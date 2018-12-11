「華為事件」另開戰場？中國法院判禁售iPhone X等7款蘋果手機

適逢華府和北京之間貿易緊張升高，以及華為財務長孟晚舟在加拿大被捕之際。高通公司10日宣佈，中國一家法院已初步裁定，禁止蘋果公司在中國市場進口和銷售包括iPhone X在內的部分型號手機。不過蘋果發言人表示，蘋果打算上訴，上訴期間各款iPhone將可繼續銷售，不受禁制令影響。

高通對外宣佈，中國的福州中級人民法院授予了高通針對蘋果4家中國子公司提出2個訴中臨時禁令，要求立即停止針對高通2項專利、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為。相關產品為iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。該項裁決不包括蘋果9月份推出的最新iPhone型號。

涉及侵權的2項專利已經在專利無效程式中，被中華人民共和國國家智慧財產權局認定為有效。福州中級人民法院認為，蘋果侵犯了高通關於在觸控式螢幕上調整照片大小和管理應用程式2項軟體專利。這次中國地方法院就是先前發布初步禁令，禁止美光在中國市場銷售包括DRAM晶片在內的26種產品。

不過，蘋果隨後即對外回應，中國消費者仍可以購買所有型號的iPhone手機，並強調當前銷售的iPhone手機都預裝iOS 12系統，此系統並未涉及本案所提到的2項專利技術。同時，蘋果也表示已提出上訴，希望推翻iPhone在中國的銷售禁令。

蘋果聲明表示：「高通試圖禁止我們的產品，是該公司的又一絕望舉動，其非法行為正受到全球監管機構的調查；我們在中國的客戶仍可使用所有型號的 iPhone，我們將透過法院尋求所有法律選項。」

中國、香港和台灣是蘋果的第三大市場，佔蘋果最近財年銷售額2665億美元的五分之一，蘋果手機大多在中國組裝，後然後銷往全球。有些分析師認為，高通這次打贏中國官司預料將重擊iPhone供應鏈與蘋果營收。

不過摩根士丹利指出，此禁令看起來範圍有限，因僅適用使用iOS 11作業系統的手機。目前，蘋果設備安裝基礎70%運行iOS 12，21%運行iOS 11，9%運行更舊的作業系統，更重要的是，目前在售的所有設備都安裝iOS 12。

而週一蘋果股價下跌近2%，本季已下跌了26%；高通股價則上漲了3%。

《華爾街日報》報導，11月30日由中國智慧財產法院所做的這項裁定，在中國屬於首例。這是蘋果與高通之間在長期專利和權利金糾紛的最新事態發展。

科技大廠蘋果和高通專利大戰已延燒近2年，主要從雙方對於每支iPhone售價收取4%專利授權費引爆，高通獲利少了專利費挹注，蘋果則減少對高通晶片倚賴，從2016年的iPhone 7就逐步採用英特爾晶片，今年蘋果的新款iPhone已完全看不到高通基頻晶片的蹤影。

為了讓蘋果重回談判桌，高通在各地大興訴訟。高通也在德國慕尼黑（Munich）和曼罕（Mannheim）兩地，以及向美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果提告。

高通去年9月正式向中國法院提起的訴訟，主要就針對高通的3項非標準基本專利提起訴訟，這些專利涵蓋了蘋果目前應用在iPhone的電源管理和Force Touch觸控式螢幕技術。特別是消費者能夠調整和重設照片的大小和外觀、以及在手機上流覽、尋找和退出應用時通過觸控式螢幕對應用進行管理。

而蘋果去年1月也將戰場延燒至中國，狀告高通濫用市場支配地位、標準必要專利兩案，要求其賠償10億美元的經濟損失，而高通今年10月也起訴蘋果拖欠專利費70億美元，雙方你來我往不肯讓步。甚至也牽連台灣4家代工廠（仁寶、鴻海、和碩、緯創），高通一狀告上台系代工廠，而後續蘋果4大代工廠也反控高通。

產業人士分析，這次中國中級法院的判決的時間點，剛好碰上華為事件，中國應高通的訴訟請求，禁售蘋果iPhone部分機款。且用美國互告的專利，讓蘋果無法賣中國市場，是否順水推舟，值得觀察。

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核稿編輯：楊之瑜