是誰住在深海的大鳳梨裡：悼念海綿寶寶之父Stephen Hillenburg

文：綠可頌

得知這個消息，心中頓時百感交集，這個感覺跟當年聽到《蠟筆小新》的作者臼井儀人死去的時候有點類似，但帶給我的感慨似乎又不太一樣。臼井儀人的離世，讓人扼腕的是他那獨有的搞笑才華就此消失了，在這之後的小新早已失去那肆無忌憚的狂野靈氣，後續接手的作者們雖然試圖保有小新的搞笑特色，但已經沒有挑戰道德踩線的勇氣，也就沒有臼井儀人那讓人拍案叫絕的神來一筆，變成一部尋常5歲兒的生活日常而已。

Photo Credit：Wikimedia @ public domain Stephen Hillenburg 拍攝於2011年

但我倒是不太擔心海倫伯格的精神不能永存，雖然他確實用獨特的視角重塑了我們對海底世界的幻想，但最Hardcore的海綿精神其實早已深植在當代美國的流行文化之中。

喜歡《海綿寶寶》，就像喜歡看《南方公園》（South Park）、《蓋酷家庭》（Family Guy）、《辛普森家庭》（The Simpsons），或者愛看《週六夜現場》（Saturday Night Live）這類美式脫口秀一樣，喜歡的是那種挖苦生活，對現實世界諧仿與嘲諷的基因。

只不過相比於上述成人取向的作品，那種需要大量了解美國時事與政治風向才能理解的後設梗，以及嘲諷劇無可避免的虛無主義走向，《海綿寶寶》所保有的天真跟勵志性格可以說是一股清流。

Photo Credit：SpongeBob SquarePants臉書粉專

當然，這是因為《海綿寶寶》的目標觀眾就是小孩子，而孩子們總是純真、無邪又對未來充滿希望不是嗎？1999年，《海綿寶寶》在美國Nickelodeon頻道開播，隨即超越當年最紅的《神奇寶貝》（現在翻譯為「精靈寶可夢」），成為週六早上時段最紅的卡通節目。

過沒多久電視台就發現有相當比例的觀眾是介於18到34歲的成人族群，為此特別加開平日晚餐時段增加曝光率。根據統計，《海綿寶寶》有超過3成的觀眾是成年人，就連總統歐巴馬，都承認海綿寶寶是他最喜歡的電視角色。

仔細想想，海綿寶寶能夠受到不同年齡層的喜愛，不只是因為他呈現出如孩童般純真快樂的性格，還有他在面對周圍狗屁倒糟的事情時，還是一本初衷的正面與樂觀。有沒有人發現，不像許多兒童取向的卡通都以兒童或青少年為主角，海綿寶寶其實不是小孩子，他是在工作賺錢、自己有棟房子、養了一隻寵物的大人了！

他所身處的比奇堡，其實就是在影射大人的世界，有視錢如命的蟹老闆、憤世忌俗卻眼高手低的章魚哥、偶爾相挺偶爾背叛的笨蛋朋友派大星、充滿野心的科技宅男皮老闆，以及聰明脫俗的松鼠珊迪，這些不就是我們現實生活中常常會出現在身邊的人物角色嗎？

也因為海綿寶寶在大人世界也具有影響力，同時又沒有其他成人卡通那些複雜的時事梗跟太明顯的政治傾向，《海綿寶寶》也常常變成美國左右派之爭的戰火之一。大多時候，海綿寶寶會被視為崇尚自由的左派，被保守右派視為負面教材。

像是2005年第4季第5集《Selling Out》（賣掉蟹堡王），蟹老闆因為金錢誘惑而把餐廳蟹堡王賣給連鎖企業，結果大企業除了用機器做蟹堡讓風味盡失，就連臭臉章魚哥也被逼得擺出假笑服務顧客，最後餐廳經營失敗收場。這集就被批評是從小灌輸左派反商的思維。或者2010年第7季第8集《SpongeBob's Last Stand》（護田運動），海綿寶寶為了保護水母田不被高速公路開發而破壞，展開一連串的反制行動，就被說海綿寶寶是站在反開發的環團那一邊。

