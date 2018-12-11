涉嫌性侵的導演說「我可能是個笨男人吧」，多麽瓊瑤式的卸責方式

涉嫌性侵的導演，對於自己所作所為給出的解釋竟是「我可能是個笨男人吧」。多麽瓊瑤式的卸責方式，彷彿只要承認自己笨、蠢、傻，問題行為就會因為無知兩個字煙消雲散。

除了把自己塑造成無知、不小心犯錯的「小男孩」形象，另一種常被拿出來使用的藉口是「對方釋放給我不對的訊息」。根據鈕承澤的說法，他說女方在聚會後留下來了......所以可能有些「彼此判讀認知的差距」。

不知道各位有沒有感受到這有多荒謬。這句話換句話說後就會變成這樣：因為「她在聚會後留下來了」，所以「她肯定想跟我發生性關係」。

對方何其無辜，在聚會中單獨留下，就代表她有義務跟你發生性行為？

就算對方真的想跟你發生性關係，但在臨門一腳之際對方反悔了，你就是該停止。不論你們有多熟、不論你們是不是男女朋友、不論你們氣氛營造得多麽好，就是毫無例外的該停止。

否則，這跟許多類戲劇、鄉土劇中性侵犯指著女方鼻子罵「我沒做錯啊，還不是你勾引我！」的情節，有什麼不同？

關於鄉民最愛說的「事後想想不對勁」

每當性侵案、性騷擾案浮上檯面，各種檢討受害者的發言就會紛紛出閘。看到這些發言，讓人不禁擔心網民們的法律素養究竟有多薄弱：性騷擾、性侵不是隨便告就告得成的，判決時並不只將受害者的主觀感受當成證據，你們到底是在焦慮什麼？

「誣告」說法的盛行，只會強化受害者在尋求法律途徑以前，都得先在心中問自己五千萬遍「是不是我想太多了？會不會他只是想示好而已？」這將會重新鞏固受害者最好不要公開反抗的想法。

受害人更得擔心，若最後證據不足不成罪，自己是否又會被安上「想太多、太有自信」的形象、坐實了台女就是愛亂誣告的說法。

最重要的是：為什麼一個被傷害的人，還要戰戰兢兢的反覆思考「我這樣做，會不會傷害到加害人」？

甚至有網友提出了，只要要跟台女發生性關係，都應該要打張契約、在契約上明白寫出想執行的方式、時間地點，確認足夠合意才可發生性行為。否則一不小心，就會被「事後想想不對勁」。

對於說出這種風涼話的人，真的是讓人看見了情感教育的失敗：你必須要透過一張契約，才能確認對方到底是不是真的想跟你發生性行為，自己毫無辨識對方情緒的能力。

你知道嗎？性騷擾、性侵害從來都不只跟性慾有關

害怕被誣告的人，是不是沒有做好被拒絕的心態準備？是不是沒有意識到，作為導演／上司／老師的你，很有可能會讓對方不敢拒絕你？

在對方都已經提告、說出「我現在還沒辦法說出原諒這種話，我很害怕」的時候，加害人卻回應「我希望她很好、我很喜歡她、我還是會繼續保護她」......不禁令人感到毛骨悚然。

性騷擾、性侵害並不只是性慾的問題，更是施展權力的方式之一。而決定「該不該繼續下去」的原則一直都很簡單，only yes means yes。

如果你真害怕發生問題的話，那就先管好自己的下體，等到你學會判斷別人意願的那天再打砲。

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本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航