公投過了還不是得煞車：二張圖看英國「脫歐」的7種可能

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（中央社）英國首相梅伊（Theresa May）今天宣布延後國會表決她與歐洲聯盟所達成脫歐協議的時間，她承認，如依計畫由國會在今天進行這項重大表決，她恐將面臨大敗。

梅伊（Theresa May）表示，因為經過多天辯論，各界對於「邊境保障措施」的歧見仍大，因此延後表決，她將和歐盟領導人會面，盼對「邊境保障措施」取得進一步保證。

「邊境保障措施」（backstop）的問題，主要是如何避免在英屬北愛爾蘭與歐盟成員愛爾蘭之間設立實質邊境檢查站。梅伊表示，邊境保障措施必需存在，以保障北愛爾蘭人民，「民眾不希望回到硬邊界時代，如果下議院在乎維護這個國家，就必須聽聽這些民眾的聲音」。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）則在推特上說，13日將召集會議討論有關英國脫歐議題，但他重申包括「邊境保障措施」在內，不會再與英國重啟脫歐協議談判，但可以討論如何協助英國政府通過協議。

此外，歐洲法院（European Court of Justice）稍早才判定，若英國在明年3月底的預定脫歐日期之前決定退出脫歐計畫，英國擁有單方面權利這麼做。

不過，歐盟執行委員會（European Commission）發言人安德瑞娃（Mina Andreeva）告訴記者：「我們的立場並未改變。對我們而言，英國將在2019年3月29日離開歐洲聯盟。」

根據英國教育部副部長查哈威稍早透露，梅伊將再度前往歐盟，就脫歐協議中北愛爾蘭邊境保障措施的內容繼續談判。歐盟將在12月13日及14日舉行峰會，梅伊屆時勢必得全力爭取成員國支持，讓布魯塞爾改變態度。

接下來局勢將如何發展？

梅伊如今表示國會將在明年1月21日交付表決。1月21日是英國政府若無法與歐盟達成可行協商，國會將接手脫歐進程的最後期限。四面楚歌的梅伊為緩和英國議員的關切，現將和歐洲聯盟領導人會面以取得進一步保證，但計畫似乎面臨排山倒海的反對聲浪。《法新社》整理了幾項可能發展：

微調協議

梅伊承諾將在布魯塞爾13、14日舉行峰會前和歐盟領導人會面，盼對愛爾蘭的「邊境保障措施」取得進一步保證。

脫歐派要求梅伊徹底翻修協議中這項爭議性部分，調整完再試著將協議送交下議院表決。但歐盟領袖已斷然拒絕重新協商邊境保障措施的任何部分，說措施內容已含在兩方達成共識的退出協議之中，而這起退出協議是具法律約束力的。

挪威模式

英國國會議員在脫歐有更多發言權情況下，有可能推動「B計畫」改採「軟脫歐」，即透過所謂的「挪威模式」讓英國留在歐盟衛星貿易團體歐洲經濟區（European Economic Area）。

儘管單一市場意味續讓歐盟公民自由進出英國－這對梅伊和許多脫歐派來說是最爭議的部分－但「挪威模式」較有可能取得多數議員支持，闖關成功的機會也高些。不過另外一個潛在障礙會是英國必須繼續支付大筆費用給歐盟預算，這點恐將非常不討喜。

硬脫歐

英國已立法於2019年3月29日啟動里斯本條約第50條，正式展開脫歐程序。梅伊先前警告，如果她的脫歐協議草案遭國會否決，英國將甘冒在無協議下硬脫歐的風險。

若發生硬脫歐，英國將在一夜間切斷親密貿易夥伴的關係，班機可能停飛，醫藥可能短缺，港口公路也可能癱瘓。英國央行英格蘭銀行已警告恐出現金融危機、房價崩跌、英鎊重摔的情形。

二次公投

舉行新公投的呼聲在各黨派議員間引發許多共鳴。梅伊一再排除再辦公投的可能，但英國若陷入政治癱瘓，她恐有宣布二次公投的壓力。

二次公投支持陣營今天收到歐洲法院（ECJ）送上的大禮。歐洲法院裁定，英國政府可在不徵求歐盟其他成員國意見情況下，片面撤銷退出歐盟的決定。

改選或逼宮

英相可以試著透過宣布改選來打破國會僵局，但需取得2/3議員的支持。全體議員間若能取得簡單多數，也可能透過不信任投票來推翻梅伊的保守黨政府，而部分反對派議員今天已提出採取這一步。

但工黨發言人後來表示，「唯有在判斷此舉有最大成功機會」情況下，才會提出這項動議。不信任投票需要至少有48名議員遞交不信任函才能成案。

除此之外，英國也可能走上改選一途，梅伊也可能被自己保守黨議員逼宮。無論如何，英國媒體已經毫不客氣地預測誰是可能接班人選。

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核稿編輯：楊之瑜