另一個爭議事件，是2013年第9季第11集《SpongeBob, You’re Fired》（海綿寶寶失業記），蟹老闆為了節省成本把海綿寶寶解雇，熱愛工作的他只好跟著無業遊民派大星到處吃喝玩樂，卻找不到任何生活重心。這一次，海綿寶寶被右派媒體當成孩子們的榜樣了！

名嘴們除了在電視上影射歐巴馬的執政經濟不佳導致大量人口失業，派大星白吃白喝的形象也被影射那些拿社會補助的民眾，而海綿寶寶因為有工作技能，最後才能回到工作崗位，展現自己的才幹賺錢，也成為右派價值「努力奮鬥」的最佳典範。

為此原作者史蒂芬．海倫伯格出來澄清，說海綿寶寶不是同志，他覺得他們應該是無性戀的（asexual）。而海綿寶寶能夠受到同志的歡迎，就是因為他有點怪怪的、有點特別，並且他擁抱自己的這種特質，總之，同志疑雲最後在美國暫且落幕。不過在2012年，烏克蘭「全國保衛公德專家委員會」，讓海綿寶寶是同志的傳言再次端上檯面，並且要求禁播。看來海綿寶寶若是不找個異性結婚並生下小孩以堵眾人之口，護家盟不會就此善罷甘休的！

在台灣，《海綿寶寶》是2008年才在東森Yoyo台開播，在這之前HBO曾經播映過一部2004年的電影版作品《棉球方塊歷險記》（The SpongeBob SquarePants Movie），現在片名改譯為《海綿寶寶電影版》。如果是你海綿粉，或者想要體驗看看海綿寶寶的魔力的話，這部電影可以說是不敗的入門經典之作。

故事描述海綿寶寶一直以為自己會被升為店經理，卻被蟹老闆說他太孩子氣了不適合，這時海龍王心愛（又可以遮掩禿頭）的皇冠卻被偷了，他生氣的將嫌疑犯蟹老闆冰凍起來，海綿寶寶為了解救蟹老闆，即使他沒將自己升為經理，也要跟派大星一起踏上尋找皇冠的旅途。

這就是典型的海綿寶寶故事，縱使世界不重視你，充滿了不公不義，也要為了朋友，為了愛的理念而奮鬥努力！多麼勵志又美好的理想啊！從大人的觀點來看，影片還是少不了各種對真實世界的嘲諷，像是政治人物的自大無理、職場的職位競爭、民粹對輿論的煽動、科技和商業公司對人的控制⋯⋯等等。《海綿寶寶》真的是在亂世中，維持著我們夢想與信念的人物。

如果可以的話，一定要看英語發音版的，不是中文配音不好，而是海綿寶寶經典的魔性笑聲，以及片中大量使用英文雙關語的笑點，真的很難用中文表達。而且不要怕英文不好會聽不懂，《海綿寶寶》是給小朋友看的，英語程度只要小朋友等級就可以囉！

同時，片中還有雲端情人史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）的性感配音，以及1980年代美國影集的英雄人物－《霹靂遊俠》李麥克（David Hasselhoff）客串演出，誰說《海綿寶寶》是小朋友的卡通，李麥克的出現就是讓老屁股級影迷歡呼的啊！

若不是史蒂芬．海倫伯格，大概誰也不會想到，要讓海洋中最不起眼的海綿和海星，成為一部卡通故事的主角吧！這種對小人物的重視，以及對時代性的觀察，是美國文化對菁英主義的反動嗎？不管如何，我相信海綿寶寶的精神不會隨著作者的離世而消失，因為正是現在這個時代的背景與文化，誕生了我們心目中永遠的海洋英雄。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航