究還是要回到自己，了解自己終究還是要回到文字，無論是理解世界、自我、還是自己的文字，都只能平凡笨拙地，一天又一天，一個字又一個字的慢慢爬。

李維菁對字的狂愛，和對愛情的狂愛幾乎是等值的，忘記在哪裡看過一個作家這麼說過，所有的創作都是因為不幸而起，如果哪天幸福降臨，自己或許也不會再寫作了。我想李維菁也是如此，她所有的文字幾乎都離不開愛情，而她筆下的女人談起戀愛來，幾乎是帶著自毀式的感情：

「其實都好，沒有什麼差別，沒人會為你一擲千金，沒人會挽救你的生命如海洋泡沫被巨石擊成碎片般的命運。我沒有未來，但此刻有人相伴」——《我是許涼涼》

害怕寂寞，但更害怕承認自己害怕寂寞，不多情的人不能寫出這樣文字來，但這樣的多情對許多女性來說（包括正在鍵盤前敲敲打打檢討別人比檢討自己容易的我），是不願輕易承認的一種特質。

多情反理性科學、反世故人情，不得不壓抑，於是這樣的壓抑，在文字和身體裡，變成兩種原型，一個是想成為優雅瀟灑的成熟女性，另一個是不能放開自我的少女：

「真正的少女們總是壞事，因為她們想要一份徹底的愛。然而這世界存活下來的男獸，身與心早已沒有餘裕，愛的把戲十足，愛的力氣不足。但你怎麼能夠苛責少女？少女不正是如此嗎？只有強烈的對愛之憧憬，才生出想要改變世界的力量，可以與宇宙無敵，正是少女的力量所在。」 ——《永遠的少女》

但終究還是太苛刻了，無論對筆下的女人，還是對自己。李維菁是帶著比男性還要男性的眼光，將女性裡裡外外審視一遍，從女人皮膚的細紋、身體的皺褶，女人如何試圖用彩妝和高跟鞋遮掩武裝自己，女人如何無謂的討好年紀大與年紀小的情人，討好自己討厭、也討厭自己的女人。在閱讀這些描述的時候，不能不退一步思考，是什麼樣的社會體制、價值，無論是有形的還是無形的，時時刻刻在審視女人，終至內化，讓女人也如此這般的審視自己。

就像她在文中寫道，「那雙自己體內的男人的眼睛，常常變成了女人的心臟」。或許受限工作（藝文界）和生活圈，我覺得可惜的是，李維菁故事裡的人物，清一色是都會女性（中產／知識分子／異性戀），對於其他階層，其他區域、或性別光譜上的人物，是缺乏的。

但或許是因為這樣的缺乏，反而讓她的故事更具焦在同質的女性身上，讓被她圈住的這些人，不能不打從內心底處發出共鳴⋯⋯8年過去了，從2010年第一本《我是許涼涼》問世，到今年的《有型的豬小姐》，李維菁還是那個冷眼旁觀、看透世態的李維菁，只是這次，對於自己她似乎變得更加坦然了。

當年的她帶領讀者闖過一個又一個感情，無論是《我是許涼涼》裡愛上比自己小13歲的男子，還是〈普通的生活〉中那樣崇拜比自己大上20歲的「J」，曾經是那樣絕望地想找人長相廝守；但8年後的李維菁，已經能夠坦然的單身一人出席喜宴、真心為願意攜手步入婚姻的朋友喝采，也更加確定比起捉摸不定的感情裡總是要犧牲誰要改變誰，和姐妹們分別窩在單身公寓連線看綜藝節目的日常，或許更接近都市單身女子的永恆。

「雖然我心裡對婚姻這種事情，抱著非常複雜的心情，對著終生要與他人分享自己的空間這事情，充滿困惑與害怕，有時非常想和誰合為一體，有時又恐懼被入侵而無處可逃的殘酷，長期反反覆覆，從沒拿定心思過。我不斷懷疑著，有誰會真的愛著誰真正的樣子嗎？但，去參加別人的婚禮，我都興高采烈，突然覺得這世界充滿希望－我所怕得要死的東西，我的朋友張開雙手擁抱，並且咧嘴大笑－我所害怕的事情，說不定沒有那麼可怕也不一定。」

——〈一個人參加婚禮〉

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航