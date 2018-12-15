因感情問題來看診的年輕女性，有這四個共同特點

這幾年我在門診中遇到的一大困難是，到底幾歲以下的女生要稱呼為「小姐」？

隨著一般健康狀態的改善，加上愈來愈注重保養，年輕要怎麼定義變得愈來愈困難。45歲？50歲？稱呼為女士好像會惹人不悅，所以現在的做法是只要不到半百，一律稱之為小姐，年輕呢也就跟著延伸到30歲了。

有一陣子我注意到年輕女性，意指30歲以下，因為失戀憂鬱來門診的愈來愈少，我在猜啦！跟女權的自覺，愈來愈不期待婚姻，寧可獨身有關，所以對戀愛得失沒有以前看得那麼重。

所以女性失戀來找精神科求助，這在十年以前經常看到，最近幾年反而是男生失戀來看病比較多，大概女生變強勢吧！常常是男生被甩了、被劈了。但是這一年來，發現因為感情問題來看診的年輕女生多了起來，從20歲到30歲都多了不少。

小楚，21歲大學生，剛跟認識三年的男友分手，心情不好，不想吃東西，做事情都沒有興趣，甚至有輕微的輕生念頭。聽起來她的男友除了會逗她開心之外，好像也沒甚麼優點，很多女生可能會很快自這種失戀情緒中脫身，但是小楚的朋友不多，對未來也沒有清晰的計畫，男友是生活中最重要的部分。 阿莉，29歲女生，剛和交往一年的男生分手，是一場遠距離的戀愛，對方不願給承諾，又神祕兮兮的，她實在沒法忍受。對方比她多好幾歲，因為阿莉比較宅，很少社交活動，一開始覺得對方可以給她一些工作跟人際關係上的建議，一兩周見個一次面也覺得還好。可是日子久了，想到未來，就會希望對方表個態，可是反應太冷淡，讓她覺得再繼續下去也沒意義。可是分手後她發現很難找新的男朋友，一個人下班後得面對孤獨的生活，沒人可以講話，又看不到未來工作的遠景，心情愈來愈差。

從這些個案中，我們大概可以歸納出幾個共同的特點：

不管男友佔女性生活的比例多或少，為失戀憂鬱所苦的女孩們比較缺乏興趣跟好的社交活動，戀情是生活中很大很大的重心，即使是遠距戀愛。 對未來的害怕——憂鬱女孩們往往對未來要做甚麼不清楚，沒有方向，自然也容易失去希望，而失去希望的無望感跟憂鬱有很大的關係，尤其容易有輕生的念頭。 怕找不到好男生——現在網路虛擬世界太多，缺少社交跟興趣也代表跟現實的脫節，可是網路中的戀情充滿陷阱。很多女生告訴我，外面一堆媽寶，不然就是低薪窮忙月光光。 孤獨跟擔心的環境——憂鬱症要變好，周遭親友的支持是很重要的因素，自己一個人躲起來往往會讓病情更惡化，身邊要是連關心的人都沒有，則會產生無助感，而無助感跟憂鬱、輕生的念頭也有很大的關係。

不管對男生、女生來說，失去身邊親愛的人絕對是很大的打擊，其實跟年紀也不一定有關係。我有一個50多歲的病人，陷入一場瘋狂的戀愛，所有的理智都沒用，憂鬱了好幾個月。

失戀導致的憂鬱症往往會持續3-6個月，拖太久、太痛苦，太想死都是必須積極治療的，往往需要藥物，也需要心理諮商。在失戀的時候有幾個很重要的點需要自我省視：

我的朋友、親人可以幫忙嗎？——我的朋友是不是太少了，太疏遠了，以致需要被幫忙時社會支持不夠。 自己的個性是不是太強？——即使明知道這個戀情有很多問題，可是我就是不能放手？明知對方是個爛人，卻不甘願？明知自己該改變個性，卻不願面對。 自己的未來明不明確？——人生的目標、工作等等，愛情只是人生諸多事項中的一點，還有別的事情也要需要你的努力不是嗎？

隨著少子化，我們親人的數目變少；全球化、低薪化，每個人的壓力變大，能夠付出的時間跟心力都減少；網路虛擬化，減少跟實際生活的接觸，其實提供的是資訊跟娛樂，卻缺乏學習跟興趣。這些問題反應在男女問題上，往往會造成更多的憂鬱、無望，與無助；也間接造成感情的不安全感。不婚不養成了一個威脅國安的趨勢，人類被迫活在一個單獨的空間裡，而孤獨成了自處的模式，尤其對有社交焦慮症的人更是。打開心房，參加實體的互動很重要，上健身房、參加健身活動、學習興趣不只是活動，更是不可或缺的與人真實相處。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航