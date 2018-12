中文可以這麼說，但講成英文就很尷尬的幾個例子

中文重語意,英文重結構,很多話在中文裡可以這麼講,但講成英文就很尷尬。例如:

我喜歡

中文就算不說出喜歡「什麼」,聽者可以很容易從上下文明白,但英文只說I like,雖然人也知道,但結構就不通,like一定要有一個like的對象。

(X)I like.

(O)I like it/ your shoes/ them/ the idea. 我喜歡(這個)

我買了……

(X)I bought.

你的意思是:

(O)I bought something. 我買了(東西)

兩者的差別在「有沒有受詞」。少了受詞,就讓人覺得話沒講完,不完整。

再看一個特別容易錯的例子。

怎麼做?

(X)How to do?

結構上是錯的,而且這句話沒頭沒尾。

很多人以為How to是問句,其實「How to…」是一個名詞片語,不是一個完整的句子。

好,那我們試著加入主詞和動詞,是不是就對了?

(X)Do you know how to do?(你知道怎麼做嗎?)

這句話還是錯,就像前面I like/I bought這樣的句子有誤,do後面一定要有受詞,正確的說法是:

(O)Do you know how to do it?

how to do it做know的受詞。

還有一個最常錯的,列入10大錯誤英文排行榜的是下面這個。

英文怎麼說?

(X)How to say in English?

有了前面的解釋,就不難理解了。

(O)Do you know how to say it in English?

標題為什麼有一堆「How to…」

網路上很多文章的標題就是「How to…」,到底對不對?答案是「可以」,英文可以直接拿名詞片語當標題。

How to引導的名詞片語是在telling,而不是asking,所以「how to…」可以作為標題而不是問句。

Title: How to do anything(標題:如何完成任何事) Title: How to lose weight in 7 days(標題:如何7天內減重)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航